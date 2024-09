Premios Emmy: dónde ver las nominadas y cuáles son las series favoritas para ganar

En la antesala de los prestigiosos galardones dedicados a la TV, que se entregarán el domingo, un repaso por los títulos con más candidaturas

Escuchar

El próximo domingo 15, a las 21, comenzará una nueva ceremonia de los Premios Emmy. La cita será en el teatro Peacock de Los Ángeles, con transmisión de TNT y Max, y allí estarán los nombres más importantes de la industria de las series frente a la dupla de comediantes Eugene y Dan Levy, los conductores. Actores, productores, guionistas y directores entre otros rubros, se reunirán con el objetivo de obtener los premios más importantes de la noche. Y a continuación, un repaso por las series más nominadas, y en qué plataformas streaming es posible ver a cada una de ellas.

Drama

Shogun

Nominaciones: Serie dramática; Anna Sawai (actriz dramática), Hiroyuki Sanada (actor dramático); Tadanobu Asano y Takehiro Ira (actor de reparto).

De qué se trata: La nueva versión del clásico literario de James Clavell, gira alrededor de un marinero que llega accidentalmente a Japón, para verse involucrado en una lucha entre feudos. En solo diez episodios, Shogun desarrolla una historia contundente, en un mapa marcado por carismáticos personajes que establecen inesperadas alianzas, en el marco de una guerra sin cuartel. Se trata de uno de los dramas mejor reseñados de 2024, y con catorce nominaciones en total, se convirtió en una de las más reconocidas en la historia de los Emmy. Es casi un hecho que esta serie será una de las más galardonadas de la velada, o eso al menos es lo que vaticinan su generosa cantidad de nominaciones recibidas. Disponible en Disney+.

The Crown

Nominaciones: Serie dramática. Imelda Staunton (actriz dramática); Elizabeth Debicki y Lesley Manville (actriz de reparto), Dominic West (actor dramático), Jonathan Pryce (actor de reparto).

De qué se trata: Dividida en dos partes, la sexta temporada de esta saga real alcanzó varios de sus puntos más importantes. El adiós a Lady Di, el posible ocaso de la reina Isabel II y el posterior rol del rey Carlos III, son las aristas con las que se despide esta ambiciosa producción, que se animó a correr el velo detrás de la hermética la realeza británica. Disponible en Netflix.

The Morning Show

Nominaciones: Serie dramática; Nicole Beharie, Greta Lee, Karen Pitman y Holland Taylor (actriz de reparto); Billy Crudup, Mark Duplass y Jon Hamm (actor de reparto).

De qué se trata: el drama protagonizado por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston continúa firme como uno de los títulos más atractivos de Apple TV+. Con una premisa que gira alrededor de un noticiero matutino, y los enfrentamientos que surgen en el marco de un espacio altamente competitivo, The Morning Show es una de las propuestas más originales de la televisión actual, que se apoya no solo en sus guiones, sino también en el enorme talento de un elenco que fue ampliamente reconocido en esta edición de los Emmy. Disponible en Apple TV+.

Slow Horses

Nominaciones: Serie dramática, Gary Oldman (actor dramático), Jack Lowden (actor de reparto).

De qué se trata: En la piel de Jackson Lamb, un agente de inteligencia tan brillante como desaliñado, el actor Gary Oldman encontró un personaje enorme, que le permite desplegar su versatilidad. Slow Horses es una ficción de espionaje clásica, estructurada a partir de distintos casos y el consecuente trabajo de un grupo de agentes por descubrir la trama oculta detrás de toda clase de ataques de distinta naturaleza. Y el ingenio del protagonista, y su naturaleza descontracturada, le permite a esta serie trepar un escalón por arriba de la infinidad de títulos similares que surgieron durante las últimas décadas. Disponible en Apple TV+.

Comedia

El oso

Nominaciones: Serie de comedia, Ayo Edebiri (actriz de comedia), Liza Colón-Zayas (actriz de reparto); Jeremy Allen White (actor de comedia), Lionel Boyce y Ebon Moss-Barach (actor de reparto).

De qué se trata: Desde su estreno en 2022, El oso se erigió como una de las propuestas favoritas del público y la crítica especializada. Esta ficción culinaria, sobre un prestigioso chef que termina dedicándose a reflotar el caído local gastronómico de su fallecido hermano, es un drama que sabe ser ligero sin por eso, perder densidad. Quizá por ese motivo es que desde los Emmy insisten con que El oso es una comedia, pero nada más alejado de la realidad. Este relato sobre pérdidas, y sobre la necesidad por continuar un camino heredado, una vez más, amenaza con llevarse los mayores premios de la noche, reafirmándose como una de las series más importantes de la actualidad. Disponible en Disney+.

Only Murders in the Building

Nominaciones: Serie de comedia, Selena Gomez (actriz de comedia), Meryl Streep (actriz de reparto), Steve Martin y Martin Short (actor de comedia), Paul Rudd (actor de reparto).

De qué se trata: Alcanza con leer los nombres nominados, para comprender por qué Only Murders in the Building es una comedia de peso propio, que intenta escapar a las fórmulas tradicionales. A partir de un disparador muy sencillo, la obsesión de un trío de vecinos con delitos cometidos en un caserón neoyorquino, el Arconia, esta ficción despliega una serie de ingeniosas tramas, lideradas por nombres consagrados del calibre de Steve Martin o Selena Gomez (sin mencionar la incorporación de leyendas como Meryl Streep). Only Murders in the Building es un verdadero fenómeno en los Estados Unidos, que sorpresivamente en otros países aún no tiene la popularidad que merece. Disponible en Disney+.

Curb Your Enthusiasm

Nominaciones: Serie de comedia, Larry David (actor protagónico)

De qué se trata: Tiene solo dos nominaciones, pero eso no importa tanto, porque la última temporada de esta mítica comedia demostró que la calidad, importa más que la cantidad. Larry David, cocreador de Seinfeld y el último comediante vivo de una vieja escuela salvaje, esquiva con acidez cualquier tipo de corrección política para despedirse con una última temporada superlativa. David le dijo adiós a su serie sin dejar de proponer reglas propias y siendo fiel a su vocación iconoclasta. Disponible en Max.

Miniserie

Bebé reno

Nominaciones: Miniserie; Jessica Gunning y Nava Mau (actriz de reparto), Richard Gadd (actor protagónico), Tom Goodman-Hill (actor de reparto).

De qué se trata: a comienzos de 2024, Bebé reno se convirtió en la serie que todos querían ver. Gadd escribió y protagonizó esta miniserie, que gira alrededor de una mujer que se obsesiona de manera enfermiza con él, dando inicio a una dinámica emocional tóxica, en la que comienzan a borrarse los límites entre víctima y victimario. El éxito de esta miniserie fue rotundo, hasta el punto de de instalar el concepto de “bebé reno” en el vocabulario popular. Por las grandes repercusiones que logró este título, es muy probable que los Emmy culminen con Gadd sosteniendo una o varias estatuillas por las que fue nominado por esta producción. Disponible en Netflix.

True Detective: tierra nocturna

Nominaciones: Miniserie; Jodie Foster (actriz protagónica), Kali Reis (actriz de reparto), John Hawkes (actor de reparto).

De qué se trata: La pesada mochila que carga True Detective es estar a la altura de su primera temporada, por lejos, la mejor de todas. De ese modo, el segundo y el tercer año se revelaron como sombras menos inspiradas de esa tanda inicial de capítulos. Y luego de un extenso paréntesis, la antología policial regresó con un planteo renovado, pero siempre respetando ese esquema que parte de un salvaje crimen sin razón aparente. Jodie Foster logró una enorme interpretación, en el marco de una atrapante investigación ambientada en Alaska. Disponible en MAX.

Ripley

Nominaciones: Mniserie, Dakota Fanning (actriz de reparto), Andrew Scott (actor protagónico).

De qué se trata: quizá la mejor ficción de Netflix en lo que va de 2024, es este policial basado en el clásico personaje literario de Patricia Highsmith. Ripley es un elegante relato delictivo, con una soberbia puesta en escena. Los paisajes de Italia se convierten en el telón de fondo para un feroz crimen, en el que juega un papel decisivo el carismático Ripley. En un mundo justo, Andrew Scott debería llevarse el Emmy con total comodidad, por su trabajo en esta miniserie, que es de visión y premiación, obligatoria. Disponible en Netflix.