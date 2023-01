Drew Barrymore rememoró su primera cita con una joven estrella de los 80, con Steven Spielberg como cómplice

escuchar

Uno de los secretos del éxito del programa The Drew Barrymore Show es la empatía que genera la actriz y conductora con sus televidentes, en especial cuado rememora momentos de su vida con mucha honestidad. Desde la forma valiente en la que habló sobre su lucha contra las adicciones hasta su abordaje de las presiones que impone la industria y de las que ella misma fue víctima, Barrymore siempre se mostró como una figura muy accesible y la audiencia responde en consecuencia .

Drew Barrymore y Corey Feldman en los Oscar de 1989 Ron Galella - Ron Galella Collection

Por otro lado, entre la gran cantidad de perlitas que tiene su programa, nos encontramos con las visitas de sus exparejas, como el actor Justin Long, con quien mantuvo un breve pero intenso noviazgo, y uno de sus exmaridos, el comediante Tom Green, quienes acudieron a su ciclo y recordaron sus vínculos sentimentales y cómo éstos pudieron reconvertirse en profundas amistades. En una de sus recientes emisiones, Barrymore le dio la bienvenida a uno de los actores más demandados en los 80 para producciones juveniles: Corey Feldman . Si bien su carrera luego viró hacia la música, el artista integró clásicos como Cuenta conmigo, Los Goonies y Gremlins, y fue pareja de Barrymore cuando eran adolescentes.

“Hacía 25 años que no nos veíamos”, contó la conductora al inicio de la cálida entrevista y le preguntó al músico si recordaba su primera cita que fue orquestada por nada menos que el realizador Steven Spielberg. “ Un día recibimos un llamado y mi abuela me dice: ‘Nos llamaron de la oficina de Steven [en alusión al realizador de Tiburón] y dijeron que la chica de E.T.: El extraterrestre quiere conocerte porque tiene un enamoramiento con vos’”, rememoró el actor, haciendo referencia a Drew, quien no tardó en reaccionar. “Oh, sí, todas estábamos enamoradas de vos. Yo te quise como actor y como ser humano, pero conocerte fue otra cosa... Porque me atrajo el hecho de que no tenías ego, nos rodeaba gente buena pero también gente que te convertía en una persona autoindulgente, pero a vos eso nunca te paso”, remarcó la conductora.

En cuanto a la cita en cuestión, la madre de Drew fue quien llamó después para ver si podían salir. “ Por supuesto que ninguno manejó a la casa del otro porque yo tenía 13 años y vos, 10. Éramos unos niños, fue muy tierno. Me acuerdo que fuimos al cine, cruzamos la calle de la mano y después nos hicimos amigos, pasaron años hasta que nos pusimos de novios ”, prosiguió Feldman con su relato.

Una de las primeras apariciones públicas como pareja fue en una entrega de los premios Oscar de 1989 a la que Feldman había sido invitado. “Fue un honor ser tu acompañante”, le manifestó Barrymore. “Me puse un vestido que estaba en descuento y recuerdo mirar a los demás, con sus looks de diseñador, y pensar que no estaba vestida para la ocasión”, dijo entre risas. Luego, Drew aseguró que Feldman fue “una influencia positiva” para ella.

Los actores Drew Barrymore y Corey Feldman fueron novios a fines de los 80 Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

“Creo que personificábamos el consejo de: ‘Ponte en pareja con un amigo’ y vos eras mi lugar seguro, siempre estábamos con tus amigos, mis memorias son muy vívidas”, sumó la conductora. Pocos después de esa entrega de los Oscar, los actores se separaron y Feldman se casó con Vanessa Mercil, de quien se divorció cuatro años más tarde. En la actualidad, el actor está en pareja con Courtney Anne Mitchell. Por su parte, Barrymore contrajo matrimonio por primera vez en 1994 con Jeremy Thomas, pero la ruptura llegó al año siguiente. Luego, se casó con Tom Green, de quien se divorció en 2002. Su último matrimonio fue con Will Kopelman, con quien tuvo a sus hijas, Olive, de 10, y Frankie, de 8 y de quien se divorció en 2016.

La extraña cita de Drew Barrymore: “Desapareció”

Drew Barrymore reveló que volvió a las citas para darse otra oportunidad en el amor @drewbarrymore - @drewbarrymore

En recientes declaraciones, la empresaria -fundadora de las compañías Flower Beauty y Beautiful- reveló que el año pasado disfrutó de una salida con alguien y que luego la persona desapareció o, como se denomina en la actualidad a esa actitud, la “ghosteó”. “No puedo creer lo mucho que lastima el ‘ghosting’”, expresó. “A todo el que que haya sido ‘ghosteado’ y que sintió que un fuego invadía sus cuerpos, quiero decir que lo entiendo. Es muy extraño que alguien se comporte de esa manera”, apuntó. Por “ghosting” se alude al acto de desaparecer, dejar de responder o bloquear a alguien, se trata de “borrarse” de la vida de otra persona sin contemplar sus sentimientos.

“Duele mucho”, remarcó Drew sobre lo que le sucedió en una de sus citas. De todas formas, sigue dándose una oportunidad en el amor y contó que no está buscando encuentros sexuales sino algo duradero. “No quiero una cita de una noche. Quiero tener una cita para conocer a la persona, ya no estoy en la otra etapa en la que buscaba tener sexo, ya no tiene sentido para mí”, subrayó y le buscó el lado positivo a los encuentros “extraños” que ha tenido: “Hasta las malas citas generan historias interesantes”.

