Netflix: Spinning Out, un fallido drama sobre el hielo

La británica Kaya Scoledario es la protagonista de la serie Spinning out Crédito: Netflix

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020 • 09:46

Spinning Out (Estados Unidos, 2019). Creadora: Samantha Stratton. Elenco: Kaya Scodelario, January Jones, Willow Shields, Evan Roderick . Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: regular.

"Tienes magia, nena. Te mereces ser recordada". Cuando uno de los personajes centrales de este drama de Netflix le dice esta frase a su protagonista, una patinadora artística al borde de abandonar el deporte, la endeble trama se resquebraja tan rápido como la estabilidad mental de la chica que se aferra con patines, uñas y dientes para no perder el sueño por el que se sacrificó toda su vida.

Con un guion cerca del melodrama más llano y chirriante y una historia más bien previsible -por momentos hay ecos de la noventosa Pasión por el triunfo y la setentosa Castillos de hielo- Spinning Out tiene a su favor un elenco protagónico que logra aligerar la pesadez de los diálogos empezando por la británica Kaya Scoledario (la revelación de la sobresaliente Skins) que aquí interpreta a Kat Baker, una mujer de 21 años que empezó a patinar cuando otros aprenden a caminar incentivada por la ambición de su mamá Carol (January Jones), ella misma una patinadora cuyos sueños olímpicos se frustraron por un embarazo no deseado. Algo que no deja de recordarle a Kat, el resultado de ese tropiezo.

El vínculo entre madre e hija -jugado con la apropiada intensidad por Scoledario y Jones-, es por demás complicado. A los reproches en doble mano, se suma la falta de salud mental de ambas y el rol que ocupa en su relación y la que las dos tienen con Serena (Willow Shields, la Pimrose de Los juegos del hambre) la hija menor de la familia. Tironeada entre su madre y su hermana y la bipolaridad que sufren ambas, Serena se transforma en la última esperanza de la familia en el hielo cuando Kat tiene un accidente del que eventualmente se recupera físicamente aunque no suceda lo mismo con sus emociones.

Cuando el relato se concentra en el mundo del deporte, los sacrificios, la obsesión y los niveles de competencia despiadada que se ocultan detrás de las gráciles rutinas de los patinadores todo se vuelve bastante más interesante que cuando se detiene en las transitadas peleas familiares. O en la subtrama romántica que involucra a Kat, criada en una familia trabajadora, con un competidor que vive en un mundo en apariencias completamente opuesto al de ella. Justin (Evan Roderick) es un joven, rico y talentoso que cuando no se está comportando como el playboy del centro de esquí en el que transcurre la trama, sueña con ganar una medalla olímpica y cree que Kat sería la pareja ideal para lograrlo. La linea de relato sobre su ambicioso padre es uno de los giros más débiles de un guion que suele tratar a los personajes secundarios como catalizadores de los cambios de los protagonistas sin vida propia más allá de algunas características superficiales. Quién más sufre por ese descuido es Jenny (Amanda Zhou), la mejor amiga de Kat, que aparece y desaparece de la narración solo en función de lo que le ocurre a Kat. Que es mucho. Entre sus inseguridades, el desequilibrio de su madre, sus enredos románticos y la pulsión de trascendencia que todo el mundo insiste que forma parte de su destino.

Scoledario junto a Evan Roderick, en una escena de la nueva serie que se puede ver en Netflix Crédito: Netflix