Menem, la serie: quiénes interpretan a María Julia Alsogaray, a Domingo Cavallo y a los hijos del expresidente en la polémica biopic

“Si bien esta historia se basa en hechos reales, ciertos personajes, incidentes y diálogos fueron ficcionalizados o inventados con fines de dramatización. Con respecto a dicha ficcionalización o invención, cualquier similitud con cualquier persona viva o muerta, con cualquier empresa tiene exclusivamente fines dramáticos y no pretende reflejar el carácter o la historia real de nadie”. La advertencia que aparece al comienzo de los seis episodios de Menem, la miniserie que estará disponible en Prime Video desde el miércoles 9 de julio, suena a una mezcla de protección legal contra posibles juicios y a justificación por todas las licencias poéticas que la ficción se toma al retratar el recorrido del expresidente desde su La Rioja natal hasta la Casa Rosada. Se entiende la precaución: hace pocos meses el juez Carlos Goggi frenó el estreno del programa por temas relacionados con la sucesión del exmandatario fallecido en 2021, y desde que se anunció su producción varios de los involucrados en las situaciones reales alrededor de su figura trataron de distanciarse de un cuento que todavía no vieron.

Sin embargo, parte fundamental de la anticipación con la que el público espera el lanzamiento de la miniserie tiene que ver con la representación ficcional de aquellos personajes que formaron parte de la vida pública argentina entre finales de los años ochenta y durante la década del 90. Así, el programa creado por Mariano Varela, dirigido por Ariel Winograd y escrito por Mariana Levy, Federico Levín, Luciana Porchietto, Silvina Olschansky y Guillermo Salmerón, entremezcla personajes reales con otros inventados que sirven para conducir la trama. Para eso están el fotógrafo riojano que interpreta Juan Minujín, los asesores presidenciales -a cargo de Marco Antonio Caponi y Guillermo Arengo- y una llamativa vedette (Virginia Gallardo) con algunas caras más que conocidas de la vida real que se suman a las notables transformaciones físicas e interpretativas de Leonardo Sbaraglia como Menem y Griselda Siciliani en el papel de Zulema Yoma.

Domingo Cavallo

Campi, en la piel de Domingo Cavallo

Interpretado por Campi, el personaje del recordado ministro de Economía aparece en el segundo episodio, momento en que el recién electo Menem está armando su gabinete. Apenas una presencia en segundo plano, la figura de Cavallo gana minutos de pantalla y líneas de diálogo en el cuarto capítulo, en el que se explora su vínculo con el presidente y el ingreso a la convertibilidad.

Zulemita y Carlos Menem Jr

Agustín Sullivan caracterizado como Carlitos Jr.

Con la experiencia de ya haber trabajado en series basadas en personas reales como Monzón y Sandro de América, a Cumelén Sanz y Agustín Sullivan les tocó la tarea de encarnar a los hijos del gobernador riojano devenido en presidente de la Nación. Gracias a un destacado diseño de producción y vestuario, los actores necesitan pocas escenas para establecer los puntos de contacto con los verdaderos Zulemita y Carlitos, arte y parte de las más trágicas circunstancias del mandato de su padre.

Emir y Amira Yoma

Alberto Ajaka interpreta a Emir Yoma Prime video

Alberto Ajaka interpreta a Emir Yoma, cuñado de Menem, que en la ficción es presentado como un aliado de aires amenazantes y el mediador entre su hermana Zulema y el futuro presidente. El círculo familiar se completa con Violeta Urtizberea en el papel de Amira Yoma, la secretaria presidencial que, según la miniserie, se la pasa de viaje y siempre aparece rodeada de lujos y valijas.

María Julia Alsogaray

Mónica Antonópulos como María Julia Alsogaray Prime video

“Los invitamos a desprenderse de todo dedo acusador y a ahorrarse análisis tales como: ‘Esto pasó en otro momento’, ‘esa persona no era así’ o ‘eso no fue lo que pasó’. Recuerde que está viendo una ficción. Atte. la producción de Menem”. Como si no alcanzara con la protección de la leyenda al principio de cada episodio, en la tercera entrega este mensaje rompe con la cuarta pared -del mismo modo en que lo hacen cada tanto los personajes principales del programa al mirar y hablar a cámara- para subrayar la construcción narrativa de este episodio centrado en el comienzo de la etapa de reforma del Estado y privatizaciones durante el primer gobierno de Menem. Con el foco puesto en la venta de ENTel aparece en escena María Julia Alsogaray, interpretada por Mónica Antonópulos. En la ficción, la heredera del fundador de la UCD comienza como una mujer de vestir clásico que cuando se asocia con Menem atraviesa una transformación tanto interna como externa. Un recorrido que culmina con la famosa foto del tapado de piel publicada en la portada de la revista Noticias.

Bernardo Neustadt

Osvaldo Djeredjian interpreta a Bernardo Neustadt Prime Video

El papel de la prensa durante la presidencia de Menem está reflejado en la serie con la aparición del programa político de opinión Tiempo nuevo, creado y conducido por Bernardo Neustadt. Es allí cuando se ve al futuro candidato a presidente hablar por primera vez desde La Rioja al público televisivo de todo el país, y allí también regresa ya en el gobierno para darle forma a su cara más pública. Encarnado por el actor Osvaldo Djeredjian, Neustadt y su programa son una presencia constante en la ficción en la que se los identifica como aliados del oficialismo.

Mohamed Alí Seineldín

Uno de los adversarios que se cruzan desde el inicio de la serie en el camino ascendente de Menem es el Coronel Seineldín, al que se presenta como una figura muy cercana a Zulema Yoma. Interpretado por el actor Gabo Correa, la importancia del personaje se hace notar en el segundo episodio, que se ocupa de retratar el levantamiento carapintada que él comandó.

Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf

Tres de las figuras fundamentales en la vida pública argentina entre la década del 80 y los años 90 tienen su lugar en la miniserie, aunque siempre desde el segundo o tercer plano de algunas de las escenas más significativas en el recorrido del protagonista. Sebastián Almada interpreta a Duhalde, que hace su aparición en el palco del entonces candidato presidencial durante el cierre de su campaña en el Monumental, mientras que a Fernán Mirás le toca la tarea de representar el momento en que Alfonsín anuncia por cadena nacional el adelanto de la asunción del nuevo presidente y la famosa imagen del Pacto de Olivos. La aparición de Ruckauf (José Luis Arias) ocurre hacia el final de los seis episodios, cuando en su rol de ministro del Interior acompaña al presidente tras el atentado terrorista a la AMIA.