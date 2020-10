Series de terror de todos los tiempos para festejar Halloween... y no dormir

Historias para no dormir, un clásico que no se oxida: una de las series que recomendados para vivir Halloween

Martín Fernández Cruz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2020 • 00:22

La llegada de un nuevo 31 de octubre es la excusa para celebrar el terror. Por ese motivo repasamos varias series ideales para ver durante la noche de Halloween.

La maldición de Bly Manor

Luego del éxito de La maldición de Hill House, Netflix vuelve a apostar por el terror con una suerte de secuela temática. En La maldición de Bly Manor, el punto de partida es una adaptación de "Otra vuelta de tuerca", del escritor Henry James. Aquí la protagonista es una profesora convocada a hacerse cargo de sus sobrinos huérfanos. Los tres se instalan en una imponente mansión que cuenta con una ama de llaves, un cocinero e incluso una jardinera. Y como es de esperar, el lugar se convertirá en el escenario de misteriosas apariciones y ecos del pasado. Pero a no confundir, aunque utiliza herramientas tradicionales del género, el gran atractivo de La maldición de Bly Manor es que no busca el susto fácil, sino que construye un clima de pesadilla que va en constante aumento con el fluir de la historia. El productor Mike Flanagan (responsable de la mencionada La maldición de Hill House y director de Doctor Sueño) se convirtió en los últimos años en un referente del género, y recibió los elogios de próceres del terror como William Friedkin o Stephen King. Y con la producción de esta miniserie, Flanagan se consolida como una de las voces actuales más importantes del horror. Disponible en Netflix.

American Horror Story

Ryan Murphy es uno de los grandes pulpos de la industria televisiva. En su rol de productor, le presta atención a géneros de todo tipo, pasando por el drama histórico, los musicales, la comedia y hasta los policiales. Y como no podía ser de otra manera, también se interesó por el terror. En 2011 él lanzó American Horror Story, título que ya cuenta con nueve temporadas. La propuesta de Murphy fue la de llevar adelante distintas historias mediante temporadas auto conclusivas. Bajo esa premisa, la serie sobrevuela los tópicos habituales del género, homenajea a clásicos del terror del cine y la literatura, pero construyendo mundos de una identidad propia. Y a medida que la popularidad del título iba en aumento, Murphy planteó la posibilidad de conectar esos relatos independientes, como partes de un mismo universo que empezaba a entrar en contacto. A través de originales ideas y atrapantes historias, American Horror Story supo renovarse a lo largo de los años, sin perder el interés de los espectadores. Disponible en Amazon Prime Video.

The Walking Dead

Sin lugar a dudas ningún interesado por el terror en televisión puede ser ajeno al fenómeno de The Walking Dead. Amada y odiada por igual, esta ficción sobre varias personas que intentan sobrevivir al apocalipsis zombie, cuenta con diez temporadas, dos spin off y un tercero en producción. El grupo de protagonistas varió enormemente desde el primer episodio, los villanos se convirtieron en aliados y los héroes mostraron sus costados más miserables. Y a pesar de haber perdido muchos televidentes en los últimos años, irónicamente, The Walking Dead se encuentra en uno de sus mejores momentos. Cuando parecía que ya no quedaban ideas, y los protagonistas estaban atrapados en una estructura de eliminar un villano detrás de otro, la historia se reinventó a través de situaciones que se distanciaron del eterno decapitar zombies. Con su última temporada a pocos meses de distancia, este es un momento ideal para que retomen la serie quienes la abandonaron, o quienes busquen descubrir por qué The Walking Dead es un fenómeno imparable. Disponible en Netflix, Amazon Prime Video y Direct TV GO.

Swamp Thing

Las historietas de superhéroes no son lecturas muy afines al terror. Si bien los monstruos son una amenaza habitual para Superman, Spider-Man u otros referentes del rubro, los relatos anclados en el horror no son moneda corriente. Por ese motivo, Swamp Thing es una de esas felices excepciones. El escritor Alan Moore relanzó en los ochenta a este personaje con una combinación de magia y terror, que le permitió humanizar a una criatura que en otro contexto, suele ser la amenaza. De ese modo, el monstruo se convirtió en el héroe. Luego de un fallido film de los ochenta,HBO aceptó el reto de llevar el complejo mundo de Swamp Thing a la pantalla chica. En esta ficción, el protagonista es Alec Holland (Andy Beam), un biólogo que sufre un ataque, durante una investigación en los pantanos de Luisiana. Pero, inexplicablemente, él sufre una mutación que cambiará su vida por completo. A partir de ese momento, su percepción de la naturaleza cambiará, y desde las sombras intentará revelar qué se esconde detrás de la aparición de un misterioso virus. Swamp Thing es una serie que bebe de distintas formas de terror, en el marco de una trama claustrofóbica atrapada en un denso pantano. Disponible en HBO GO.

Historias para no dormir

El gran maestro del terror, Narciso Ibañez Menta, le heredó a su hijo un amor y un innegable talento para abordar ese género. De esa forma, Narciso Ibáñez Serrador (mejor conocido como Chicho Serrador) llevó adelante la excepcional Historias para no dormir. En los sesenta, Chicho sorprendió con una ficción de elevadísima calidad, y el público de España (y luego del mundo) cayó rendido ante una sucesión de ingeniosos relatos. La serie presentaba episodios auto conclusivos que podían adaptar obras de maestros como Edgar Allan Poe o Fredric Brown, como también tramas originales escritas por Luis Peñafiel (seudónimo del propio Chicho). Para los seriófilos, Historias para no dormir es un título ineludible, un clásico absoluto que a pesar de contar con más de cinco décadas, no envejeció ni un solo día. Y que Amazon Prime Video disponga de esta pieza, es uno de sus mayores aciertos. Chicho Serrador es un verdadero genio del género, y ya sea en Halloween, Pascuas o Navidad, Historias para dormir es un título que hay que ver sí o sí. Disponible en Amazon Prime Video.

The Twilight Zone (2019)

A finales de los cincuenta, Rod Serling capitaneó La dimensión desconocida, un ícono de la televisión cuya influencia puede rastrearse aún en la actualidad. Esa antología presentaba relatos enfocados en la ciencia ficción y el terror, y las vueltas de tuerca eran moneda corriente en cada una de sus historias. Finalizada en 1964, la serie tuvo varias remakes que no tuvieron ni por asomo la popularidad (o la calidad) de la versión original. Por ese motivo, en 2019 se planeó una nueva encarnación con Jordan Peele (director de ¡Huye!) como gran anfitrión y productor. Si bien aspirar a alcanzar el nivel del título clásico es un imposible, la versión 2019 de La dimensión desconocida encontró un interesante equilibrio entre modernizar el concepto, pero manteniéndose fiel a la premisa (episodios centrados en todo tipo de fenómenos inexplicables). Aunque, inevitablemente, la calidad de los episodios varía, La dimensión desconocida modelo 2019 triunfa en capturar la mística de una pieza clave en la historia de la televisión. Disponible en Amazon Prime Video.

De yapa: para los más chicos: Pocoyó especial Halloween

Por la simpleza de su historia, pero por el gran atractivo de su animación, Pocoyó es uno de los favoritos de los más pequeños y pequeñas. Con cinco temporadas, una película y varios especiales en su haber, la fama de esta serie española no deja de crecer. Entre algunos de sus capítulos más importantes se encuentra uno que celebra Halloween y en el que Pocoyó, Elly y sus amigos se disfrazan de monstruos para celebrar esta fecha. Disponible en Netflix.

Conforme a los criterios de Más información