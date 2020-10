¿Qué veo el fin de semana? The Americans y la primera estrella cómica de TikTok

Sarah Cooper y Ben Stiller en un segmento del especial de comedia de Netflix Crédito: Netflix

Sarah Cooper: Everything is Fine. Entre las muchas cosas que distinguirán a este año del resto será la velocidad con la que los fenómenos populares globales aparecieron, se instalaron y luego desaparecieron sin dejar rastros. Sin embargo, algunos permanecieron para transformarse en algo más de lo que eran. Así sucedió con Sarah Cooper, una comediante desconocida que casi como un juego empezó a subir a la plataforma Tik Tok la mímica que hacía de los discursos más polémicos del presidente Trump. Su expresividad y habilidad para volver más ridículas a las a veces absurdas declaraciones del mandatario la puso en la mira de la industria de la comedia y así, en menos de un año, Cooper logró lo que a muchos de sus colegas les lleva años lograr: su propio especial de Netflix. Dirigido por Natasha Lyonne (Muñeca rusa) y con la participación de actores consagrados como Maya Rudolph, Jon Hamm, Winona Ryder y Ben Stiller, entre otros, el programa imagina a Cooper como la conductora de un noticiero matutino que empieza a sospechar que no sólo no todo está bien, como lo indica el título del ciclo, sino que todo, absolutamente todo, está muy mal. Disponible en Netflix

El autor David E. Sanger en The Perfect Weapon Crédito: HBO

The Perfect Weapon. Este documental estrenado recientemente en HBO le pone razones, contexto histórico y protagonistas a uno de los males más persistentes de la política internacional actual: el ciberespionaje. Basado en el libro del periodista David E. Sanger, especialista en relaciones exteriores de The New York Times, y dirigido por John Maggio (The Newspaper Man: The Life and Times of Ben Bradlee), el film expone la responsabilidad de los Estados Unidos sobre, como dice uno de los muchos expertos entrevistados, "la legitimización del uso de la cibernética como un arma en contra de otro país al que no se le ha declarado la guerra". El plan de la administración de George W. Bush de interferir con las telecomunicaciones en Irán y específicamente con la fabricación de sus armas atómicas resultó una estrategia exitosa, hasta que el gobierno iraní descubrió lo que estaba pasando y tomó el modelo prestado para hacer lo mismo contra sus enemigos. Uno de los ejemplos más contundentes del cambio de lógica en el escenario internacional fue el escándalo del hackeo que hizo Corea del Norte contra los estudios Sony, productores de la comedia The Interview, producida y protagonizada por Seth Rogen. En esa ficción, sus protagonistas eran un par de periodistas encomendados por la CIA para matar a Kim Jong-un. Como lo explica Rogen en el documental, las víctimas del hackeo se transformaron en objeto de burlas y en riesgos para la seguridad nacional al mismo tiempo. Disponible en HBO Go

The Americans Crédito: Amazon

The Americans. Casi como si se tratara de un programa doble para los fanáticos de la historia y la ficción construida alrededor del mundo del espionaje, luego de ver The Perfect Weapon, se puede repasar los episodios de esta brillante serie disponible en su totalidad en Amazon Prime Video. La combinación de ambos -entre la realidad y la ficción- completa el cuadro de las cambiantes reglas de la política internacional de las últimas cinco décadas. Protagonizada por Keri Russell y Matthew Rhys, The Americans, imaginaba, a partir de algunos casos reales, la vida de un par de espías soviéticos ocultos en los Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan. El drama familiar se ponía en juego en el marco del último tramo de la guerra fría y los notables guiones de los creadores Joseph Weinberg y Joel Fields exploraban conceptos como la lealtad, el hogar, y el sentido del deber tanto para los soviéticos (enmascarados detrás de su identidad secreta como una familia norteamericana tipo) como para los integrantes del FBI que los perseguían. Inteligente, sensible y frenética, The Americans ya tiene su lugar reservado en la historia de las mejores series de la historia de la TV 6 temporadas. Disponibles en Amazon Prime Video

