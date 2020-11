¿Qué veo el fin de semana? Campeones bizarros, veterinarios rurales y true crime

Somos los campiones Crédito: Netflix

Somos los campeones. En un año en que las épicas historias de triunfos deportivos tuvieron un justo lucimiento en la pantalla chica, esta serie documental propone celebrar a otro tipo de campeones. No se trata de los famosos logros de Michael Jordan o Guillermo Vilas sino de epopeyas protagonizadas por competidores anónimos pero no por eso menos comprometidos. Los seis episodios de esta serie documental narrada con la justa mezcla de seriedad y gracia por el actor Rainn Wilson ponen el foco en competencias tan particulares como la carrera del queso en Inglaterra, el concurso de consumo de pimientos en los Estados Unidos, el torneo de salto de rana o el baile con perros. Si todo suena un poco bizarro es porque lo es, pero esa cualidad se combina con la ternura que despiertan algunos de estos excéntricos y simpáticos personajes. Con un tono que recuerda a las películas de Wes Anderson, la serie abre con su mejor episodio: la carrera colina abajo que se disputa año tras año en un pequeño pueblo del sudoeste de Inglaterra. La convicción con la que los participantes de la loca competencia hablan de sus experiencias en ella y el cariño que los organizadores y el pueblo en general les profesa es el tipo de contenido que el público no sabía que necesitaba. Una temporada. Disponible en Netflix

Murder on the Middle Beach Crédito: HBO

Murder on Middle Beach. Entre las posibles variantes del género documental, una de las más emocionalmente contundentes es aquella que involucra personalmente a sus realizadores. Y una de las más transitadas en estos tiempos es la del true crime,la reconstrucción de la investigación de un crimen sin resolver. En esos dos ejes se apoya esta nueva serie de seis episodios en los que el director Madison Hamburg decide desentrañar el asesinato de su propia madre. Con entrevistas a sus familiares más cercanos, el joven realizador borra de un plumazo cualquier idea sobre la objetividad o la distancia para zambullirse en un misterio que lidia no solo con la violenta muerte de su mamá cuando él todavía era un adolescente sino también con la posibilidad de que su padre haya tenido algo que ver con el crimen. Con un comienzo algo confuso en el que Hamburg, todavía un estudiante de cine, pretende hacer un documental sobre el caso como parte de su tarea académica, la serie avanza hacia territorios tan fascinantes como devastadores en los que la desconfianza y los subterfugios se combinan con los traumas del pasado y los secretos de una familia irreparablemente rota. Una temporada. Disponible en HBO Go

All Creatures Great and Small Crédito: Acorn Tv

All Creatures Great and Small. Cada tanto, los espectadores de series pueden necesitar un descanso de la intensidad inherente de buena parte de las ficciones actuales. Por más entretenido o estimulante que pueda ser seguir un relato repleto de antihéroes, conflictos morales o complicados retratos históricos, de vez en cuando se necesita de una serie que aporte cierta armonía al consumo televisivo. Y eso es exactamente lo que ofrece esta serie británica basado en los libros autobiográficos del veterinario escocés James Herriot. Ambientada en la Gran Bretaña de entreguerras, esta nueva versión de un clásico de la TV británica sigue las peripecias de Herriot (Nicholas Ralph), un joven recién recibido de veterinario que sin muchos prospectos laborales en su Glasgow natal viaja a Yorkshire, en Inglaterra, con la esperanza de ser contratado como el asistente de un veterinario del lugar. Una vez allí, Herriot descubrirá que, además de tener que lidiar con las peculiaridades de los locales -y ese acento desconcertante-, su mayor obstáculo será Siegfrid Farnon (Samuel West), su posible jefe. Excéntrico y acostumbrado a hacer las cosas a su manera, Farnon empezará por hacerle la vida imposible a su asistente hasta que descubra lo un buen equipo que hacen. Una temporada. Disponible en AcornTV

