Comenzó la temporada de premios: Queer Eye ganó su tercer Emmy

Aunque todavía faltan unos días para el domingo y para la gran fiesta de los premios Emmy, los galardones que entrega anualmente la Academia de televisión de los Estados Unidos y que esta vez tendrán una edición inédita y virtual debido a la pandemia, lo cierto es que la celebración ya comenzó. Como indicia la tradición, en la semana previa a la ceremonia principal se empiezan a repartir algunas estatuillas, en general de los rubros considerados técnicos o de no ficción. Una manera elegante de decir que no son lo suficientemente importantes para formar parte de la celebración del domingo.

Así, ayer, en la primera entrega de las cinco que se harán hasta el domingo el gran ganador fue Queer Eye. El ciclo de Netflix se quedó con la categoría de mejor reality show estructurado por tercer año consecutivo.

En la ceremonia presentada de manera virtual por la comediante y conductora Nicole Byer (Nailed It!) también resultó ganadora la serie de no ficción de Leah Remini sobre la Cienciología (A&E); Teatro Apollo: 85 años de HBO (disponible en HBO Go) se llevó el premio al mejor especial de no ficción y el británico David Attenborough consiguió su segundo Emmy como narrador, esta vez por su trabajo en la serie de la BBC America's Seven Worlds, One Planet.

Para los aficionados a las ceremonias de premios el resto de las entregas que se llevarán a cabo en la semana se podrán ver a través de la página de los premios, Emmy.com y tal vez allí encuentren algunas pistas sobre cómo será la fiesta principal del domingo que conducirá Jimmy Kimmel y de la que por ahora no se conocen demasiados detalles salvo que la cantante H.E.R. será la encargada de musicalizar el segmento In Memoriam en el que se recuerda a los artistas que fallecieron este año.