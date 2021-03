Series de marzo: qué ver en Amazon Prime Video, Disney+, Starzplay y más

El mes de marzo llega con atractivas propuestas de ficción. Miniseries de distintos países del mundo, nuevos títulos superheroicos y la segunda temporada de un atrapante reality forman parte del menú de las próximas semanas. A continuación, un lista con los títulos que no hay que dejar pasar.

The Attaché (miniserie)

Lejos de las postales románticas típicas de París, esta ficción cuenta el drama de una pareja que debe mudarse a la capital de Francia. Aquí el protagonista es Avshalom, un judío israelí que se dedica con éxito a la música, pero que debe mudarse a esa ciudad debido a un compromiso laboral de su esposa. Pero las ilusiones de una vida próspera se disuelven, cuando el ISIS concreta en París un ataque terrorista de enorme magnitud, el mismo día en el que llega Avshalom. La desconfianza ante los extranjeros, la discriminación y los malos tratos hacen mella en la psique del protagonista, que debe aprender a vivir en un lugar que lo trata de manera hostil. Como contrapunto, su esposa rápidamente se adapta a su trabajo en la embajada de Israel y a la rutina de esa ciudad. Esas diferencias no tardan en repercutir en la pareja, que atraviesa una profunda crisis. Eli Ben-David es el guionista, actor y director de este título, que se basa en su propia experiencia viviendo en Francia. Compuesta por diez episodios, The Attaché se convirtió en una de las ficciones más vistas de Israel durante el año de su estreno.

A partir del 14 de marzo, todos los domingos un nuevo episodio por Starzplay.

Desafío sobre fuego (segunda temporada)

Una de las grandes sorpresas en materia de realities de competencia fue la primera edición de Desafío sobre fuego, así que ahora llega a la pantalla de History el segundo año de esta original propuesta. El concurso presenta a un grupo herreros especializados en forjar armas, quienes en pocas horas deben producir todo tipo de espadas, hachas, cuchillos y otros elementos de guerra. En la nueva temporada, las consignas serán las de reproducir armas de distintas épocas, desde el Japón de los samuráis, pasando por la era de los vikingos hasta llegar a las espadas utilizadas por William Wallace. Y como es habitual, una vez que los participantes entreguen sus creaciones, un jurado de especialistas deberá probar la ferocidad y poder de impacto de cada uno de esos artículos para decidir quién será el ganador.

A partir del 9 de marzo, todos los martes, a las 21, por History.

Falcon y el Soldado del invierno (miniserie)

Luego del éxito que significó Wandavision, Disney+ estrena una nueva miniserie ambientada en el universo cinematográfico de Marvel. Esta vez, se trata de Falcon y el Soldado del invierno, una ficción que cuenta qué sucede con los compañeros del Capitán América, luego de lo visto en Avengers: Endgame. A lo largo de seis capítulos, la historia se detiene en cómo ambos superhéroes intentan aprender a trabajar juntos, a pesar de las diferencias que los separan. Claro que como herederos naturales del legado de Steve Rogers, Falcon (Antohny Mackie) y el Soldado de invierno (Sebastian Stan) entienden que la justicia y la libertad son dos principios por lo que vale la pena luchar. Por ese motivo, deberán limar asperezas y unirse para detener la llegada de nuevas amenazas, entre las que se destaca el Súper Patriota (Wyatt Russell) y el Barón Zemo (Daniel Bruhl). Falcon y el Soldado del invierno promete grandes dosis de acción, y una aventura fiel al espíritu cinematográfico de Marvel.

A partir del 19 de marzo, todos los viernes un nuevo episodio por Disney+.

Grandes misterios con Laurence Fishburne (miniserie documental)

Laurence Fishburne es el presentador de Grandes misterios de la historia.

El actor de The Matrix y Boyz N The Hood se convierte en el anfitrión de este ciclo documental, cuyo objetivo es profundizar en misterios jamás resueltos. De esa manera, el programa indaga en conocidos fenómenos históricos, que aún encierran preguntas sin responder. El hundimiento del Titanic, los secretos detrás de las posibles pruebas de vida extraterrestre en Roswell, el final de John Wilkes Booth y otros tópicos, son analizados hasta en el más mínimo detalle en busca de aquellos que nunca se dijo. Como es habitual en las producciones de History, cada capítulo presentará numerosas pruebas de archivo que jamás salieron a la luz, y que permiten profundizar en muchos de los misterios sobre los que gira esta propuesta.

A partir del sábado 13 de marzo, a las 22, de History Channel.

Roadkill (miniserie)

Peter Laurence (Hugh Laurie) es un importante político del partido conservador del Reino Unido, cuya carrera le promete un gran futuro. Y justamente por este motivo es que otros miembros de la clase política, de su propio partido y de agrupaciones opuestas, comienzan a conspirar en su contra. De este modo, Laurence ve cómo su carrera amenaza con derrumbarse. Por otra parte, su vida privada también está lejos de ser armoniosa y la aparición de una hija extramatrimonial podría ser la bomba de tiempo que termine de hundir sus planes profesionales. Sin embargo, lejos de darlo todo por perdido, el protagonista sacrificará lo que sea con tal de lograr sus objetivos.

Los cuatro episodios se emitirán de a dos, el 18 y el 25 de marzo por DirecTV, a las 21, por los canales 201 y 1201, y luego estarán disponibles en DirecTV Go.

Llamadas (primera temporada)

Un interesante experimento televisivo llega este mes de la mano de Apple TV. Llamadas es una ficción que promete no solo terroríficas historias, sino que busca construirlas a través de recursos mínimos, sonidos de llamadas telefónicas y efectos visuales abstractos, con el fin de sumergir al espectador en un constante clima de tensión. Se trata de un atractivo ensayo que cuenta con las voces de estrellas como Nick Jonas, Pedro Pascal, Lily Collins, Aaron Taylor- Johnson, Rosario Dawson y Aubrey Plaza. Bajo la dirección del uruguayo Fede Ávarez (un maestro del terror, responsable de la remake de Posesión infernal), Llamadas se convierte en una idea absolutamente atípica, que vale la pena descubrir.

Los nueve episodios de la primera temporada estarán disponibles a partir del 19 de marzo por Apple TV.

Invincible (primera temporada)

Basada en una historieta de Robert Kirkman (creador de The Walking Dead), Invincible es una original relectura del género de superhéroes. El protagonista es Mark Grayson, un adolescente cuya vida es normal a excepción de solo una cosa, su padre es Omni Man, el superhéroe más poderoso de la Tierra. Y cuando Mark comienza a desarrollar sus propios poderes decide seguir los pasos de su familia y dedicarse también a luchar por la justicia, pero bajo sus propias reglas. Invincible es una aventura que mira al mundo de los superhéroes desde una óptica poco idealizada, comprendiéndolos como criaturas imperfectas, capaces de cometer errores o peor aún, ignorar determinadas reglas. No son necesariamente corruptos como sí sucede en The Boys, pero tampoco se muestran inclinados hacia la bondad absoluta en la línea de Superman. Sin lugar a dudas, esta violenta serie animada es uno de los estrenos más interesantes del mes.

Disponible a partir del 26 de marzo por Amazon Prime Video.

La templanza (miniserie)

Luego de El Cid, Amazon Prime Video vuelve a apostar por una producción española. La templanza es un drama romántico protagonizado por Leonor Watling y Rafael Novoa. Ellos interpretan a Soledad Montalvano y a Mauro Larrea, quienes no se conocen, pero cuyos destinos se cruzarán inevitablemente. Basada en la novela de María Dueñas (autora también de El tiempo entre costuras), la saga se desarrolla a lo largo de distintos lugares como las comunidades mineras del México de siglo XIX, la lujosa alta sociedad londinense, o la dramática realidad cubana de ese período. La ambiciosa historia cuenta la caída de un gigantesco imperio, el de Mauro Larrea y cómo luego de perderlo todo, pone en marcha una arriesgada estrategia que podrá hundirlo más o permitirle renacer. Claro que la aparición de Soledad Montalvano pondrá en jaque su jugada.

Disponible en Amazon Prime Video a partir del 26 de marzo.