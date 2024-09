Premios Emmy: quiénes deberían ganar y quiénes van a ganar en la gran fiesta de la TV de Hollywood

Escuchar

La 76ª entrega de los premios Emmy, que se llevará a cabo este domingo en Los Ángeles, promete ser una de las más globales de los últimos años. El efecto que ejercen las plataformas de streaming al distribuir en todo el mundo y, casi siempre, en simultáneo, sus mayores apuestas en términos de ficción le da a los galardones de la Academia de Televisión de Hollywood un alcance mucho más amplio del que solía tener. Lo que sucediera con las series más allá de sus fronteras era un agregado que no modificaba los modos de creación de la industria anglosajona. Sin embargo, desde que ese sistema tradicional quedó fuera de servicio, los contenidos y por extensión los premios que se ocupan de reconocer a los más destacados, se volvieron más diversos y sus historias más universales.

Así, hasta los pronosticadores más conservadores acuerdan que este año, la gran candidata a llevarse las categorías principales es Shogun , la serie protagonizada por un elenco mayormente japonés y hablada en ese idioma. Si la ficción basada en la novela de James Clavell llegara a quedarse con la estatuilla al mejor drama se convertiría en el primer programa no hablado en inglés en lograrlo y el segundo en competir en el rubro principal tras El juego del calamar, la serie de Corea del Sur, que en 2022 estuvo nominado en 14 categorías y ganó en seis. Shogun, por su lado, logró 25 menciones, de las que ya ganó 14 estatuillas el fin de semana pasado cuando se entregaron las categorías “técnicas” que no llegan a la transmisión principal, que se realizará el domingo desde las 21, en TNT y Max. La gala será conducida por Eugene y David Levy, el dúo de padre e hijo detrás de la fabulosa comedia canadiense Schitt’s Creek, la gran ganadora en 2020.

El triunfo anticipado de Shogun, disponible en Disney+ –ya marcó un récord al ser la ficción que más Emmys ganó por una sola temporada– es el mejor indicio de lo que ocurrirá con el resto de los premios a repartir. Pero, con una lista de más de 20.000 votantes, siempre existe la posibilidad de que haya alguna sorpresa en los rubros principales.

Drama

Las nominadas: Shogun (Disney+); The Crown (Netflix); Fallout (Prime Video); El problema de los 3 cuerpos (Netflix); La edad dorada (Max); The Morning Show (Apple TV+); Mr. and Mrs. Smith (Prime Video) y Slow Horses (Apple TV+).

La que debería ganar: con candidatos tan variados en tono y estilo, cada una de estas series tiene los méritos suficientes para convertirse en la triunfadora de la noche, sin embargo, Shogun parece combinar todos los elementos que hacen de un programa el mejor del año. Desde la producción, los guiones, el elenco y la dirección, es difícil encontrar un rubro en el que la serie disponible en Disney+ no haya alcanzado la excelencia.

La que va a ganar: teniendo en cuenta los premios ya entregados y su constante presencia en las elecciones de los críticos y expertos en galardones, no quedan muchas dudas de que Shogun será coronada con la estatuilla a mejor drama.

Comedia

El oso Chuck Hodes - STAR+

Las nominadas: El oso (Disney+); Abbott Elementary (Disney+); Hacks (Max); Only Murders in the Building (Disney+); Palm Royale (Apple TV+); What We Do in the Shadows (Disney+); Curb Your Enthusiasm (Max) y Reservation Dogs (Disney+).

La que debería ganar: como sucede entre los dramas, cada una de las series nominadas a mejor comedia se destacan por valores que no parecen ser susceptibles de comparar. No hay equivalencia posible entre, por ejemplo, El oso y la fantasiosa y fantástica What We Do in the Shadows y, sin embargo, la lógica de los premios indica que hay que evaluarlas así. Lo que es seguro es que en su segunda temporada El oso mantuvo el nivel de su debut e incluso subió la apuesta hasta borrar el límite que divide al drama de la comedia, y transformarse en algo único e irrepetible.

La que va a ganar: más allá de la excelente temporada de Hacks, es muy poco probable que la serie de Max logre cortar la racha de El oso.

Miniserie o antología

Las nominadas: Bebé reno (Netflix); Fargo (OnDirecTV/DGO); Lecciones de química (Apple TV+); Ripley (Netflix); True Detective: Tierra nocturna (HBO-Max)

La que debería ganar: sin las urgencias ni exigencias de un relato de múltiples temporadas, en las miniseries suelen encontrarse los mayores riesgos creativos de la producción televisiva. En esa línea, Ripley, la más reciente adaptación de la novela de Patricia Highsmith, es de las propuestas más extremas que la TV llega a permitirse tanto en términos narrativos como en su puesta en escena.

La que va a ganar: uno de los fenómenos del año en términos de audiencia y repercusión en los medios, Bebé reno puso en cuestión los límites entre la realidad y la ficción y entre la comedia y el drama de suspenso de un modo ingenioso e impactante.

Actor dramático

Hiroyuki Sanada en Shogun Katie Yu - FX

Los nominados: Idris Elba (Secuestro aéreo, Apple TV+); Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith, Prime Video); Walton Goggins (Fallout, Prime Video); Gary Oldman (Slow Horses, Apple TV+); Hiroyuki Sanada (Shogun, Disney+); Dominic West (The Crown, Netflix)

El que debería ganar: el extraordinario trabajo de Hiroyuki Sanada en Shogun lo colocó como el líder de un grupo de intérpretes destacados aunque ya reconocidos, al menos para los votantes de los premios Emmy.

El que va a ganar: Aunque no siempre son los más atrevidos a la hora de elegir a sus ganadores, los integrantes de la Academia televisiva, según indica la tendencia, en esta oportunidad irán por la novedad y reconocerán el trabajo del actor japonés.

Actriz dramática

Anna Sawai en Shogun Katie Yu/FX

Las nominadas: Jennifer Aniston (The Morning Show, Apple TV+); Carrie Coon (La era dorada, HBO-Max); Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith, Prime Video); Anna Sawai (Shogun, Disney+); Imelda Staunton (The Crown, Netflix); Reese Witherspoon (The Morning Show, Apple TV+)

La que debería ganar: entre las actrices dramáticas se aplica en este caso la misma lógica que con sus colegas masculinos. Gracias al estilo coral de la trama de Shogun, la serie tendría que lograr quedarse con las dos categorías.

La que va a ganar: más allá de que se trata de una categoría repleta de estrellas, no parece que la tendencia favorable que señala a Sawai vaya a revertirse.

Actor cómico

Jeremy Allen White en El oso Disney +

Los nominados: Matt Berry (What We Do in the Shadows, Disney+); Larry David (Curb Your Enthusiasm, HBO-Max); Steve Martin (Only Murders in the Building, Disney+); Martin Short (Only Murders in the Building, Disney+); Jeremy Allen White (El oso, Disney+); D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs, Disney+).

El que debería ganar: en un mundo perfecto, al menos cuatro de los nominados –Berry, Martin, Short y Allen White– son el alma de sus respectivas series que sin ellos no resultarían tan buenas ni tan disfrutables, deberían poder llevarse una estatuilla cada uno.

El que va a ganar: no hay duda de que White repetirá el triunfo de 2023 y se quedará con la categoría. Si su trabajo, aunque sobresaliente, es realmente un ejemplo de interpretación cómica es una pregunta válida, pero que excede los límites de este pronóstico.

Actriz cómica

Las nominadas: Quinta Brunson (Abbott Elementary, Disney+); Ayo Edebiri (El oso, Disney+); Selena Gomez (Only Murders in the Building, Disney+); Maya Rudolph (Loot, Apple TV+); Jean Smart (Hacks, HBO-Max); Kristen Wiig (Palm Royale, Apple TV+)

La que debería ganar: por su interpretación y por el lugar que su personaje ocupa en la trama, Jean Smart tendría que volver a ganar el premio que ya consiguió en 2021 y 2022.

La que va a ganar: aunque desde su primera temporada Hacks y el trabajo de su protagonista se ubicaron por delante de la competencia, ese liderazgo resultó aún más marcado en la tercera temporada.

Actor, miniserie o antología

Andrew Scott en Ripley Netflix

Los nominados: Matt Bomer (Compañeros de viaje, Paramount+); Richard Gadd (Bebé reno, Netflix); Jon Hamm (Fargo, Directgo); Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans, Disney+); Andrew Scott (Ripley, Netflix).

El que debería ganar: la sobresaliente versión de Truman Capote que logró el actor británico Tom Hollander en Feud tendría que haberle garantizado la estatuilla, sin embargo, los magros resultados de la miniserie probablemente le cuesten el triunfo.

El que va a ganar: si bien Ripley sumó trece nominaciones –de las que ya ganó fotografía, edición de sonido y efectos visuales-, entre las categorías principales su apuesta más segura para triunfar es Andrew Scott.

Actriz, miniserie o antología

Jodie Foster en una escena de True Detective: tierra nocturna HBO

Las nominadas: Jodie Foster (True Detective: tierra nocturna, HBO-Max); Brie Larson (Lecciones en química, Apple TV+); Juno Temple (Fargo, OnDirecTV/DGO); Sofía Vergara (Griselda, Netflix) y Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans, Disney+)

La que debería ganar: después de darse a conocer al gran público por su interpretación de la botinera con el corazón de oro en Ted Lasso (Apple TV+), Juno Temple desplegó su rango actoral en la quinta temporada de la irrompible Fargo.

La que va a ganar: según los expertos, la actriz que tiene el Emmy asegurado en esta categoría es Jodie Foster. Un pronóstico que de cumplirse le conseguiría a la dos veces ganadora del Oscar, su primer premio televisivo.