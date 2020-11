Lily Collins en Emily in Paris, uno de los éxitos de Netflix del año Crédito: Netflix

Emily in Paris, la serie creada para Netflix por Darren Star (Sex & the City, Beverly Hills 90210) y protagonizada por Lily Collins, estrenó su primera temporada el 2 de octubre y se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos del año. Por lo tanto, su renovación parecía inminente. Este miércoles, Netflix confirmó la noticia de que habrá una segunda temporada -con fecha a confirmar-, y al mismo tiempo le avisó a la audiencia que el título de la serie no debe ser pronunciado en inglés como, estiman, la mayoría lo ha venido haciendo.

"Les dejamos un pequeño recordatorio de que Emily in Paris debe pronunciarse con acento francés, para que 'Emily' rime con 'París'", tuitearon desde la cuenta oficial de la plataforma de streaming. Por otro lado, se compartió un video en el que se ve a los protagonistas dando la noticia con una sola palabra -dicha en francés, claro- que no daba margen a las dudas: "deux" (dos).

La serie tiene a Collins como protagonista excluyente en el rol de Emily Cooper, una especialista en marketing que se muda de Chicago a París para colaborar con una agencia de comunicación y desplegar su talento para el manejo de las redes sociales. Además de abordar el choque de culturas, también se pone el foco en la moda, los gags propios del Star de Sex & The City, y en la relación de Emily con diversas figuras masculinas, entre ellas, Gabriel (Lucas Bravo), quien se convirtió en el galán de la serie.

En diálogo con LA NACION, el actor oriundo de Niza habló sobre el fenómeno que se generó alrededor de la producción. "Su éxito se lo adjudico a que llegó en un momento ideal. En la actualidad se vuelve muy difícil, en el contexto en el que vivimos, lidiar con muchas cosas, y me parece que la gente necesita de un programa como este que te ayuda a escapar, que además es una de las temáticas que aborda. Me parece que se necesitaba algo así, escapista", expresó.

Por otro lado, Bravo aludió a las críticas que recibió Emily in Paris respecto a cómo no le elude a los estereotipos culturales.

"París es una ciudad muy diversa, no es solo una cosa, pero a la hora de contar una historia, tenés que elegir un punto de vista, y Darren eligió lo que mejor sabe hacer: el camino de la comedia. Me parece que la percepción que tiene la gente depende de su predisposición a la hora de conocer a los franceses. Si no vas con buena energía, vas a atraer lo mismo. Si te mostrás abierto y agradable, entonces vas a encontrar gente empática. Todo tiene que ver con estar atrapado en cierta energía. Si visitás París ya pensando que sus ciudadanos van a maltratarte, entonces ahí estás proyectando tus propios miedos, y probablemente los percibas de ese modo", apuntó.

Dónde verla. La primera temporada de Emily in Paris se puede ver por Netflix.

