Durante el lunes, se llevó a cabo la entrega de los Premios Emmy Internacionales. La Argentina no pudo quedarse con ningún reconocimiento en los cuatro rubros en los que competía. Los títulos de producción nacional que estaban en carrera, eran El Encargado en el rubro Mejor comedia, Tierra incógnita como Mejor infantil con actores, e Iosi, el espía arrepentido, en Mejor drama, y Mejor actor para su protagonista, Gustavo Bassani.

A continuación, la lista completa de ganadores:

Mejor Comedia: Derry Girls (Reino Unido) y Vir Das: Landing (India)

Mejor Drama: The Empress (Alemania)

Mejor Telenovela: Yargi (Turquía)

Mejor actor: Martin Freeman por The Responder (Reino Unido)

Mejor actriz: Karla Souza por La Caída (México)

Película para televisión o miniserie: La Caída (México)

Programa de Arte: Buffy Sainte-Marie (Canadá)

Mejor Documental: Mariupol: The People’s Story (Reino Unido)

Mejor Programa de Arte: Buffy Sainte-Marie (Canadá)

Mejor Reality show: A Ponte – The Bridge Brasil (Brasil)

Mejor Formato corto: Des Gens Bien Ordinaires (Francia)

Mejor Documental Deportivo: Harley & Katya (Australia)

Mejor Animación infantil: The Smeds and The Smoos (Reino Unido)

Mejor Animación con actores: Heartbreak High (Australia)

