Okupas, muy cerca de sumarse al catálogo de Netflix, aunque con algunos cambios

El domingo pasado, Okupas cumplió veinte años. A pesar de no repetirse en televisión desde hace más de una década, la miniserie dirigida por Bruno Stagnaro no deja de perder popularidad. Y el rumor sobre la posibilidad de incorporarla al catálogo de Netflix, encendió el entusiasmo del público que por primera vez podría disfrutar este relato en alta definición.

El músico Santiago Motorizado, integrante de El mató a un policía motorizado, sorprendió cuando en una entrevista con 221 Radio, reveló que estaba componiendo música original para Okupas, de cara a un relanzamiento en Netflix. Como era de esperar, rápidamente la noticia se viralizó y las ansias por confirmar el "regreso" no se hicieron esperar.

El problema con la banda sonora

Okupas se emitió en el año 2000 por Canal 7 (con tres repeticiones en 2001, 2002 y 2005, por América y elnueve), pero jamás se editó para el formato hogareño, algo que sí sucedió con otros títulos de culto como Los simuladores. El motivo de eso tuvo que ver con la banda sonora de la serie. Los costos para el uso de la música en televisión tenían por aquel entonces un valor muy bajo. Pero cuando había que pagar derechos por las canciones para incluirlas en esos mismos episodios distribuidos en DVD o VHS, el valor de cada tema era considerablemente más elevado. Estas políticas no son exclusivas de Argentina, y sin ir más lejos, muchas canciones en los DVD de Los Soprano no son las mismas que las que fueron utilizadas en su emisión televisiva original.

Ante los altísimos costos que implica pagar por los derechos de las canciones que suenan en la serie (y que incluye piezas de The Rolling Stones, Jimmy Hendrix o The Beatles), la noticia que dio Santiago Motorizado explica la vuelta de tuerca que permitiría que Okupas llegue a una plataforma streaming.

Cuáles serán los cambios

A pesar del desafío de modificar la banda de sonido como solución al problema, la intención es preservar la mayor cantidad de canciones que sonaron en la emisión original. Sin embargo, conservar las piezas de artistas internacionales es una dificultad, algo que no necesariamente afecta a las piezas de bandas locales como Pescado rabioso, Sui Generis o Pappo´s Blues. Si bien no se sabe con precisión qué temas podrían permanecer en el eventual relanzamiento, la alternativa entonces es la de suplir las canciones ausentes por composiciones de El mató a un policía motorizado. Por otra parte, Santiago Motorizado también sumaría piezas incidentales de su autoría. De ese modo, Okupas podría volver a través de Netflix con modificaciones que no cambian su esencia.

De momento las negociaciones avanzan, pero la noticia aún no es oficial y se espera con expectativa el anuncio definitivo.

La posibilidad de relanzar Okupas en falta definición, es una bienvenida noticia que significa el poder apreciar en la calidad que se merece, una serie que fue y es bisagra en la historia de la ficción en Argentina.

