Stranger Things: el dato sobre Nancy y Jonathan que revelaron los hermanos Duffer tras el estreno de los nuevos capítulos

Uno de los momentos más esperados del año llegó: este jueves 25 de diciembre Papá Noel les trajo a los seguidores de Stranger Things el estreno del volumen 2 de la quinta y última temporada de la serie que tiene en vilo a los suscriptores de Netflix desde 2016.

En medio de una maratón revolucionada antes de que llegue el capítulo final -el cual desembarcará el 31 de diciembre- los fanáticos se quedaron impactados con una imagen, que luego los hermanos Duffer tuvieron que salir a explicar.

Atrapados en el laboratorio de Hawkins y bajo la sombra de una muerte inminente, las confesiones entre Nancy y Jonathan en el final de la última entrega dejaron a los fans en estado de shock. Lo que comenzó como una charla honesta terminó en una propuesta de matrimonio desesperada en pleno corazón del Upside Down. Sin embargo, tras el rescate, la duda quedó flotando en el aire: ¿Nancy realmente visualiza ese futuro?

En ese sentido es que en una reciente charla con la revista People, los creadores de la ficción revelaron el significado oculto detrás de esta secuencia. “Eso es una ruptura”, aseguró Matt Duffer, a la vez que junto a su hermano indicó que la decisión de separar a Nancy y Jonathan fue un proceso pensado en la sala de guionistas.

Según señalaron, el objetivo narrativo era priorizar el crecimiento individual de la joven de Hawkins. “Sentimos que Nancy necesitaba terminar sola y ser independiente; necesitaba la oportunidad de encontrarse a sí misma”, agregó Matt.

El recorte del momento no tardó en causar revuelo entre los fanáticos. Allí se ve a los intérpretes tener una conversación profunda que termina con un mea culpa de Jonathan. “Una confesión más, la más grande”, le dice él a su enamorada, mientras le entrega un casette del músico de jazz John Coltrane. “Sé que últimamente hice muchas cosas mal con vos. Me gustaría hacer una cosa bien al final”, le dice al mismo tiempo que le entrega el obsequio, que tiene un anillo dentro.

“¿Nancy Wheeler, querés no casarte conmigo?“, lanza mientras Nancy está repleta de lágrimas. Sin decirle ni una palabra, el joven sigue: “Traté de convencerme de que esto de alguna manera arreglaría todo, pero solo empeoraría las cosas, por eso estuve torturándome desde mi bolsillo los últimos dos días... ¿Qué decís, aceptás mi no propuesta?“. ”Acepto tu no propuesta”, completa ella.

“Lo que me dolió que hicieron que Nancy y Jonathan terminen la relación diciendo que se aman y con una no propuesta de casamiento, siempre en mi corazón jancy”; “¡Cómo me vas a decir que esa escena a la que le lloré y pensé que era de forma romántica era una ruptura! ¿Los odio, los odio por qué cara*** hicieron eso? Los odio”; “Para mí la mejor demostración de amor es reconocer que no da más, dejarse no es siempre sinónimo de no amarse” y “Que lo tengan que explicar por qué casi nadie lo entendió, es un chiste”, fueron algunas de las opiniones encontradas.

¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de Stranger Things 5?

La plataforma fijó el estreno del capítulo ocho de la quinta temporada para el próximo miércoles 31 de diciembre.

Los usuarios en la Argentina accederán al contenido a partir de las 22. Este horario responde a la coordinación global de la plataforma, que libera sus producciones a las 17 del horario del Pacífico. El episodio final funciona como la conclusión de una estructura de ocho entregas dividida en tres lanzamientos sucesivos.

La primera parte de la temporada comenzó su difusión a finales de noviembre. El segundo tramo, que abarca los episodios cinco, seis y siete, arribó al catálogo este jueves 25 de diciembre. La elección del último día del año para la despedida definitiva responde a una estrategia para asegurar altos niveles de visualización durante la víspera de Año Nuevo.