¿Qué veo este fin de semana? Intriga internacional, el regreso de las Kardashian y la encantadora As We See It

The Flight Attendant. Después de una primera temporada que presentaba un personaje central y un mundo repletos de intriga y aventuras, el regreso de Cassie (Kaley Cuoco) tenía la obligación de estar al menos a la altura del principio de la historia. Y hay que decir que cumplió el objetivo. Aunque ahora la asistente de a bordo ya ejerce part time como agente de la CIA y parece tener su vida personal bien encaminada, lo cierto es que el misterio y los secretos siguen rodeándola. Instalada en Los Ángeles y aparentemente en proceso de rehabilitación de su alcoholismo, Cassie no puede evitar meterse en problemas. Una de las cosas más interesantes de la serie es cómo la intriga internacional se entremezcla con los complicados vínculos emocionales del personaje, que en esta segunda temporada debe enfrentarse a sus demonios internos. A su lado, una cofradía de mujeres con sus propios conflictos a cuestas, suma emoción y matices al humor y el frenético ritmo de un relato que tiene en Cuoco a su intérprete perfecta. Dos temporadas. Disponibles en HBO Max

As We See It. En su afán por demostrar su voluntad inclusiva, muchas veces Hollywood erra en la construcción de relatos y personajes, más estereotipo que verdadera representación de las minorías. Sin embargo, esta comedia dramática creada por el experimentado Jason Katims (Friday Night Lights, Parenthood), aporta verosimilitud y verdad a la historia de Harrison (Albert Rutecki), Violet (Sue Anne Pien) y Jack (Rick Glassman), tres jóvenes adultos en el espectro autista que están intentando independizarse de sus familias. El hecho de que los tres intérpretes, como sus personajes, también estén en el espectro autista es uno de los elementos que diferencian a esta serie de otras como Atypical. De todos modos, junto al casting, el mayor acierto de la ficción son sus guiones, que desarrollan los puntos de vista de los protagonistas y sus dificultades y triunfos frente al mundo sin transformarlos en héroes ni en víctimas. En cada episodio, los momentos de humor generados por su falta de filtro y otros desafíos en la socialización del trío están acompañados por sensibles indagaciones en sus vidas cotidianas. Emotiva sin caer en sensiblería, As We See It pone en el centro de la escena a quienes suelen estar fuera de ella. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video

The Kardashians. Cuando se despidieron del reality show que las hizo famosas, las hermanas Kardashian/Jenner y su mamá Kris se emocionaban recordando todas las aventuras y desventuras que vivieron por la pantalla de E!. La sentida despedida, claro, venía con un asterisco: aunque Keeping It Up with the Kardashians tenía final, la familia ya había firmado un sustancioso contrato para regresar por streaming. Esta nueva era de las millonarias empresarias e influencers llega con pocos cambios en lo formal, aunque lo que siempre importa con ellas no es la estructura de la narración construida por las cámaras sino las circunstancias que las llevan a compartir su intimidad con el mundo. El divorcio de Kim, las ansiedades de Khloé y el deseo de volver a ser madre de Kourtney, el nuevo embarazo de Kylie y la carrera de modelo de Kendall: las chicas y su avispada madre-manager promocionan un estilo de vida repleto de excesos materiales, pulidas mansiones y aún más pulidos rostros que, no importa cuántos años pasen, parecen no registrar el paso del tiempo. Una temporada. Disponible en Star+