Qué series y documentales se estrenan en julio en Flow, Prime Video, Disney+ y Max

Un repaso por los títulos más importantes que llegan al streaming durante este mes

Martín Fernández Cruz

Con la llegada de julio, las plataformas streaming preparan importantes lanzamientos en materia de ficciones. Desde un documental que analiza uno de los mayores fenómenos cinematográficos de los años setenta, pasando a una anticipada biopic dedicada a una de las figuras más polémicas de la política argentina, las próximas semanas marcarán el estreno de importantes producciones.

The Irrational (primera temporada)

Alec Mercer (Jesse L. Martin) es un especialista en el comportamiento de las personas y sus estudios de la naturaleza humana lo consolidan como uno de los profesionales más reconocido de su rubro. Por ese motivo es que Mercer fue contratado por el FBI: para que ayude a los agentes a resolver los casos más complejos que se presentan. Mercer es capaz de anticipar y analizar los peores escenarios, y estar un paso por delante de los posibles culpables, aunque ellos presenten las conductas más irracionales posibles.

Cada episodio muestra un atípico caso que el protagonista deberá resolver, a medida que comiencen a surgir interrogantes cuya respuesta no es del todo sencilla. Por otro lado, el pasado del propio Mercer comenzará a salir a la luz, ya que su memoria está marcada por una gran laguna, que gira alrededor de un atentado en el que mataron a toda su familia. El impacto de esa pérdida le generó una amnesia parcial, que lo llevó a obsesionarse con intentar resolver qué fue lo que verdaderamente sucedió aquel fatídico y doloroso día. Mientras tanto, la aparición de una inteligente terrorista, se convierte en la presa que le costará atrapar. Ya disponible en Flow.

Menem (miniserie)

Luego de varios años en producción y algunos contratiempos inesperados, finalmente llega la esperada biopic centrada en Carlos Saúl Menem (Leonardo Sbaraglia), una de las figuras más relevantes de la política nacional de los años noventa. Es indudable que Menem es ideal para una biopic, por su vida política, por los dramas que atravesó su familia y el país durante sus mandatos y por su cercanía con la farándula. Si bien hay mucha materia prima para trabajar, el desafío de esta serie será estar a la altura de las circunstancias.

A través de un personaje ficticio, un fotógrafo llamado Olegario (Juan Minujín), la trama corre el velo detrás de la vida política de quien fue presidente de los argentinos durante dos períodos. Sin lugar a dudas, se trata de una serie que levantará todo tipo de opiniones y que generará un interés extraordinario por parte del público. Junto a Leonardo Sbaraglia en el rol central, se encuentra un elenco de lujo integrado por Griselda Siciliani, Martín “Campi” Campilongo, Alberto Ajaka, Mónica Antonópulos, Virginia Gallardo, Sebastián Almda, Fernán Mirás, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan y Cumelén Sanz. Disponible a partir del 8 de julio, en Prime Video.

El clan Olimpia (miniserie)

Desde hace varios años, el universo del narcotráfico es de gran atractivo para las series. La popularidad y calidad de Breaking Bad dio pie a un sinfín de historias ambientadas en ese mundo, aunque los resultados no siempre fueron los mejores. En este camino se sitúa El clan Olimpia, una ficción española que a priori tiene elementos que remiten directo a Breaking Bad.

En esta ficción la protagonista es Olimpia (Zaira Romero), una mujer que debido a un entorno machista es forzada a dedicarse solo a su rol como madre y ama de casa hasta que su marido recibe un diagnóstico que lo obliga a abandonar su trabajo. Lejos de caer en la desesperación y deseosa de hacerse valer por sí misma, ella resuelve buscar el dinero para pagar un tratamiento muy costoso en los Estados Unidos. A raíz de que tiene algunos conocidos que se dedican a la venta de droga, la mujer empieza a trabajar en eso y gracias a su intuición y comprensión del negocio, no tarda en hacerse notar. Ahora, cuando el dinero comienza a llover, la protagonista deberá resolver qué camino tomar: si contarle la verdad a su familia o entregarse a una doble vida que podría tener los minutos contados. Los seis episodios estrenan el 9 de julio por Disney+.

Ballard (primera temporada)

La propuesta de esta serie es tan tradicional como efectiva y encuentra en el ingenio de los guiones su mejor herramienta. Aquí la actriz Maggie Q se pone en la piel de Renée Ballard, una agente de policía brillante que es encargada a resolver los casos que no llegaron a ninguna conclusión. Su experiencia y su poder deductivo le permitirán encontrar pistas ocultas, indicios que fueron descartados o sospechosos que presuntamente no tenían implicancia en el caso. Y aunque Ballard es un spin off de la serie Bosch, eso no le impide a los televidentes ajenos a ese universo, disfrutar de este adictivo policial. La primera temporada estrena el 9 de julio en Prime Video.

Estado de furia (miniserie)

Cecilia Roth se encuentra al frente de esta producción española, en la que trabaja junto a las actrices Candela Peña, Carmen Machi, Nathalie Poza y Pilar Castro. En Estado de furia, este quinteto de mujeres protagoniza sus respectivas historias, que se van de manera inesperada, pero con consecuencias brutales. Bajo esta premisa y con mucho humor negro, la serie desarrolla cinco tramas que proponen un retrato del momento social actual. Con grandes dosis de ironía y cargados de sátira, estos personajes se convierten en el eje de relatos que incluyen violencia, extorsión, chantajes y manipulaciones de toda clase. Disponible desde el 11 de julio en Max.

Tiburón: la historia de un clásico (documental)

En el año 1975 Tiburón llegó a las salas de cine de los Estados Unidos. Las expectativas eran moderadas, se trataba de una película de bajo calibre y realizada por un director de poca trayectoria llamado Steven Spielberg. Pocos días después, el fenómeno era incontrolable. El film del tiburón que siembra el terror en una ciudad costera y la obsesión de tres hombres por darle caza, resignificó el concepto de un éxito cinematográfico e hizo de Spielberg el joven maravilla de la industria. “Nos volvimos locos”, se lo puede escuchar decir al director sobre el difícil rodaje que llevó adelante.

A 50 años de su estreno, este documental revela material de archivo jamás visto, junto a valiosos testimonios de directores, actores, científicos e incluso conservacionistas especializados en tiburones, que ayudan a analizar este excepcional largometraje, desde una óptica renovada. Producido por National Geographic, Tiburón: la historia de un clásico es una de las citas imprescindibles de julio. Disponible a partir del 11 de julio por Disney+.

20.000 leguas de viaje submarino (miniserie)

Luego de la adaptación Viaje al centro de la Tierra, ahora llega esta secuela que toma libremente otro clásico de Julio Verne. En 20.000 leguas de viaje submarino, los aventureros Martín (Yankel Stevan) y Pola (Rosa de Francisco) se embarcan en una misión desconocida en la dimensión Verne, mientras que de ese lugar escapa el mismísimo Julio Verne (Gabriel “Puma” Goity). A bordo del submarino Calliope, los personajes atravesarán innumerables dificultades, en el marco de una historia que se desarrolla en distintas dimensiones, y con intrépidos héroes como Pompilio (Óscar Jaenada).

A lo largo de seis episodios, 20.000 leguas de viaje submarino recupera el encanto de las películas clásicas de aventuras que producía Disney, jugando y reelaborando varios de los mitos existentes en los libros del recordado escritor. La temporada completa estará disponible a partir del 23 de julio en Disney+.