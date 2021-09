Premios Emmy 2021: quién va a ganar, quién debería ganar en la ceremonia

Decir que es “la gran fiesta de la TV norteamericana”, en un año como este, sería ser reduccionista. A causa de la larguísima cuarentena, las series, miniseries y telefilms fueron tanto una ventana al mundo como un espejo de las grandes preguntas para el público de todo el planeta, y por supuesto también un escape hacia la ficción, a la espera del levantamiento de las restricciones sanitarias de la Covid-19. No es sorprendente entonces que los nominados a los premios Emmy que entrega la Academia de Artes y Ciencias Televisivas de Hollywood, este domingo, a partir de las 21, por TNT y TNT Series (la alfombra roja comenzará a las 19) se encuentren muchas caras e historias nuevas, como Ted Lasso, la serie de Apple TV+ con 20 candidaturas o WandaVision, con 23 nominaciones, junto con nuevos clásicos como The Crown y The Handmaids’s Tale. A continuación, las series que deberían llevarse la estatuilla, según los críticos de LA NACION, y aquellas que seguramente lo harán.

Comedia

Quién debería ganar: Ted Lasso

La serie que le puso alma y corazón a la pandemia, que desafió todas las expectativas y que redefinió la figura del antihéroe para la TV se transformó rápidamente en la favorita del público y los críticos. Con una temporada brillante y una segunda vuelta que confirmó su valor, ninguna otra comedia podrá hacerle sombra al soleado Ted.

Quién va a ganar: Ted Lasso

Entre las otras siete candidatas de esta categoría hay un par de series brillantes y novedosas, Hacks (HBO Max) y Pen15 (Paramount+), otro par muy buenas y clásicas, El método Kominsky (Netflix) y Black-ish (Sony) y otras dos, The Flight Attendant (HBO Max) y Cobra Kai (Netflix) que a pesar de su innegable calidad no encajan del todo en el rubro. Y después está Emily en París (Netflix) que solo sirve como ejemplo por ser el exacto opuesto de la excelente Ted Lasso (Apple TV+) en términos de guion, interpretaciones y construcción de personajes. Donde la serie creada y protagonizada por Jason Sudeikis rebosa de humanidad, humor y sensibilidad, la que encabeza Lily Collins es una carcasa vacía de contenido, sentido y gracia, casi tan vacua como su personaje principal.

Actor de comedia

Quién debería ganar: Jason Sudeikis, por Ted Lasso

Jason Sudeikis, en una escena de Ted Lasso Colin Hutton - Apple TV +

Creador y protagonista de la serie del año, luego de su ilustre carrera en Saturday Night Live y sus apariciones en cine, el actor -y su bigote-, supo construir un personaje tan positivo como complejo. Un logro que no muchos hubieran podido alcanzar.

Quién va a ganar: Jason Sudeikis, por Ted Lasso

Como sucedió el año pasado con Shitt’s Creek es más que probable que en los Emmy modelo 2021 el premio de mejor comedia y mejor actor de comedia vayan para la misma canasta. Más allá de la probada experiencia y talento del grupo de contrincantes de la categoría, Michael Douglas (El método Kominsky), Anthony Anderson (Black-ish), Kenan Thompson (Kenan) y William H. Macy (Shameless), el trabajo de Sudeikis en la serie de Apple TV+ está tan ligado al éxito del programa, a sus aciertos y su impacto en el público, que actor, personaje y serie están fusionados hasta hacerlos inseparables. Esa identificación es parte de la fórmula ganadora de la comedia y por ende resulta difícil, más bien imposible, imaginar a otro intérprete capaz de dar vida al campechano, bien intencionado y al mismo tiempo traumatizado entrenador Lasso con el enorme rango de emociones e inacabable capacidad cómica del veterano de Saturday Night Live.

Actriz de comedia

Quién debería ganar: Jean Smart, por Hacks

Jean Smart, en una escena de Hacks

La veterana actriz que ya tiene tres Emmy en su haber está en medio de un reflorecimiento profesional notable y a la altura de su talento. Desde su aparición en Watchmen, la intérprete demostró que tanto el drama como la comedia forman parte de su enorme arsenal de recursos actorales, tanto si se trata de un personaje secundario como un papel protagonico.

Quien va a ganar: Jean Smart, por Hacks

Aunque la protagonista de Hacks es la favorita en su categoría lo cierto es que su triunfo no parece tan seguro como el de Sudeikis. Tal vez sea porque Smart también está nominada como mejor actriz secundaria en una miniserie por su brillante interpretación en Mare of Easttown y que a veces las menciones múltiples terminan por dejar al candidato con las manos doblemente vacías, o quizás sea que entre las mejores actrices de comedia también aparece Alisson Janney, ganadora de un Oscar y favorita de la Academia de Televisión con siete premios Emmy en su haber, dos de ellos por su personaje en Mom, la serie por la que volvió a ser nominada. Y cuesta descartar a la popular Kaley Cuoco y su primera nominación conseguida gracias al notable trabajo que hace en The Flight Attendant. Tracee Ellis Ross (Black-ish) y Aidy Bryant (Shrill) son las ganadoras menos probables pero aun así justas merecedoras de formar parte de la categoría.

Actor de reparto en comedia

Quién debería ganar: el elenco de Ted Lasso

El elenco de Ted Lasso Prensa Apple TV+

Cada uno de ellos demuestra que no hay papeles chicos o de relleno cuando los guionistas saben qué quieren contar y tienen el talento y elenco para contarlo. La definición de historia coral debería incluir siempre una foto del equipo de actores de la serie de Apple TV+.

Quién va a ganar: Kenan Thompson, por Saturday Night Live

Kenan Thompson, por Saturday Night Live

Esta categoría plantea un desafío para el público que probablemente refleje lo que le sucedió a los miles de votantes de la Academia de Televisión. Los ocho candidatos al premio, Thompson y Bowen Young (Saturday Night Live), Paul Reiser (El método Kominsky), Carl Clemons-Hopkins (Hacks), Brett Goldstein, Brendan Hunt, Jaremy Swift y Nick Mohammed (Ted Lasso) merecen ganarlo y cada uno de ellos aporta tanto a los programas en los que aparecen que uno quisiera que hubiese posibilidad de dividir la estatuilla en ocho partes. O al menos en cuatro para que los actores de Ted Lasso pudieran compartir el premio. Pero lo cierto es que más allá del honor de que prácticamente todos los intérpretes masculinos secundarios de la serie de Apple TV+ hayan sido nominados (la ausencia de Phil Dumpster resulta inexplicable a la luz de su trabajo en la segunda temporada del programa), eso mismo puede complicar su llegada al escenario. Especialmente porque tienen como contrincante al veterano Thompson, un favorito de los integrantes de la Academia.

Actriz de reparto en comedia

Quien va a ganar: Hannah Waddingham, por Ted Lasso

Hannah Waddingham, en una escena de Ted Lasso

Si bien es el segundo año para Ted Lasso, esta es la primera nominación para Hannah Waddingham (quien ganó algunos premios de la crítica el año pasado) y su trabajo resulta cada vez más fascinante, lo que la confirma como una de las grandes actrices de comedia del presente (a la que también se puede ver en Sex Education, en un papel menor). La conversión de esa millonaria despechada, al frente de un equipo de fútbol que solo le importa como instrumento de venganza, en un personaje con impensables aristas da cuenta de su precisa amalgama entre el humor y la humanidad.

Quién debería ganar: Hannah Waddingham, por Ted Lasso

Uno podría pensar que esta categoría es un asunto de Hannahs. Y es que tanto Hannah Waddingham como Hannah Einbinder (Hacks) resultan las competidoras más fuertes, al igual que sus propias series asoman la cabeza entre las nominadas a mejor comedia. Si bien Einbinder, con solo 26 años y pese a ser una recién llegada a la actuación televisiva -su experiencia era únicamente en el stand up-, ha demostrado una solvencia extraordinaria en la dupla que formó junto a Jean Smart, Waddingham sigue siendo sobresaliente, tanto en el contrapunto con Juno Temple cercano al espíritu del gag, como en la línea romántica que tiene un claro sentido de homenaje al género.

Drama

Quién debería ganar: The Crown

No se trata aquí de descubrir la pólvora, sino de renovar el entusiasmo por una serie ya conocida que se ha superado con el tiempo. The Crown ha sabido explotar sus fortalezas e ir más allá de lo ya visto. En su cuarta temporada, la historia que consigna la vida de Isabel II incorporó los primeros conflictos en torno a la relación entre el Príncipe Carlos y a Lady Di. Un diferencial que gracias a su notable elenco la coloca primera entre las merecedoras a festejar su Emmy este año.

Quién va a ganar: The Crown

Apenas dos de las ocho nominadas (Bridgerton y Lovecraft Country) son debuts, las demás series son viejas conocidas que han sabido, con mayor o menor fortuna, mantenerse vigentes al implacable desgaste que supone una temporada tras otra . A excepción de The Boys, que no se entiende cómo puede figurar en la lista, el resto de las candidatas han madurado muy bien, creciendo en intensidad e interés. Como las inoxidables This Is Us y The Handmaid’s Tale, la sorprendente y sorpresiva Pose, o The Mandalorian, que trascendió el nicho de fans de Star Wars. Pero ninguna llega a las 24 nominaciones de The Crown, la gran favorita para batir un récord de galardones que Netflix busca desde hace años.

Actriz en drama

Quién debería ganar: Olivia Colman, por The Crown

Olivia, Colman, en la temporada 4 de The Crown Netflix

Si bien el personaje de Corrin resulta el más atractivo, es Olivia Colman el sostén de todo el andamiaje de esta cuarta temporada. El año pasado la actriz perdió la estatuilla a manos de Zendaya (Euphoria), pero el registro de Colman se torna aún más interesante en su última aparición como Isabel II. Convertida en el vértice de los duelos con Thatcher y Diana, ejes de su disputa por el liderazgo y por la popularidad, la reina de Colman demostró una carnadura ejemplar para una figura que nunca ha dejado de ser un enigma ante la mirada pública.

Quién va a ganar: Emma Corrin, por The Crown

Emma Corrin, en la temporada 4 de The Crown Netflix

Este año, Mj Rodríguez (Pose) hizo historia al convertirse en la primera actriz trans en ser nominada como intérprete principal en los Emmy. Sin embargo, el número ganador de esta categoría le corresponde a Emma Corrin por su interpretación de Lady Di en The Crown, de la que ya se despidió el año pasado para dejar su lugar a Elizabeth Debicki en la quinta temporada. El sutil trabajo de Corrin en la difícil tarea de humanizar a una figura tempranamente convertida en mito terminó de dar cuerpo a la mejor temporada de la serie.

Actor en drama

Quién debería ganar: Josh O’Connor, por The Crown

Josh O’Connor, en The Crown

La mejor temporada de The Crown tuvo un punto altísimo en la personificación que Josh O’Connor hizo del príncipe Carlos. Por más que O’Connor asuma buena parte de los tics y la postura corporal que le conocemos al auténtico Príncipe de Gales, lo que hace el actor británico va mucho más allá de una mera imitación. Hay en él un genuino y profundo trabajo introspectivo que comienza con la toma de conciencia de sus responsabilidades y termina con el desapego que exhibe todo el tiempo su conducta. La suya es una riquísima composición que jamás necesita del énfasis para sostenerse.

Quién va a ganar: Billy Porter, por Pose

Billy Porter, en Pose Archivo

Hay unas cuantas razones que van más allá de lo artístico como para considerar que Billy Porter se llevará su segundo Emmy como premio de despedida a su potente y carismática aparición en Pose. La serie cierra su ciclo dejando el legado más fuerte de la historia de la televisión reciente en materia de diversidad y Porter encarna mejor que nadie ese estado de ánimo. Todo indica que pesará mucho la cuestión sentimental y la comunidad televisiva querrá saludar a una serie icónica con un reconocimiento a la figura que mejor la identificó.

Actriz de reparto en drama

Quien debería ganar: Helena Bonham Carter, por The Crown

Helena Bonham Carter, en The Crown Netflix

Este año las nominaciones a mejor actriz de reparto en drama se dividen entre dos series ya veteranas de la competencia (The Crown y The Handmaid’s Tale, la primera con tres nominaciones y la segunda con cuatro) y una nueva pero cancelada (Lovecraft Country). La más convincente de la categoría es Helena Bonham Carter, quien recupera de la princesa Margarita su espíritu rebelde antes que su gestualidad más epidérmica, y resulta un cambio notable respecto al trabajo de Vanessa Kirby, quien había dado vida a los años juveniles de la hermana de la reina. Bonham Carter explora los contornos más oscuros de su personaje sin caer nunca en la imitación, que siempre resulta una tentación en la interpretación de personalidades públicas.

Quién va a ganar: Gillian Anderson, por The Crown

Gillian Anderson, en The Crown archivo

En The Crown se encuentra el número puesto: Gillian Anderson por su extática composición de Margaret Thatcher. Si bien su registro roza el comentario paródico, ese tipo de interpretaciones suelen ser las favoritas de estas premiaciones y Anderson ya viene acumulando fuertes respaldos para quedarse con la estatuilla.

Actor de reparto en drama

Quién debería ganar: Tobias Menzies, por The Crown

Tobias Menzies, en The Crown Twitter

Otro de los puntos altos de la cuarta temporada de The Crown fue la presencia de Tobias Menzies como el Príncipe Felipe. Menzies parece el campeón de la discreción. Un personaje que siempre parece moverse en segundo plano, pero cuyas decisiones al final terminan siempre adquiriendo peso y espesor en la trama. El fallecimiento del verdadero Duque de Edimburgo, este año, contribuyó a tomar conciencia de la importancia del personaje y sobre todo del modo sutil en que Menzies consigue que su Felipe siempre pueda hacerse oír.

Quién va a ganar: Michael K. Williams, por Lovecraft Country

Michael K. Williams, en Lovecraft Country Gentileza HBO

No puede imaginarse otra cosa que un Emmy póstumo como continuación del unánime reconocimiento cosechado por Michael K. Williams entre sus colegas y todas las grandes figuras de la TV apenas se conoció su inesperada muerte, ocurrida hace muy pocos días. Williams estaba en la plenitud de una carrera que, además, estaba casi en su totalidad consagrada a la televisión. No será su aparición en Lovecraft Country la mejor de su carrera, pero funciona como símbolo y síntesis de una trayectoria marcada por apariciones poderosas, magnéticas, inolvidables.

Miniserie

Quién debería ganar: Gambito de dama

En un año caracterizado por la heterogeneidad de sus propuestas, Gambito de dama sobresale con altas chances de ser la ganadora en un rubro al que siempre es bueno prestarle atención. De impecable factura técnica -traducida en los nueve Emmys “técnicos” que ganó en la antesala de los premios mayores la semana pasada-, la serie protagonizada por Anya Taylor Joy fue con justa razón la más vista en la historia de Netflix. Público y crítica coincidieron como pocas veces, en una comunión que debería sellarse este domingo. Solo la notable Mare Of Easttown puede malograrle la noche a la jugadora de ajedrez. El resto de las aspirantes (I May Destroy You, The Underground Railroad y WandaVision) corren de atrás, con ilusión pero pocas chances.

Quién va a ganar: Gambito de dama

La pulseada entre Gambito de dama y Mare Of Easttown se traslada también a sus productoras: de ganar la primera, Netflix pisa fuerte para conquistar un rubro que hasta ahora le ha sido esquivo, y así reafirmar su supremacía frente a HBO, que en los últimos años lo ganó cómodamente gracias a Watchmen, Chernobyl y Big Little Lies, entre otras.

Actriz de miniserie

Quién debería ganar: Kate Winslet, Mare of Easttown

Mare of Easttown

Previo al estreno por HBO de la serie de Brad Ingelsby dirigida por Craig Zobel, Taylor-Joy era la reina indiscutida de esta categoría, sobre todo si tenemos en cuenta que los votantes suelen inclinarse a premiar caras nuevas. Por lo tanto, Winslet, quien ya obtuvo el Emmy en 2011 en la misma categoría por Mildred Pierce se ubica un paso atrás, aunque su interpretación de la detective Mare Sheehan esté entre los mejores trabajos de su carrera.

Quién va a ganar: Anya Taylor-Joy, Gambito de dama

Beth Harmon es un prodigio del ajedrez en la serie "Gambito de dama" NETFLIX

Se trata de una de las categorías más reñidas e interesantes de los Emmy de este año, con una clara puja entre tres actrices: Taylor-Joy, Winslet y Michael Coel (I May Destroy You). Sin embargo, la protagonista de la popular Gambito de dama corre con ventaja desde que la Academia televisiva revelara el pasado fin de semana sus ganadores en las categorías técnicas, ceremonia no televisada (y dividida en dos partes) en la que la serie de Scott Frank se alzó con nueve estatuillas. A esta altura, no hay dudas de que el éxito de Netflix se llevará el premio a la mejor miniserie del año, por lo cual Taylor-Joy tiene grandes chances de subirse -merecidamente- a la ola, concluyendo así la temporada de premios invicta de derrotas tras haber ganado el Globo de Oro, el Critics’ Choice y el SAG.

Actor en miniserie

Quién debería ganar: Paul Bettany, WandaVision

Paul Bettany, en WandaVision

La serie de Marvel le dio a sus protagonistas, Elizabeth Olsen y Paul Bettany, la oportunidad de jugar con distintos tipos de actuación. El actor británico repite el papel que interpretó en las películas de Los vengadores, pero le toca hacer un trabajo muy distinto. Bettany se adaptó de manera brillante a los estilos actorales de las sitcom de distintas épocas, con la intensidad de comicidad aumentada y el encanto siempre en modo on, mientras construía una base emocional para un final impactante.

Quién va a ganar: Hugh Grant, The Undoing

Hugh Grant en The Undoing HBO

En The Undoing, Grant le da una vuelta de profunda oscuridad a ese encanto y humor que lo convirtieron en uno de los grandes galanes de comedias románticas. Su popularidad y excelente trabajo, lo convierten en la principal competencia para Bettany. Lin-Manuel Miranda y Leslie Odom Jr. tienen a su favor el inextinguible amor por Hamilton, cuya nominación en esta categoría es al menos cuestionable. Ewan McGregor completa la lista con una actuación que es lo más atractivo de la fallida miniserie Halston.

Actriz de reparto en miniserie

Quién debería ganar: Julianne Nicholson, Mare of Easttown

Julianne Nicholson en Mare of Easttown IMDB.com

El extraordinario elenco de Mare of Easttown puede terminar el domingo con las manos vacías, aunque algún actor quizá consiga dar el batacazo. Entre ellos se encuentra Julianne Nicholson, quien brindó una interpretación desgarradora en el drama, sobre todo en el último episodio, “Sacramento”, por el que debería ganarse la estatuilla cómodamente. Lo mismo podríamos decir del trabajo de Jean Smart, pero su triunfo asegurado en la categoría de comedia por Hacks perjudica sus posibilidades en este rubro. También están en competencia Kathryn Hahn (WandaVision), Moses Ingram (Gambito de dama), Phillipa Soo (Hamilton) y Renee Elise Goldsberry (Hamilton).

Quién va a ganar: Kathryn Hahn, WandaVision

Kathryn Hahn en WandaVision Archivo

El Emmy para Kathryn Hahn, quien además eligió el episodio de WandaVision en el que más se luce para enviar a los votantes, parece inevitable y sería una forma de reconocerle su impecable carrera tanto en cine como en TV. La actriz ya había sido nominada a los premios televisivos por su gran trabajo en la serie Transparent, pero por entonces no había cosechado la merecida popularidad que le trajo la serie de Jac Schaeffer para Disney+ con el excelente personaje de Agatha Harkness. ¿Una buena señal? El Emmy ya otorgado a la pareja de compositores Robert Lopez-Kristen Anderson-Lopez, los encargados del tema “Agatha All Along”, momento de la serie que marcó el destino de Hahn en la temporada de premiación.

Actor de reparto en miniserie

Quién debería ganar: Evan Peters, Mare of Easttown

Evan Peters, en Mare of Easttown IMDB.com

Como es probable que la Academia reconozca a la brillante I May Destroy You (y a su creadora y protagonista, Michaela Coel) en las categorías de dirección y/o guion, las chances de que el actor Paapa Essiedu se lleve el Emmy son muy bajas. Por otro lado, la sorpresiva nominación para Thomas Brodie-Sangster podríamos adjudicársela al “efecto arrastre” de Gambito de dama, y las de Hamilton (Daveed Diggs, Jonathan Groff, Anthony Ramos) son un tanto cuestionables por el formato de la producción. En este contexto, Peters debería ganar sin problemas, excepto si el carismático Daveed Diggs logre repetir aquí su merecido triunfo en los Tony.

Quién va a ganar: Evan Peters, Mare of Easttown

La figura menos pensada del cast de la serie de Brad Ingelsby probablemente termine siendo la única en subir al escenario. Evan Peters se corrió del universo Ryan Murphy y mostró una interesante faceta con su interpretación del detective Colin Zabel, un personaje entrañable dentro de una serie donde prima la oscuridad. Con pocas escenas en su haber el actor logra dejar una huella en Mare of Easttown y en la memoria de los espectadores, especialmente cuando llega el capítulo “Ilusiones”, aquel en el que tuvo que estar a la altura de Winslet en escenas antagónicas: una mucho más intimista y la otra, de las más explosivas que ha dado la producción. En ambos casos, Peters da en el clavo.

Textos de: Marcelo Stiletano, Paula Vázquez Prieto, Guillermo Courau, Milagros Amondaray, María Fernanda Mugica y Natalia Trzenko