Recomendado: cinco docuseries sobre crímenes reales que no te podés perder

El estafador de Tinder, fenómeno reciente del catálogo de Netflix, puso nuevamente a los documentales de true crime en el podio del interés de los espectadores. Historias de crímenes verdaderos narradas con la perfecta intriga de un espectáculo: el formato ha cosechado su atractivo tanto en la revisión de la historia criminal del mundo -casos famosos irresueltos, asesinatos aberrantes e insólitos, personajes curiosos y macabros-, como en el hallazgo de pequeñas historias escondidas, casos perdidos en la prensa mundial que podían convertirse en el misterio perfecto . El estafador de Tinder nació de una nota periodística en un diario noruego que se hizo viral en las redes y que tenía los condimentos perfectos para el true crime: los jugosos testimonios de las víctimas, las artes del engaño del villano, y el glamour de los viajes por el mundo, los hoteles lujosos, las fiestas exclusivas, irónica fachada sostenida en un andamiaje de mentiras.

En los últimos dos años, varias docuseries desfilaron por las plataformas explotando ese visceral interés de los fanáticos de las narrativas del género, espectadores cada día más entrenados y exigentes. Varias de ellas ofrecen alguna distinción más allá del formato tradicional y los resortes habituales del true crime, ya sea por la extravagancia de sus personajes, por la original construcción del punto de vista, por la elección de los recursos para armar el rompecabezas, o por la habilidad de sus creadores para presentar de manera lúdica y didáctica aquello que puede parecer inaccesible o poco interesante. Aquí recorremos algunas de ellas.

¿Quién maneja los hilos? Tras la pista de los mayores impostores (Reino Unido, 2022)

¿Quién maneja los hilos? Tras la pista de los mayores impostores

Esta miniserie británica, dividida en tres episodios, sigue pasos similares a los de El estafador de Tinder, sin la espectacularidad de aquel universo de lujos y extravagancias, ni la exégesis de las ambiciones monetarias de las víctimas tras la ilusión del amor, sino concentrada en la exploración de los subterráneos mecanismos de la coerción que permiten convertir las mentiras en verdad con el acto perfecto de su creencia.

Aquí se enlazan dos líneas temporales: una en 2012, en la que dos adolescentes presencian cómo su madre inicia una relación con un hombre al que conoce por Tinder y en pocos meses queda sometida a su voluntad; y la otra en 1993, durante los atentados del IRA, en la que un grupo de estudiantes de agricultura terminan en una fuga organizada por un supuesto agente del MI5. El eslabón que las une es Robert Hendy-Freegard quien, tras la fachada del agente secreto o del novio perfecto, ejerce en sus víctimas un poder de convencimiento tan oscuro como efectivo.

La narración se sostiene a partir de ese interrogante: ¿Qué llevó a las víctimas a entregar su tiempo, su dinero y, en última instancia, su libertad? En las justas dramatizaciones, el uso de la geografía inglesa como campo de operaciones del estafador y la progresiva revelación de su perverso modus operandi la miniserie persigue su huella como un furtivo cazador.

¿Quién maneja los hilos? Tras la pista de los mayores impostores está disponible en Netflix.

Escena del crimen: El asesino de Times Square (Estados Unidos, 2021)

Escena del crimen: El asesino de Times Square

La saga “Escena del crimen” dirigida y producida por Joe Berlinger (Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills, Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy) se convirtió en un producto efectivo para la plataforma, en parte por la astucia de combinar los resortes del true crime con el atractivo de los mundos en los que se incrustan esos crímenes. El primero fue el del Hotel Cecil en Los Ángeles, que más allá de los tintes absurdos del misterio –una turista canadiense que desaparecía misteriosamente en el hotel, dejando tras de sí publicaciones enigmáticas y apariciones fantasmales- contaba con el retrato de la historia del barrio, su gloria y decadencia, y la participación de una legión de fanáticos que asumieron el rol de investigadores on line, tensando el accionar de la policía.

En El asesino del Times Square el escenario que aparece es aquel mítico The Deuce de los 70 como marco para los macabros asesinatos de “The Torso Killer”. El personaje late junto a la ciudad que lo cobija, y Berlinger se sumerge en el lado oscuro de aquella Manhattan, los testimonios de quienes la habitaron, la mezcla agridulce de fascinación y peligro. Sin salirse de la fórmula probada, Berlinger consigue narrativas orgánicas y adictivas, convirtiendo historias conocidas y documentadas en misterios reinventados.

Escena del crimen: El asesino de Times Square está disponible en Netflix.

Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile (Alemania/Chile, 2021)

Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile (Netflix).

El caso de la Colonia Dignidad en Chile siempre estuvo envuelto en múltiples misterios, desde los abusos a menores cometidos en su interior por parte del líder de la comunidad, Paul Schäfer, hasta su directa participación en los secuestros y asesinatos de la dictadura de Pinochet.

El documental alemán elige como punto de entrada la sombría personalidad de Schäfer, personaje al que rastrea hasta los últimos años del nazismo, el período de gestación de su culto para reclutar jóvenes en la Alemania de posguerra, y su posterior emigración a Chile, situando un mojón oculto en el desierto para la reclusión de sus fieles. La historia se despliega a partir de los poderosos testimonios que hilvanan los dos espacios a través del tiempo, por un lado la etapa alemana –reconstruida al estilo folclórico del heimatfilm- y la etapa chilena, escenificada desde el suspenso que brinda la creciente militarización del país trasandino.

Más allá de la denuncia política y la revelación de lo macabro, Colonia Dignidad expone la operatoria de su líder escapando a su mistificación, desnudando sus mecanismos de sugestión y poniendo en evidencia el verdadero trasfondo de su ambición.

Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile está disponible en Netflix.

Asesinato en Middle Beach (Estados Unidos, 2020)

Asesinato en Middle Beach

Todo comienza como un video de graduación de Madison Hamburg, quien a sus 18 años perdió a su madre, asesinada brutalmente en la puerta de su casa de playa. Su búsqueda no es tanto la resolución del asesinato sino el descubrimiento de la verdadera identidad de su mamá. ¿Quién era Barbara Hamburg? Sus recuerdos infantiles quedaron marcados por la pérdida, su experiencia como adulto sujeta a los interesados testimonios de sus familiares, su presente enredado en la sombra de una culpa que persiste en el ambiente.

Desde el 2010, año del crimen, hacia adelante, la miniserie escalona los hallazgos de Madison a partir de los videos que él mismo recopila del pasado y registra en el presente, impulsado siempre por el hallazgo de una verdad que resulta tan temida como anhelada. El día de su muerte, Barbara debía presentarse a una audiencia por una demanda millonaria contra su exmarido. ¿Fue su padre el artífice de un asesinato por encargo? Madison lo filma con una cámara oculta, los escruta de manera silenciosa, persiste en la búsqueda de pruebas aún pese a los años de distancia y silencio. ¿O las responsables del crimen fueron sus tías, embarcadas en una estafa piramidal que se fue de las manos?

La notable construcción del Asesinato en Middle Beach se apoya en el punto de vista de su narrador, un participante demasiado cercano como para mantenerse al margen.

Asesinato en Middle Beach está disponible en HBO Max.

Una inmensidad de errores: El caso de Jeffrey MacDonald (Estados Unidos, 2020)

Una inmensidad de errores: El caso de Jeffrey MacDonald

Errol Morris es uno de los documentalistas más prestigiosos de los Estados Unidos. Películas tales como The Thin Blue Line (1988), sobre un hombre injustamente condenado por un crimen en Texas, o la extraordinaria The Fog of War (2003), exploración de la historia de Estados Unidos desde la perspectiva de Robert McNamara, secretario de Defensa de Kennedy Johnson en los 60, cimentaron su fama. Despertó inquietante curiosidad y cierta indignación su incursión en el célebre caso de Jeffrey MacDonald, un médico militar condenado por el brutal asesinato de su esposa embrazada y sus dos pequeñas hijas en 1979. ¿Qué había allí para investigar? Morris parte de las certezas repetidas durante décadas para develar su fragilidad, siguiendo el esquema de The Thin Blue Line pero en un camino más espinoso y mediático.

La búsqueda de Morris es menos la demostración de la posible inocencia de MacDonald que el alcance de una verdad que parece haber quedado extraviada en inconsistencias de la justicia, discursos oportunistas y una serie de operaciones de cara al juzgamiento público.

Lo atractivo de la miniserie, basada en el libro de Morris del mismo título publicado en 2012, es cómo el true crime puede ir en reversa, partir de una resolución aceptada hasta el despeje de sus infinitas piezas que no parecen encajar.