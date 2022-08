¿Qué veo el fin de semana? Tres estrenos para descubrir, de Nápoles a Canadá

Mina Settembre. Con un tono similar a exitosas ficciones como Grey’s Anatomy y The Good Doctor (con las que comparte canal), este drama cuenta además con un elemento distintivo que la hace única. Ambientada en Nápoles y poblada de personajes que hacen honor a los usos y costumbres del sur de Italia, esta serie, adaptada de los relatos de Maurizio De Giovanni, gira en torno a una asistente social y psicóloga que trabaja en una clínica en un barrio de bajos recursos en el centro de la ciudad. Interpretada por la actriz Serena Rossi, la Mina del título no está pasando por un momento sencillo. Su adorado padre falleció recientemente, su marido la engañó y ella dejó la casa que compartían para recalar en el departamento en el que se crió, en el que todavía vive su madre, quien la recibe echándole en cara que a los “38 años, sin hijos, sin marido, sin casa y sin trabajo” es una fracasada. Un desprecio que Mina se toma con humor, mientras hace lo que puede para ayudar a sus pacientes, incluso cuando eso supone enfrentarse a un jefe de la mafia local. Una temporada. Disponible en Sony/Flow

Sandman. Si Disney+ tiene a los superhéroes de Marvel y HBO Max es el hogar de los de DC, Netflix tuvo que salir a buscar a otros personajes derivados de cómics exitosos que no estuvieran atados a derechos ya establecidos. Y allí estaba Sandman, el fenómeno creado por Neil Gaiman (American Gods, Good Omens) que durante décadas se había negado a entregar su obra para que otros la adaptaran para la pantalla. Con el ofrecimiento de la plataforma de incluirlo como guionista y productor, el autor inglés aceptó que Sueño, el protagonista de la saga Sandman, tuviera una versión televisiva. Así, la serie de once episodios ya disponibles en Netflix despliega el fascinante universo de poderosos dioses y los humanos con los que interactúan desde sus reinos y las terribles consecuencias cuando los dejan. Con una legión de apasionados fanáticos listos para comparar los cómics con la serie, Gaiman elaboró un primer episodio pleno de magia, fantasía y, sobre todo, mucha oscuridad. Entre el reino del sueño y la vigilia, el protagonista, interpretado por Tom Sturridge, emprende una epopeya tan sombría como fascinante. Una temporada. Disponible en Netflix

The Lake. Esta comedia canadiense utiliza una premisa algo absurda como base para una historia tan divertida como emotiva. Con el espíritu de su maravillosa compatriota Schitt’s Creek, la serie gira en torno a Justin (Jordan Gavaris, Orphan Black), un hombre gay que regresa a su Canadá natal tras pasar más de una década en Australia, con la excusa de pasar un verano cuidando a su hija en el lago en el que pasó siempre sus vacaciones familiares. El encuentro entre Justin y Billie, la niña, ahora adolescente, que dio en adopción cuando él tenía 16 años y cuyos padres adoptivos por alguna razón dejan al cuidado de prácticamente un desconocido, empieza con el pie izquierdo. La chica no tiene mucho interés en pasar tiempo con Justin, al que solo conocía a través de Facetime, y él no sabe como ejercer de padre. Cuando parece que encuentran cierta armonía todo se complica porque la hermanastra de Justin, interpretada por la siempre efectiva Julia Stiles, llega con la intención de quedarse con la casa de veraneo familiar que el protagonista anhela. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video