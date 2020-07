San Diego Comic Con: los adelantos más importantes (y un nuevo Superman)

Bill and Ted Face the Music

Cuando en 1970 un grupo de entusiastas lectores de historietas armaron una modesta reunión de fans y artistas en un hotel de San Diego, jamás imaginaron que con el tiempo ese evento se iba a convertir en el más importante de la industria. Cinco décadas pasaron desde esa edición inaugural, y en un año atravesado por el coronavirus, la Comic Con se reinventó para ser realizada íntegramente de manera digital. A través de su canal de YouTube oficial, la convención de historietas se democratizó a la fuerza. Lejos quedaron esas postales de filmaciones clandestinas, en las que se exhibían para unos pocos privilegiados imágenes de los largometrajes más esperados. Ahora todos los fans de las series, las películas y las historietas más convocantes pudieron disfrutar desde sus hogares todos los paneles que integraron la Comic Con 2020. Y a continuación repasamos los lanzamientos y avances más importantes de esta atípica versión del popular evento.

El mundo The Walking Dead continúa su expansión

A diferencia de lo que sucedió todos los años, en octubre no llegará una nueva temporada de The Walking Dead, sino que esta vez solo se estrenará el final de su décimo año. Según anunciaron los productores de la serie, los próximos episodios de la épica zombi mostrarán el climax de la batalla contra los Susurradores. El nuevo adelanto presentado en la Comic Con encuentra a los protagonistas asediados por una horda de no muertos, en un cierre que promete una impactante y sanguinaria lucha y que llegará a la pantalla el 4 de octubre. Habrá que esperar hasta 2021 para descubrir la próxima temporada, en la medida que puedan filmar nuevo material.

El 11 de octubre llegarán los nuevos episodios de Fear The Walking Dead,spin off que contra todos los pronósticos ganó un fiel grupo de seguidores y se consolidó como una ficción dueña de una identidad propia.

Pero la gran bomba fue el primer avance de The Walking Dead: World Beyond. Desde hace mucho tiempo se habla de este segundo spin off ambientado en los días iniciales del brote zombi, en una historia contada desde la perspectiva de un grupo de jóvenes personajes. Y en el panel dedicado a este título, del que participaron todos los actores y actrices, se mostró un primer avance. Como se había anticipado, los protagonistas serán un equipo de adolescentes que son considerados la primera generación en crecer en el marco de la pandemia zombi. The Walking Dead: World Beyond será una ficción de solo dos temporadas. Para decepción de los fans, no hubo ninguna novedad en lo referido a los films de la serie centrados en Rick Grimes (Andrew Lincoln)

The New Mutants, los nuevos X-Men

Sin lugar a dudas, uno de los mayores proyectos malditos de los últimos años es The New Mutants. La película, que cuenta la historia de un grupo de jóvenes dotados por el gen X, comenzó a idearse en 2014. En 2016 y bajo la dirección de Josh Boone comenzó el rodaje con un elenco que contaba con Maisie Williams y Charlie Heaton entre sus protagonistas, estrellas de Game of Thrones y Stranger Things respectivamente. Pero con la película casi terminada y una fecha de estreno pautada para abril de 2018, comenzaron los problemas. El éxito de IT llevó a FOX a exigirle a Boone modificar la historia para acercarla al cine de terror. Eso retrasó la fecha de lanzamiento a febrero de 2019. Pero el posterior fracaso comercial de X-Men: Apocalypse, derivó en que le exigieran al realizador nuevos cambios. Y así llega la adquisición de FOX por parte de Disney y el rumor de que este film vaya directamente a alguna plataforma streaming, o peor aún, nunca vea la luz. Pero Disney consideró que el proyecto tenía mucho potencial y de esa forma Boone pudo finalmente (volver) a terminar su largometraje. La fecha de estreno pautada es el 28 de agosto, aunque debido al coronavirus es probable que The New Mutants sufra otro retraso.

Truth Seekers, con destino de culto

Pocos nombres generan tanto entusiasmo en la comunidad nerd como el de Simon Pegg y Nick Frost. Los actores protagonizaron la mítica serie Spaced y la excepcional trilogía fílmica compuesta por Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World´s End (todas dirigidas por Edgar Wright). Cada una de esas piezas se revela como una mezcla perfecta de cultura popular con referencias a Star Wars, Buffy y los videojuegos, con relatos que demuestran un afilado conocimiento de los géneros cinematográficos y un profundo amor por cada uno de sus personajes. Por este motivo, la reunión de ambos para la miniserie Truth Seekers, producida por Amazon Prime Video, fue otro de los grandes momentos de esta Comic Con. En la charla, Frost confesó: "La historia tiene su inspiración en la obra de Arthur C. Clark (...) y en esos videos de exorcismos de YouTube que obviamente son mentira. Pero que mientras los estás mirando, no podés evitar sentir escalofríos y decir y puede ser que esto sea real. Aunque claro que no lo son".

Paper Girls, una de las grandes promesas de Amazon Prime Video

Una viñeta de Papel Girls, el gran cómic de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang

Otro de los anuncios más importantes de la convención fue la adaptación de Papel Girls,el cómic de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang, publicado entre 2015 y 2019, y ambientado en 1988. Aquí las protagonistas son un grupo de chicas canillitas que durante una madrugada de trabajo se encuentran ante una invasión alienígena que involucra viajes en el tiempo, guerras dimensionales y hasta versiones futuras de ellas mismas. La historieta fue una de las grandes sorpresas de los últimos años y un título que logró escapar del público habitual de los cómics para conquistar un mercado mucho mayor. Paper Girls es un cómic excepcional y se espera que su llegada a la pantalla chica esté a la altura de esta notable historieta.

Helstrom, lo nuevo de Marvel en televisión

Aunque uno de los grandes ausentes de la convención fue Marvel, eso no impidió que la plataforma Hulu presentara su nuevo título original basado en un personaje de esa editorial. En Helstrom, los protagonistas son los hermanos Daimon y Ana, ambos dueños de un gran poder y entregados a la tarea de cazar demonios. Integrada al universo cinematográfico de Marvel, la ficción mostrará un aspecto de ese mundo vinculado a los sobrenatural. La serie contará con diez episodios y su estreno está pautado para el 16 de octubre.

Keanu Reeves y una vuelta a la raíces

En los últimos años el protagonista de Matrix supo reinventar su figura en Hollywood y luego de varios años sin encontrar un proyecto a su medida, la trilogía John Wick le permitió a Keanu Reeves recuperar el corazón del público. Y en el marco de la convención, se presentó el nuevo avance de Bill and Ted Face the Music. Se trata de la tercera parte de una popular (pero algo olvidada) saga fílmica centrada en dos adolescentes obsesionados con la música, que debían enfrentar desafíos sobrenaturales de todo tipo. Las películas fueron un éxito por su tono despreocupado que mezclaba ingredientes tan disímiles como los viajes en el tiempo, las citas a Ingmar Bergman o las referencias a Kiss. Con los héroes convertidos en padres, la tercera parte marcará un emotivo reencuentro y una vuelta de Reeves a un personaje al que interpretó cuando estaba muy lejos de ser una estrella de Hollywood.

Por fuera de Comic Con, el nuevo Superman de negro

El nuevo Superman: la última noticia de gran impacto, irónicamente, se dio por fuera de la Comic Con. Durante el fin de semana, DC llevó adelante una mini convención por YouTube titulada Justice Con, en la que a través de distintas charlas se dieron a conocer algunos nuevos detalles del corte de Zack Snyder de la Liga de la justicia. La gran novedad tuvo que ver con el primer vistazo al Superman (Henry Cavill) de traje negro, el look que el kriptoniano utiliza luego de resucitar y que en las historietas es icónico.

Más novedades...

Avatar 2: la secuela del taquillero film de 2010 sigue haciéndose desear. En el panel virtual, se anunció que la fecha oficial de estreno fue reprogramada para el 16 de diciembre de 2022. Aún faltan más de dos años para reencontrarse con Pandora, sus seres azules y una nueva generación de personajes que serán ahora los protagonistas de la aventura.

Utopia: en 2013 esta miniserie se convirtió en uno de los grandes hallazgos de la televisión británica. La historia cuenta lo que le sucede a un grupo de fans de los cómics cuando descubren que una historieta podría anticipar varias catástrofes naturales y una peligrosa pandemia que se avecina. En la búsqueda por descifrar qué se esconde detrás de ese cómic titulado The Utopía Experiments, los protagonistas comenzarán una peligrosa misión. En la Comic Con, Amazon lanzó el trailer de la remake hecha en los Estados Unidos de esta saga que, en el marco actual del mundo, resulta aún más inquietante.

Star Trek hasta en la sopa: los trekkies están más felices que nunca con el anuncio de nuevos episodios de Picard y Discovery, y el próximo estreno de la serie animada Lower Decks, entre otras muchas noticias vinculadas a esta franquicia que ya cumplió más de cinco décadas.

His Dark Materials: la serie fantástica de HBO presentó un nuevo avance y una aplaudida sorpresa, que reveló Andrew Scott, uno de sus protagonistas: "Lo que es maravilloso de los libros es la relación con los dæmons. Creo que es la primera vez que lo decimos, pero mi dæmon será interpretado por alguien muy cercano a mí en la vida real, una joven intérprete y escritora llamada Phoebe Waller-Bridge". La británica y Scott trabajaron juntos en la segunda temporada de Fleabag y demostraron una química que ahora se repetirá en los próximos episodios de His Dark Materials.

The Boys: Amazon Prime Video dio una grata noticia por partida doble. Por un lado, presentó un nuevo adelanto de la segunda temporada de The Boys, la ficción sobre un grupo de superhéroes, quienes detrás de una fachada de nobleza esconden todo tipo de actos sucios. Y por otra parte, confirmó la llegada de nuevos episodios para 2022.