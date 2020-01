Revelan el elenco de la miniserie de El señor de los anillos

Los responsables de la adaptación de la obra de J. R. R. Tolkien a la pantalla chica dieron a conocer quiénes son los actores que participarán de la serie

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2020 • 01:54

Este martes, Amazon Prime Video dio a conocer oficialmente el elenco de la esperada y ambiciosa serie El Señor de los Anillos, basada en el universo creado por de J. R. R. Tolkien.

"Luego de haber emprendido una extensa búsqueda a nivel global, estamos encantados de revelar un primer grupo de brillantes artistas que participarán en la serie", expresaron los showrunners de la serie, J.D. Payne y Patrick McKay.

Así, en la cuenta oficial que la serie ya posee en Instagram fueron compartiendo las fotografías de cada uno de los actores que participarán, al menos, de la primera temporada que comenzará a filmarse en febrero: Robert Aramayo ( Game of Thrones) Owain Arthur ( The Patrol), Nazanin Boniadi ( Homeland), Tom Budge ( Candy), Morfydd Clark ( Infierno en la tormenta), Ismael Cruz Córdova ( The Good Wife), Ema Horvath ( Like. Share. Follow), Markella Kavenagh ( El llanto), Joseph Mawle ( Game of Thrones), Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards ( Wanderlust), Dylan Smith ( Maze Runner), Charlie Vickers ( Medici) y Daniel Weyman ( A Very English Scandal).

"Estos excepcionales y talentosos hombres y mujeres son más que actores, son los más recientes miembros de esta creciente familia creativa que trabaja sin descanso para traer la Tierra Media de nuevo a la vida para felicidad de los fans y del público en todo el mundo", indicaron.

Los dos primeros capítulos de la adaptación contarán con la dirección del cineasta español J.A. Bayona, director de Jurassic World: Reino Caído, El orfanato y Un monstruo viene a verme. Además, se desempeñará como productor ejecutivo de la serie.

"Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos, y como gran admirador del escritor, es un honor y un placer unirme a este increíble equipo. No puedo esperar para llevar al público de todo el mundo hasta la Tierra Media y hacer que descubran las maravillas de la Segunda Edad, con una historia nunca antes vista", escribió Bayona en un comunicado.

Ya en septiembre de 2019 se había dado a conocer cuál sería la principal locación de la serie: Nueva Zelanda, el mismo país elegido por Peter Jackson para sus festejadas adaptaciones de la trilogía compuesta por El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo , El Señor de los Anillos: Las dos torres y El Señor de los Anillos: El retorno del Rey. Allí, además, Jackson filmó sus otras tres películas centradas en aquel universo: El Hobbit: Un viaje inesperado, El Hobbit: La desolación de Smaug y El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos.

"Mientras buscábamos la localización en la que poder dar vida a la belleza de la Segunda Edad de la Tierra Media, sabíamos que necesitábamos encontrar un lugar majestuoso, con costas vírgenes, bosques y montañas, que también son escenarios de otras producciones de primera categoría, además de estudios, artistas y personal altamente calificado y con experiencia. Estamos felices de poder oficialmente que Nueva Zelanda va a ser la casa de nuestra serie", confirmaron los realizadores.

Según pudo saberse, la acción transcurrirá en la Segunda Edad del universo creado por Tolkien, conocida como la Edad Oscura, anterior a la sucesos ocurridos tanto en la trilogía de El Señor de los Anillos como los relatados en El Hobbit.

Amazon Prime buscará tomar el trono que dejo vacante el gigante de HBO, Game of Thrones, que se despidió de la pantalla luego de ocho temporadas y de haber batido récords en materia de rating. La serie de El Señor de los Anillos tendrá al menos cinco temporadas y se estima que podría convertirse en la producción televisiva más cara de la historia, con un presupuesto estimado de mil millones de dólares.