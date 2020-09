Premios Emmy 2020: en un insólito blooper, premiaron por error a Jason Bateman

Jason Bateman fue declarado ganador por error en una categoría

El sábado por la noche se entregaron los galardones preliminares de los premios Emmy, cuya edición número 72 se llevará a cabo esta noche.

Entre esas categorías que ya fueron reveladas, se encontraba la de mejor actor invitado en una serie dramática, en la cual se produjo un insólito blooper, acaso vinculado a la modalidad de emisión adaptada a la pandemia de coronavirus.

Los actores (y pareja) Bobby Cannavale y Rose Byrne fueron los encargados de anunciar la presentación de la placa que daba a conocer el nombre del ganador. Si bien en dicha placa aparecía el nombre de Ron Cephas Jones por This Is Us, el locutor anunció que el premio era para Jason Bateman, quien, además de estar nominado por Ozark como mejor actor, aspiraba a una estatuilla como invitado en la serie The Outsider.

Tras un momento de silencio, y unas disculpas que el portal Variety difundió en las redes, finalmente se reconfirmó que el galardón era para Cephas Jones, quien ya había alzado el premio por el drama de Dan Fogelman.

De esta forma, tanto Bateman, como James Cromwell, Giancarlo Esposito, Andrew Scott y Martin Short se fueron con las manos vacías.

"Nuestras disculpas, se ha anunciado un ganador incorrecto. Lo estamos arreglando ahora", se podía leer en la placa previa al anuncio de que el actor de This Is Us era, efectivamente, el triunfador en su categoría.

