Selena Gomez, Molly Shannon y Diane Lane, en tres series para no perderse

Selena Gomez en Only Murders in the Building. En principio la tarea era de lo más complicada: acompañar a dos leyendas de la comedia y sumarse a un dúo que funciona a la perfección hace décadas. La ventaja para Selena Gómez, exestrella infantil, cantante pop y habitué del universo de los chismes, era que cualquier cosa que hiciera junto a Steve Martin y Martin Short si no era un papelón sería aceptado como un buen intento de su parte. Sin embargo, la gran sorpresa de la serie creada por Martin y John Hoffman es que Gomez resultó una valiosa integrante del nuevo e inesperado trío. En la ficción Martin es un actor retirado con mucho tiempo ocioso que se dedica a escuchar podcasts de true crime al igual que sus vecinos del añoso edificio en Manhattan, Oliver (Short) y Mabel, el papel que encarna Gomez. Más allá del ida y vuelta entre los comediantes, la actriz aporta un filo de humor irónico, una acidez que combina a la perfección con el tempo de los veteranos actores. Además gracias a la historia de Mabel la serie gana en matices, drama y, sí, también en una mirada actual que la aleja de la pieza de museo. Una temporada. Disponible en Star+

Molly Shannon, una comediante inolvidable HBO Max

Molly Shannon en The Other Two. Para muchos el nombre de Molly Shannon no sonará demasiado conocido. Sin embargo, para los cultores de la comedia norteamericana la actriz de 57 años es un pilar fundamental del género desde hace al menos dos décadas, integrante del elenco de Saturday Night Live en los tiempos de Adam Sandler y Chris Rock, entre muchos otros, e intérprete de reparto en cuanta comedia se haya realizado en Hollywood de los noventa en adelante, en los últimos tiempos Shannon parece haberse especializado en encarnar a madres divertidas, problemáticas y siempre muy peculiares. Y eso es lo que hace en The Other Two, escrita por Sarah Schneider y Chris Kelly, dos jóvenes comediantes que, como ella, se formaron en Saturday Night Live. En esta ficción Shannon encarna a Pat, la amorosa aunque excéntrica madre de Brooke (Heléne Yorke) y Cary (Drew Tarver), dos jóvenes sin demasiada suerte profesional -o personal- que deben lidiar con el hecho de que su hermano menor se haga inmensamente famoso y se mude junto a su provinciana madre a la ciudad de Nueva York, el escenario de sus repetidos fracasos. Dos temporadas. Disponible en HBO Max.

Diane Lane en Y: The Last Man. La larga y notable carrera de Lane, quien lleva más de 40 años apareciendo en cine y televisión, en los últimos tiempos parece haber alcanzado un estado de gracia debido a sus papeles en películas taquilleras como El hombre de acero y La liga de la justicia y en films dramáticos como Déjalo ir (disponible en HBO Max) que protagonizó junto a Kevin Costner. Y, sobre todo, por su trabajo en televisión, en dónde se la vio como actriz de reparto en House of Cards y ahora como protagonista de una de las más recientes series distópicas: Y: the Last Man, basada en una exitosa novela gráfica. Allí, Lane encarna a la senadora y presidente interina Jennifer Brown, una política ambiciosa que ante el desastre global toma las riendas del poder mientras lidia con sus conflictos familiares relacionados íntimamente con el apocalipsis que ya ocurrió. Gracias a su oficio y conocida expresividad, Lane logra ser el punto focal de cada escena en la que aparece aun cuando le toque compartirlas con la talentosa Amber Tamblyn, que encarna a una villana difícil de olvidar. Una temporada. Disponible en Star+.