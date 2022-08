Peter Jackson, director de El señor de los anillos, y un tenso ida y vuelta con los productores de Los anillos del poder

Entre 2001 y 2003, Peter Jackson llevó adelante una verdadera épica cinematográfica, cuando trasladó a la pantalla grande, la trilogía de El señor de los anillos. De ese modo, el realizador neozelandés adaptó al cine la aventura de Frodo, Aragorn y el resto de ese grupo, a lo largo de tres largometrajes que no solo fueron un notable éxito de taquilla, sino que incluso le valieron numerosos premios Oscar (entre ellos, uno como Mejor director). Y teniendo en cuenta el conocimiento de Jackson en lo referido al universo de J. R. R. Tolkien, era de esperar que él tuviera algún tipo de rol en la inminente serie de Amazon Prime Video, sin embargo, el director reveló que fue ignorado por la producción de la nueva ficción.

El elenco de El Señor de los Anillos AP

En el marco de una entrevista realizada para el podcast del sitio The Hollywood Reporter, Jackson explicó que fue ignorada por los responsables de Los anillos del poder. El director explicó que los productores de esa ficción, se acercaron para consultarle si le gustaría involucrarse en la realización de la ficción, y detalló: “Hace unos cuatro o cinco años, me preguntaron si estaría interesado en el proyecto. Entonces les pregunté si ya tenían listos los guiones, porque sé de sobra lo difícil que fue elaborar los guiones para las películas, y yo no conocía a las personas encargadas de escribir los episodios de la serie. Entonces ellos me respondieron que todavía no tenían listos los libretos, pero que en cuanto los tuvieran, me los iban a enviar. Entonces quedé a la espera de recibir el material, pero nunca me lo mandaron”.

Lejos de mostrar algún tipo de resentimiento sobre lo sucedido, Jackson expresó su entusiasmo por ver el resultado final de la ficción, y aseguró: “La voy a ver. No soy la clase de persona que le desee el mal a alguien. Filmar es de por sí una tarea muy compleja. Si alguien hace una buena película o una buena serie de televisión, es algo digno de celebrar. Y realmente tengo muchas ganas de verla desde el punto de vista neutral de cualquier espectador”.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder- Tráiler Oficial

Ante esas declaraciones, desde Amazon Prime Video rápidamente emitieron un comunicado en respuesta a las palabras de Jackson, con la intención de establecer un clima de armonía entre ambas partes. Y a través de un texto, la empresa consideró: “En la búsqueda de los derechos para nuestro show, debemos mantener nuestra serie distanciada de las películas. Tenemos el mayor de los respetos por Peter Jackson y por los largometrajes de El señor de los anillos, y nos entusiasma que él esté atento a ver Los anillos del poder”.

El señor de los anillos: los anillos del poder se estrenará en Amazon Prime Video el 2 de septiembre. AMAZON PRIME VIDEO

Los anillos del poder llegará a la pantalla streaming el próximo 2 de septiembre, en un marco de gran expectativa. Hace pocas semanas, el lanzamiento de un trailer alimentó el entusiasmo de los fans de la saga. Según la sinopsis oficial del proyecto, el drama épico está ambientado miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, y llevará a los espectadores a una época en la que se forjaron grandes poderes, los reinos se alzaron a la gloria y cayeron en la ruina, se pusieron a prueba héroes improbables, la esperanza pendía del más fino de los hilos, y el mayor villano que jamás haya salido de la pluma de Tolkien amenazaba con cubrir todo el mundo en la oscuridad.