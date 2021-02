Qué veo el fin de semana: cinco documentales inolvidables

La búsqueda. Dan Lanigan ya no es un chico pero en ciertas circunstancias se comporta como tal. Frente a un sombrero de paja, un cartel de neón o un dibujo hecho a mano, el coleccionista de artefactos cinematográficos regresa a la infancia. A la primera vez que vio Mary Poppins con su papá o el efecto de asombro que le provocó la futurista Tron. Este programa de ocho episodios sigue Lanigan en sus hallazgos de objetos de utilería de esas dos películas además de otras como El extraño mundo de Jack, Los piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra, Querida encogí a los niños, Las crónicas de Narnia, Los Muppets y ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. Con los archivos de los estudios Disney a su disposición, el experto recupera tesoros perdidos y los reúne con sus dueños o al menos con quiénes los usaron durante el rodaje de las películas. Esa entrada habilitada al detrás de escena del estudio y su inmensa colección custodiada por especialistas en todo el universo Disney, permiten que Lanigan consiga sorprendentes momentos de emoción gracias a lo que para muchos-con poca imaginación- solo es un antiguo pedazo de utilería en desuso. Una temporada. Disponible en Disney+.

Elizabeth Carmichael, la protagonista de la serie documental The Lady and the Dale de HBO HBO

The Lady and the Dale. Es probable que si algún guionista novato hubiese presentado un proyecto sobre una historia como la de Elizabeth Carmichael, lo habrían rechazado por inverosímil y exagerado a la tercera línea del relato. ¿Un chico de clase media rural que pretendía haber crecido en una granja pobre polvorienta para ganar simpatías? Hasta ahí todo suena creíble. ¿Un buscavidas casado con varias mujeres al mismo tiempo que nunca pagaba sus deudas y huía de pueblo en pueblo? Puede ser. ¿Un falsificador de dólares que huyó durante años del FBI y aun así mantuvo a su familia unida? Supongamos que fue posible. ¿Un hombre que fingió su propia muerte para renacer de las cenizas como la madre de familia y emprendedora automotriz Elizabeth Carmichael? Eso ya no se lo cree nadie y sin embargo, como demuestra esta ingeniosa y bellamente realizada serie documental de HBO, todo sucedió realmente. La historia de Jerry Dean Michael, estafador de profesión y seductor por vocación, es tan increíble como fascinante. Su transición de género en los años setenta fue un acto de autodeterminación y valentía tan atrevido como la pretensión de comercializar, en plena crisis del petróleo, un auto que consumiera poca nafta. Un invento que se sumó a su ambicioso plan de moldear al mundo acorde a sus fantasías. Disponible en HBO Go.

Los Brooklyn Saints (Netflix) Netflix

Somos los Brooklyn Saints. No hace falta que le guste el fútbol americano o que siquiera lo entienda para disfrutar de esta serie documental que retrata los esfuerzos de entrenadores, jugadores y padres aficionados al deporte en el barrio neoyorquino de Brooklyn. De hecho, lejos de esos relatos en los que la emoción deriva de los triunfos imposibles, de los éxitos deportivos inesperados y contra la corriente acá lo que se celebra es el espíritu humano, la familia y la amistad como valores mucho más codiciados que una copa. Producida por Ron Howard esta docu-serie le sigue los pasos a los Brooklyn Saints, un equipo de niños de hasta trece años que aman jugar y que gracias a los adultos que los rodean recuperan ese espacio más allá de las circunstancias económicas y sociales en las que viven. El foco varía entre algunos de los jugadores como Kelvin, un adolescente talentoso con la pelota que sueña con dedicarse a la robótica o Aiden, el payaso del grupo que se sabe torpe en la cancha y aun así lo da todo por sus compañeros o Dalontai que reconoce las posibilidades de cambiar su vida y la de su familia a través del deporte, una cuenta pendiente para su padre. Sin cargar las tintas en las desigualdades raciales pero mostrándolas en cada plano, esta serie emociona y permite reflexionar sobre experiencias de vida que aparentan ser ajenas pero resultan universales. Una temporada. Disponible en Netflix.

Charlie Boorman y Ewan McGregor, dos aventureros por latinoamérica Apple TV +

The Long Way Up. Ahora que viajar es casi una fantasía para la mayoría seguir a Ewan McGregor y su amigo Charlie Boorman en sus aventuras motorizadas es aun más disfrutable que antes. Y antes, su recorrido desde Ushuaia a Los Ángeles ya era inmensamente entretenido. El actor, un confeso fanático de las motos, soñaba con completar la trilogía de documentales de viaje que había empezado con Boorman en The Long Way Down y The Long Way Round. Y justo antes de la pandemia logró su objetivo. El recorrido de la serie comienza en Londres dónde el dúo y su equipo de producción traza sus planes que incluyen el intento de hacer el camino con motos eléctricas y hasta aprender castellano, una tarea que prueba ser demasiado para los inquietos aventureros. Pero se verá pronto que no necesitan del idioma para conectarse con la gente y el territorio desconocido que van descubriendo en cada episodio. De la nieve al desierto atravesando la Argentina, Chile, Bolivia y México el programa derrocha paisajes pictóricos y la sensación de que siempre hay rincones en el mundo por descubrir. Una temporada. Disponible en Apple TV+.

Series. The Kennedys: a fatal Ambition (DirectGo) DirectGo

The Kennedys: A Fatal Ambition. Así como la realeza británica ejerce una fascinación duradera en el público, como prueba con creces el fenómeno de The Crown, para muchos la familia Kennedy despierta una curiosidad similar. Entre los muchos documentales realizados alrededor de ellos, los dos episodios de The Kennedys: A Fatal ambition se destacan por su rigor histórico y el valor del material de archivo, en muchos casos inédito, que forma parte de él. El programa indaga en los orígenes de la familia de John Fitzgerald Kennedy y se pregunta si sus ambiciones provocaron las muchas tragedias que atravesó el grupo. De los comienzos humildes y la discriminación sufrida en los Estados Unidos por ser irlandeses católicos a las más altas esferas del poder y el magnicidio, el documental no sólo se ocupa de los famosos hombres de la familia sino también de las menos conocidas historias de las mujeres que los acompañaron siempre en el segundo plano. Como las dos hermanas menores del que sería presidente de su país, fallecidas en circunstancias que durante décadas se mantuvieron en secreto, por orden del patriarca Joe que no quería que nada ni nadie entorpeciera sus deseos de poder. Una temporada. Disponible en DirectvGo.