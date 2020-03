Series de marzo: qué ver en HBO, Amazon, Discovery y más

Katy Keene es uno de los estrenos que HBO prepara para marzo Crédito: Archivo

Un nuevo mes comienza y las principales señales de cable y plataformas de streaming preparan una batería de lanzamientos . Desde el esperado regreso de David Simon a la pantalla al frente de un nuevo proyecto para HBO hasta una ficción protagonizada por unos improbables superhéroes e incluso el esperado regreso de Westworld , son muchas las series que en las próximas semanas vale la pena descubrir.

The Plot Against America (miniserie)

Los guionistas David Simon y Ed Burns son los autores detrás de prestigiosas series como The Wire , Generation Kill, Show Me a Hero o The Deuce , y en marzo llegará una nueva creación de esta dupla. Basada en La conjura contra América , novela contrafáctica de Philip Roth, The Plot Against America explora la posibilidad, desde la perspectiva de una familia judía, de la llegada a la presidencia de Charles Lindbergh en 1940. El célebre aviador, reconocido por ser el primer piloto en cruzar el Atlántico, fue repudiado por su simpatía hacia el nazismo y resultó derrotado por Roosevelt, pero Simon registra el ascenso del fascismo y la persecución de las minorías resultante de su triunfo electoral, basado en el aislacionismo ante la Segunda Guerra Mundial. Con el protagónico de John Turturro y Winona Ryder , esta miniserie de seis episodios cuenta el destino incierto de un país cuya realidad pudo ser muy distinta. Estrena el lunes 16 de marzo por HBO y HBO Go.

Westworld (tercera temporada)

Luego de un nuevo paréntesis de dos años, Westworld regresa a la pantalla chica. La saga de ciencia ficción producida por J. J. Abrams abandona los polvorientos escenarios del western para llevar al espectador hacia el mundo que se encuentra por fuera del parque temático donde se inició la historia. De ese modo, la androide Dolores ( Evan Rachel Wood ) llega a la "realidad" y allí descubre, y se decepciona, ante la verdadera esencia de los seres humanos. La gran incorporación en la tercera temporada es Caleb (interpretado por el ex Breaking Bad Aaron Paul ), un criminal de poca monta que será clave en el devenir de los nuevos episodios, para los que también regresan Thandie Newton y Tessa Thompson . Estrena el domingo 15 de marzo por HBO y HBO Go .

Doom Patrol (primera temporada)

El cómic de Doom Patrol fue uno de los experimentos más curiosos de los años 60. Lanzado por DC , y con varias y sospechosas similitudes con los X-Men , la historia presentaba a un grupo de de estrafalarios héroes con poderes de lo más originales, todos liderados por un brillante científico que se encontraba en silla de ruedas. El cómic no tuvo mucha popularidad, pero alcanzó para convertirse en la lectura ideal de un nicho que seguía fielmente a estos atípicos héroes. Con el tiempo, DC relanzó la colección y si bien nunca formó parte de los títulos más importantes de la editorial, gracias a los guiones de Grant Morrison, la Doom Patrol se coronó como el título de culto que no se debía dejar pasar. Y con esa fama a cuestas, la serie Titans se convirtió en el marco ideal para probar una primera aparición de esos personajes, que ahora reciben su propia ficción, con el protagónico de Brendan Fraser y Timothy Dalton . Desde el jueves 19 de marzo, a las 22, por Cinemax.

Criminal Minds (último episodio)

Mucho tiempo pasó desde aquel abril de 2006 en el que esta ficción sobre criminología estrenara su primer episodio. Catorce años y 323 episodios después, Criminal Minds se despide de la pantalla chica y le pone punto final a la saga de Spencer (Matthew Gray Gubler), Penelope (Kirsten Vangness) y Davie Rossi (Joe Mantegna, que volvió a la serie luego de algunas temporadas alejado de ella). Luego del enfrentamiento final con el peligroso criminal llamado El Camaleón, el grupo deberá enfrentar las consecuencias de esa lucha, mientras uno de los protagonistas se debate entre la vida y la muerte. El último episodio se emitirá por AXN el lunes 9, a las 23.

Cuatro bodas y un funeral (miniserie)

Tomando como base la popular comedia romántica protagonizada por Hugh Grant , esta miniserie reinventa la trama de ese film y presenta a un grupo de cuatro amigos cuyas vidas dan un importante giro. A lo largo de diez episodios, Cuatro bodas y un funeral cuenta la historia de Maya ( Nathalie Emmanuel, de Game of Thrones ), una joven que luego de muchos años se vuelve a reunir con su grupo de amigos en el marco de un cumpleaños. Pero lejos de ser un feliz encuentro, ese festejo será el puntapié inicial de una serie de conflictos que envuelven a la protagonista y a Kash (Nikesh Patel), su gran amor. La ficción es producida por Mindy Kaling , conocida por su trabajo como guionista y actriz en The Office y en The Mindy Project . Kaling es una verdadera experta en comedia románticas, y gracias a su trabajo como showrunner de este proyecto, pudo plasmar homenajear y citar a emblemáticos film románticos de todos los tiempos. Luego de sembrar elogiosas críticas, la miniserie desembarca en la Argentina a través de Claro Video. Disponible a partir del martes 17 de marzo.

Nivis, amigos de otro mundo (segunda temporada)

Uno de los títulos favoritos del público infantil regresa totalmente renovado: Nivis, amigos de otro mundo cuenta la historia de una familia de alienígenas y qué les sucede cuando accidentalmente llegan a la Tierra y conocen a una familia humana. En los nuevos episodios, los Nivis encuentran la forma de regresar a Nivilux, su planeta natal. Pero las cosas no salen del todo bien y la nave les presenta nuevos problemas que los obligarán a permanecer más tiempo en la casa de Felipe. De lunes a viernes, a las 18, por Disney Junior.

Zero Zero Zero (nueva serie)

Luego de una aplaudida premiere en la televisión italiana, Amazon Prime Video estrena a nivel mundial este título que se adentra en el mundo del narcotráfico. El actor Gabriel Byrne encabeza una saga que explora el camino de la cocaína, a partir de los carteles mexicanos, hasta las grandes familias criminales italianas, y cómo ese negocio involucra a poderosos narcotraficantes que se encuentran en ambos continentes. La ficción está basada en la novela homónima de Roberto Saviano y como dato a destacar, cabe mencionar la participación del realizador argentino Pablo Trapero en la dirección de los tres últimos episodios de la temporada. Ya está disponible por Amazon Prime Video.

Katy Keene (primera temporada)

El universo de Riverdale continúa su expansión, y luego del estreno de la popular El mundo oculto de Sabrina (con la que no comparten personajes, pero sí un universo en común), ahora llega a HBO Katy Keene, un spin off que se desprende del mundo protagonizado por Archie . Aquí la protagonista es Katy (Lucy Hale), un joven amante de la moda que busca abrirse camino en la industria del diseño textil. Instalada en Nueva York, ella descubrirá un mundo de jóvenes artistas en el que no faltarán las traiciones ni las ambiciones. De esa manera Katy comprende que sus amigos son su mayor tesoro, y con la cantante Josie (Ashleigh Murray) entablará un importante vínculo. Al igual que Riverdale y El mundo oculto de Sabrina, Katy Keene es producida por Robert Aguirre-Sacasa. Ya está disponible por HBO y HBO Go.

Todxs Nosotrxs (primera temporada)

Producida en Brasil, esta comedia dramática de ocho episodios se centra en la vida de Rafa (Clara Gallo), adolescente pansexual que abandona su casa familiar para mudarse con su primo en San Pablo. Y con la llegada del protagonista a un nuevo lugar, la serie se dedica a abordar distintos temas vinculados a la diversidad sexual y la importancia de la inclusión. Todxs nosotrxs utiliza lenguaje inclusivo y es una de las producciones más importantes de HBO en Latinoamérica. Estrena el domingo 22 de marzo, a las 23, por HBO y HBO Go.

Duelo de renovaciones (primera temporada)

Discovery prepara para este mes uno de sus lanzamientos más importantes: Duelo de renovaciones . En este reality, las cámaras siguen a cuatro expertas en renovaciones de viviendas que exprimiendo al máximo un pequeño presupuesto, se encontrarán ante el desafío de renovar distintas casas para convertirlas en verdaderos palacios. Leanne Ford, Jasmine Roth, Mina Starsiak y Alison Victoria enfrentarán en cada episodio un reto diferente y propiedades que deberán convertirse en lugares soñados que reflejen la personalidad de quienes allí viven. Todos los jueves, a las 22.50, por Discovery.

El precio de la historia (nueva temporada)

Luego de tantos años en la pantalla chica, poco se puede decir sobre El precio de la historia . Este popular reality hace foco en una casa de empeño de Las Vegas, a la que van centenas de personas a vender todo tipo de pertenencias, desde armas de la Primera Guerra Mundial hasta vehículos, historietas o ítems de colección. Pero el gran atractivo de la propuesta, más allá de las originales piezas que suelen llevar los vendedores, es el carisma de los dueños del local, encabezados por Rick y uno de sus empleados más divertidos, Chumlee. El precio de la historia seguramente sea uno de los realities más importantes de los últimos años, y un programa del que resulta muy sencillo hacerse fan. Todos los domingos, a las 21, por Discovery.

Agente Binky al rescate (primera temporada)

Uno de los estrenos más importantes de marzo nuevamente está dedicado a los más pequeños de la casa. Agente Binky al rescate cuenta las aventuras de un gatito doméstico que no tiene nada de particular, pero como si fuera un superhéroe que oculta una identidad secreta, Binky en realidad es un aventurero espacial que tiene como misión detener cualquier amenaza galáctica. Y él no es el único, porque lo acompañan todo tipo de mascotas que también luchan contra extraterrestres con el fin de proteger a la Tierra y a todos los humanos. De lunes a viernes, a las 17, por Discovery Kids.