¿Mintió Jennifer Lopez? Los motivos por los que Madonna jamás hubiera aceptado besarla en un escenario

Una vieja disputa salió a la luz en los últimos días con motivo de una declaración que brindó Jennifer Lopez a E! News en plena promoción de la comedia Bodas de plomo. La actriz y cantante fue consultada sobre un rumor que circula desde hace nada menos que dos décadas: que era ella quien originalmente iba a besar a Madonna junto a Britney Spears en los MTV Music Awards de 2003 , en los que la Reina del Pop fue homenajeada . Según su versión, los organizadores convocaron a Christina Aguilera -quien, junto a Spears, eran consideradas en esa época como “las sucesoras del trono” de la cantante de “Like a Virgin”- para reemplazarla, luego de que ella no pudiera ser de la partida.

De acuerdo a Lopez, las versiones de que ella fue la primera elección y no Aguilera para subir con Britney al escenario son ciertas y así lo manifestó: “Es así. Ese beso debería haber sido para mí”. Sin embargo, por problemas de agenda no se logró concretar su presentación. “ En ese momento estaba filmando una película en Canadá, pero un tiempo antes de la ceremonia fui junto a Britney a la casa de Madonna para ensayar el cuadro. Y los besos de la dueña de casa con nosotras dos estaban pautados”, apuntó Lopez. “Pero simplemente no pude dejar el set en esos días. Entonces no pudimos hacerlo... Luego consiguieron que Christina Aguilera sí lo hiciera. Soy una gran admiradora de Madonna . Siempre lo he sido ”, se lamentó.

De todas maneras, en las últimas horas el usuario de Twitter @juanlsanguino subió a su cuenta un fragmento del libro de memorias de Rupert Everett Red Carpets and Other Banana Skins en la que se alude a un episodio en el que Madonna demostró su extremo enojo hacia Lopez al ignorarla en una fiesta, en 1999, organizada por la diseñadora Donatella Versace.

“ Poco antes de la medianoche, Jennifer Lopez irrumpió en el patio del brazo de Benny Medina, su nuevo manager. Donatella se levantó y se acercó a saludarla mientras Gwyneth y Madonna soltaban dos bufidos de burla y salían ruidosamente de la habitación . (...) Un millar de pares de ojos giraron entre los dos grupos de divas, una caravana se abrió camino con gran pompa hacia el jardín y las luces de la discoteca, la otra se movió lentamente hacia la mesa a través de un mar de rostros de adoración vueltos hacia arriba. Cuando el último miembro del equipo M se fue, Donatella llegó con el equipo J, solo para encontrarnos a Jamie y a mí solos en la enorme mesa. ‘¿Dónde está todo el mundo?’, preguntó Donatella, sorprendida. ‘No lo sabemos’, respondimos Jamie y yo”, puede leerse en un fragmento del libro de Everett. “Jennifer había dado una entrevista bastante sorprendente unas semanas antes, una de las mejores, de hecho, en la que habló absolutamente de todo, diciendo, entre otras cosas, que Madonna no podía cantar y que Gwyneth no podía actuar. Esto rompió una ley no escrita de Hollywood. Piénsalo, pero nunca lo digas. Jennifer todavía estaba aprendiendo”.

Así, el actor británico -que supo mantener una relación muy cercana con Madonna- reveló el motivo del enojo de la artista: la entrevista que Lopez concedió a la revista Movieline en 1998, en la que habló sin filtro sobre sus pares y no tuvo las mejores palabras sobre Madonna. “¿Si pienso que Madonna es una gran intérprete en el escenario? Sí ¿Si pienso que es una gran actriz? No. Actuar es lo que hago yo, entonces soy muy dura con la gente que dice: ‘Oh, yo puedo hacer eso, puedo actuar’. A esas personas les digo: ‘Ey, no arruinen mi arte’” .

En esa infame entrevista, Lopez también apuntó contra Winona Ryder y Gwyneth Paltrow, entre otras colegas del cine y la música. Por lo tanto, ahora se puso en duda la declaración de la esposa de Ben Affleck y su admiración por Madonna, aunque la diva del pop no se ha pronunciado al respecto.

Madonna y dos besos icónicos con Britney Spears

Madonna generó el escándalo del año en 2003 al besar a Britney Spears en la boca en los MTV Awards

Madonna y Britney dejaron a la audiencia muda en los MTV de 2003 cuando se besaron apasionadamente en pleno show. En ese momento, las cámaras se posaron sobre Justin Timberlake, recientemente separado de Britney. Por lo tanto, los televidentes se perdieron el instante en que Madonna también besó a Aguilera. “Fue extraño”, declaró Christina en 2018. “Dejaron de enfocarnos para obtener la reacción de Justin. Fue un golpe bajo. Vi el diario al día siguiente y dije: ‘Oh, bueno, creo que me quedé fuera’”, recordó.

“El impacto fue extremo, pero, sinceramente, cuando lo pautamos no pensé mucho al respecto. Me dije: ‘Bueno, son dos chicas besándose’. No me resultó impactante en ese momento ni me lo parece ahora“, sumó y rememoró: “Todo sucedió tan rápido en ese entonces y todo fue un torbellino. Pero tuve mi propia actuación esa noche. Canté ‘Fighter’ y en el escenario estaba con Dave Navarro. Fue una actuación espectacular. Así que recuerdo esa noche con mucho cariño”.

Madonna y Britney Spears recrearon el beso que se dieron públicamente hace décadas (Foto: Top Music Universe) Top Music Universe

En junio de 2022, cuando Britney se casó con Sam Asghari en una ceremonia que se llevó a cabo en la casa de la famosa en Thuosand Oaks, California, Madonna fue una de las invitadas y decidió recrear el famoso beso con Britney y compartirlo en las redes . “¡Besando a la única Madonna!”, Spears escribió a través de Instagram junto con una foto del beso. “¡No sabía que Madonna tiene casi tantos sencillos número uno como The Beatles! Tan honrada de que ella viniera a mi boda...”, añadió Spears. Al casamiento también asistieron Selena Gómez, la multimillonaria Paris Hilton con su marido Carter Reum, la actriz Drew Barrymore y la presentadora Maria Menounos.

