10 de enero de 2020

John Mulaney and The Sack Lunch Bunch. Intentar describir este especial realizado por el comediante John Mulaney para Netflix es complicado. En detalle, se trata de un programa que Mulaney conduce junto a un grupo de chicos que bailan y cantan y cuentan sus experiencias personales. Y, claro, puesto en esos términos la propuesta no parece demasiado atractiva. Sin embargo, el resultado es tan divertido como inteligente. Tal vez porque el cómico usa toda la experiencia que adquirió trabajando como guionista en Saturday Night Live y como comediante de stand up para crear situaciones, sketches y canciones hilarantes. Como esa en la que homenajea al novio de su abuela o aquella que imagina a un peculiar tutor de matemática cantando sobre los riesgos de no aprender las tablas. Con un humor que nunca se burla de los chicos del elenco y al mismo tiempo destaca con agudeza lo graciosa y absurda que puede ser la infancia, el especial es mucho más que la suma de sus peculiares partes. Y eso aun sin contar al par de invitados famosos que lo vuelven imprescindible. Especial. Disponible en Netflix

The Shop. Charlas sinceras sobre todos los temas imaginables. La historia familiar, las ambiciones personales y el contexto social son puestos en discusión y a debate mientras las tijeras trabajan a toda máquina. Según Lebron James, estrella máxima de la NBA, para la comunidad negra en los Estados Unidos no hay lugar mejor lugar para el intercambio de ideas que una barbería. Y eso es lo que él y su socio Maverick Carter intentan reproducir en esta serie documental que incluye -pero va mucho más allá-, la discusión sobre el mundo del deporte. Con invitados como los comediantes Jon Stewart y Jimmy Kimmel, los deportistas como Mo Bamba y Ben Simmons y los músicos Snoop Dogg, Ice Cube y Drake, entre otros, James abre el juego para hablar del racismo en los Estados Unidos, la importancia de la cultura negra en el mundo y los lados menos conocidos de la fama y la fortuna. En episodios que no superan la media hora, el ciclo de HBO plantea temas difíciles que muchos programas de entrevistas tradicionales prefieren evitar. 2 temporadas. Disponible en Flow/HBO Go

Drácula. La misma historia ya conocida pero distinta. Muy distinta. En las manos de Steven Moffat y Gattis ( Sherlock, Doctor Who), el relato del conde de Transilvania tiene todos los elementos conocidos -el temor de los lugareños, el castillo, el incauto abogado Jonathan Harker, y los murciélagos- que hicieron de la novela de Bram Stoker un imán para las adaptaciones cinematográficas y televisivas. Pero lejos de la comodidad de volver al cuento conocido, este relato tan fascinante como plástico que admite el melodrama y la parodia, el gore y el drama psicológico, en esta nueva encarnación le hace lugar al humor y las preocupaciones espirituales. Además de sumar un personaje femenino que resulta el rival perfecto del vampiro siempre siniestro, seductor y sediento. La actriz británica Dolly Wells (Doll & Em) interpreta a la hermana Agatha, una monja casi blasfema a la que los horrores cometidos por el conde le generan más curiosidad y entusiasmo científico que horror. Aunque de eso también tiene el nuevo Drácula. 1 temporada. Disponible en Netflix