Series de septiembre: qué ver en Amazon, HBO, Discovery Kids y más

Maggie Gyllenhaal en la tercera y última temporada de The Deuce, es uno de los obligatorios de septiembre

Martín Fernández Cruz

En materia de series televisivas, el mes de septiembre llega cargado de estrenos y hasta de conclusiones. Producciones para todos los gustos aterrizan con el fin de ampliar la oferta televisiva y de las plataformas de streaming. Hay muchas novedades para tener en cuenta, acá hacemos un repaso por nuestras preferidas.

Carnival Row (primera temporada)

Trailer de Carnival Row - Fuente: YouTube 02:02

Video

Sin lugar a duda, Amazon Prime Video es la gran contrincante de Netflix. La plataforma streaming cuenta con un amplio catálogo de títulos entre los que cada vez más se destacan con fuerza aquellos de producción propia. Y en este rubro, Carnival Row es uno de los más esperados. Con el protagónico de Orlando Bloom y Cara Delevingne, la ficción cuenta una historia policial ambientada en una ciudad victoriana. En esa república bautizada "The Burgue", conviven humanos y criaturas fantásticas de todo tipo, pero las relaciones entre las especies son cada vez de mayor tensión debido a una creciente ola de discriminación. Y en un mundo que se encuentra en constante guerra, ese lugar sirve de refugio para seres mágicos que escapan de peligrosas zonas de conflictos.

Orlando Bloom es Rycroft Philostrate, un detective humano que debe desentrañar una serie de asesinatos de criaturas que buscan asilo en ese lugar. Por su parte, la modelo Delevingne se pone en la piel de Vignette Stonemoss, una hada que esconde varios secretos, y que comienza una relación con Rycroft que pronto despierta los prejuicios de los lugareños. Basada en A Killing on Carnival Row, un guion que jamás llegó a realizarse pero que ahora tiene su oportunidad en la pantalla chica, la intención de la historia es contar una fábula trágica, que posee un evidente correlato con la actualidad. La primera temporada cuenta con ocho episodios y ya se confirmó un segundo año de esta serie que no solo desde lo técnico, sino también desde lo temático, es uno de los títulos más ambiciosos de la plataforma streaming. Ya disponible en Amazon Prime Video.

The Deuce (temporada final)

Avance de The Deuce - Fuente: YouTube 02:05

Video

David Simon es un nombre que quedará sin dudas como uno de los más importantes de la industria televisiva. Este antiguo periodista de policiales devenido en exitoso showrunner, ganó un enorme prestigio gracias a The Wire, la serie que para muchos es el gran emblema de esta edad de oro de la TV.. A partir de ahí, Simon se mostró como un guionista muy atento a las temáticas sociales, demostrando un sólido conocimiento de los mecanismos televisivos, y una notable sensibilidad en temas quizá no contemporáneos, pero sí actuales. De esa manera, a The Wire le sucedieron otros títulos elogiados por la crítica como Generation Kill, Treme o la enorme Show Me a Hero. Y con The Deuce, el autor se mudó a la violenta Nueva York de los setenta para recorrer el submundo de la prostitución y la pornografía de la época.

En esta serie, James Franco se pone en la piel de dos hermanos gemelos que, desde las barras de distintos bares, son testigos de todo tipo de oscuros negocios. En otro carril de la historia, Maggie Gyllenhaal es una prostituta independiente, una mujer que se anima a trabajar en la calle sin el presunto paraguas de los proxenetas que alimentan un negocio marcado por los abusos. El denominador común de todos los personajes es el florecimiento de la industria pornográfica, que comenzó en la clandestinidad para convertirse en una de más importantes del mundo, ostentando un poder que aún hoy mantiene y que refleja el costado más cínico de la sociedad norteamericana. En esta tercera y última temporada, la trama llega a los ochenta para mostrar el auge del VHS como sostén del porno y los estragos que causó la aparición del VIH.

Simon -y este es uno de sus mayores atractivos- comprende que sus historias son finitas, que no hay necesidad de aferrarse a personajes que ya dieron lo mejor de sí, y por ese motivo cierra las puerta de esta enorme serie en su tercer año. La nueva temporada comienza el lunes 9 de septiembre, a las 22, por HBO.

Our Boys (miniserie)

Avance de Our Boys - Fuente: YouTube 01:02

Video

Un poco por debajo del radar se acaba de estrenar en la pantalla de HBO esta miniserie de diez episodios que retrata un cruento episodio de 2014, en el que tres adolescentes judíos fueron secuestrados cerca de la ciudad de Hamas. Durante los días posteriores, la comunidad israelí siguió muy de cerca el caso, y los medios le prestaron especial atención. Pero luego de 18 días se dio el peor de los desenlaces cuando los jóvenes aparecieron muertos en la localidad palestina de Hebrón. A partir de allí, comenzó una sed de venganza que culminó en violentos enfrentamientos en Gaza.

A lo largo de los diez episodios que la componen, la producción no busca el shock inmediato, sino que construye paulatinamente una historia coral que analiza a través de distintos personajes, el impacto sin precedentes que dejó ese triple asesinato. Como ya sucediera con Chernobyl, HBO se convierte una vez más en la casa de una miniserie que no se debe dejar pasar. Los episodios de Our Boys se estrenan todos los viernes, a las 22.

Undone (primera temporada)

Undone, una original propuesta animada - Fuente: YouTube 02:16

Video

El universo de las ficciones animadas para adultos se mantiene en constante evolución. En un año marcado por el estreno de Tuca & Bertie y por el esperado regreso de grandes títulos como Rick and Morty o Enchanted, se suma una nueva propuesta que llega de la mano de Amazon. Claro que lejos de presentar un tono de comedia absurda, Undone es el hipnótico relato de una joven llamada Alma, que adquiere la posibilidad de viajar por el tiempo luego de sufrir un accidente. Decidida a cambiar su historia, ella utilizará su nuevo poder para ahondar en la figura de su fallecido padre.

La serie fue creada por Raphael Bob- Waksberg, productor de BoJack Horseman -otro hito reciente del mundo animado-, pero a diferencia de esa ficción, Undone cuenta con técnicas de animación que remiten a clásicos de ese rubro como Heavy Metal o más cercano en el tiempo, A Scanner Darkly. Con el protagónico de Rosa Salazar y Bob Odenkirk, Undone promete ser una original propuesta. Disponible a partir del 13 de septiembre por Amazon Prime Video.

Ricky Zoom (primera temporada)

Un avance de Ricky Zoom - Fuente: YouTube 02:44

Video

La productora inglesa Entertainment One puede no ser familiar para demasiadas personas, pero es indudable que para muchos, la figura estrella de esa casa, Peppa Pig, sí lo sea. El estudio de animación que cuenta con uno de los personajes infantiles más importantes de la actualidad, lanzará en Discovery Kids su nueva serie: Ricky Zoom. Aquí el protagonista es una pequeña moto llamada Ricky, que buscará ser un gran rescatador y honrar la valentía de su padre y de su madre, ambas personalidades muy famosas. Junto a Ricky habrá otras motos que a pesar de su mayor o menor experiencia, acompañarán al joven héroe en su camino para lograr su objetivo.

Ricky Zoom es ideal para niños y niñas entre tres y cinco años. Aunque todavía no sean famosas, es probable que de repetir el éxito de Peppa, estas motitos pronto inunden las jugueterías del país. Episodios estreno todas las mañanas, a las 8:30, por Discovery Kids.

Desafío sobre fuego latinoamérica (segunda temporada)

En los últimos años, el mundo de los reality creció exponencialmente gracias a todo tipo de originales propuestas. Con títulos como El precio de la historia o Los restauradores, el canal History se convirtió en el buque insignia de una nueva generación de ciclos pertenecientes a ese género y Desafío sobre fuego es otro gran ejemplo de eso. La premisa del reality, que estrena ahora su segunda temporada, consiste en una competencia en la que distintos herreros deben forjar todo tipo de armas históricas y exóticas. En la versión latinoamericana del ciclo, todas las piezas a preparar estarán ligadas íntimamente a la historia de la región. De los ocho participantes que pelearán por el premio de diez mil dólares se encuentra el argentino Manuel Tacus. El programa presenta a un segundo argentino, pero que forma parte del jurado. Se trata de Mariano Gugliotta, forjador experto en cuchillos y espadas. Desafío sobre fuego latinoamérica estrena su segunda temporada desde el 24 de septiembre, todos los martes, a las 21, por History.

El pan nuestro de cada día (tercera temporada)

El pan, religión para muchos, es el protagonista de este ciclo - Fuente: YouTube 00:30

Video

El amor hacia el pan y sus mil formas es el eje de este ciclo conducido por Juan Manuel Herrera. En un nuevo año de su programa, el experto en panadería y pastelería se sumerge en sencillas pero atractivas recetas para trasladar el maravilloso mundo de la panadería a la comodidad de cualquier cocina doméstica. Desde locatellis hasta panes de algarroba, Herrera viaja por este adictivo mundo culinario. De lunes a viernes a las 20, por El Gourmet.

Patrick Melrose (serie completa)

Patrick Melrose - Trailer - Fuente: YouTube 02:09

Video

En cine o televisión, interpretando a Dr.Strange o a Sherlock, es indudable que Benedict Cumberbatch es un lujo para cualquier producción. La participación del inglés le suma siempre una generosa cantidad de puntos a cualquier ficción y cuando su trabajo se suma a un trama sólida, los resultados son inmejorables. Y este es el caso de Patrick Wilson, la soberbia miniserie estrenada en 2018 y basada en la serie de novelas escritas por Edward St. Aubyn. En esta ficción de cinco episodios, Cumberbatch es Patrick Melrose, un hombre de clase acomodada que frente a la noticia sobre la muerte de su padre, debe viajar a Nueva York a buscar sus cenizas. A partir de ese momento, la personalidad autodestructiva del personaje se cruza una vez más con los fantasmas de su pasado, que en gran medida, tienen que ver justamente con esa figura paterna, sus presencias y sus ausencias.

Patrick Melrose fue una de las grandes propuestas televisivas del año pasado, una que lamentablemente en la Argentina no recibió la atención que merecía. Por este motivo siempre es prudente recomendar esta enorme miniserie. Disponible en Direct TV GO.

Dr. Stone (nuevos episodios)

Dr. Stone es un verdadero éxito en Japón - Fuente: YouTube 01:42

Video

De la misma cantera de la que surgieron éxitos como Los caballeros del zodíaco o Dragon Ball, Dr. Stone es la nueva historia de aventuras que en Japón es un gran éxito. Basada en la cómic homónimo, la serie comienza con un extraño fenómeno que deja a todos los humanos misteriosamente petrificados. Millones de años en el futuro, un joven superdotado llamado Senku logra escapar de ese estado y elabora una fórmula para quitarle esa inexplicable capa de piedras a otras personas. En un mundo que volvió a un estado primitivo y en el que las ciudades quedaron sepultadas bajo la naturaleza salvaje, el protagonista empieza a salvar a otros humanos, aunque no todos tienen sus nobles intenciones y pronto se desata una poderosa guerra entre bandos. Los nuevos episodios se estrenan todos los martes en simultáneo con Japón, a través de la plataforma streaming Crunchyroll.

De yapa, algo de cine: la vuelta de Godard

Godard, una vez más inclasificable - Fuente: YouTube 01:30

Video

Para dolor de cabeza de sus detractores y la euforia de sus fans, Jean-Luc Godard, como Clint Eastwood, se muestra inoxidable. El realizador fundacional de la Nouvelle vague, a pocos meses de cumplir los 89 años, aún se encuentra activo y el año pasado estrenó El libro de la imagen, su nuevo largometraje.

En su estreno en Cannes, el film causó polémica y no dejó indiferente a nadie. Esta pieza es un nuevo ensayo que le permite experimentar a partir del uso de la imagen (digital, fílmica, o en el formato que sea), y bucear entre los límites del lenguaje cinematográfico. De este modo, Godard continúa demostrando mediante esta última etapa de su obra, que el cine es el mejor campo de trabajo para reflexionar, justamente, sobre las posibilidades de ese arte. El libro de la imagen estará disponible desde el 26 de septiembre en Qubit TV.