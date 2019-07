Series: Monzón, La dactilógrafa y una extraña mujer desnuda en un auto ajeno

Monzón, reconstruye las circunstancias de la vida del boxeador que llevaron al femicidio de Alicia Muñiz

Monzón | Trailer Oficial #1 | Nueva Serie de Space 01:24

Video

Monzón. Un thriller policial y un cuidado estudio de conductas y motivaciones. Esta serie utiliza el femicidio de Alicia Muñiz como plataforma para desarrollar un relato tan atrapante que ni los más avezados guionistas del género podrían haber creado. El cuento del ascenso al éxito de Carlos Monzón y su comportamiento violento más allá del ring que lo llevó a asesinar a su esposa es un material atractivo y potencialmente peligroso. El equilibrio entre el objetivo de contar una historia entretenida y al mismo tiempo reconstruir un relato conocido tomando el parámetro actual con el que se juzga la violencia de género se cumple con creces en Monzón. Con una línea de tiempo que intercala los hechos ocurridos desde el asesinato con el pasado de Monzón, el desarrollo de la historia se beneficia de una notable puesta escena y unas actuaciones que van mucho más allá de la imitación. Con cinco episodios emitidos-se podrán ver en maratón mañana por Space-, no queda duda de que Monzón cumple con su cometido. 1 temporada. Disponible en Space/ Flow

Moritz Bleibtreu e Iris Berben en el policial La dactilógrafa

La dactilógrafa. Freya no sonríe. De hecho, Freya (Iris Berben) solo transmite incomodidad y desasosiego quién se tome el trabajo de observarla por unos minutos. Pero claro, casi nadie se le atreve a la opacidad de la dactilógrafa que trabaja para la policía de Berlín. Es que Freya lleva la tragedia de la desaparición de su hija impresa en cada gesto. Esa existencia apesadumbrada y solitaria se sacude cuando un hombre acusado del asesinato de una joven mujer es declarado inocente. Los puntos de contacto entre ese caso con el de su hija ponen en acción un plan de venganza que afectará a todos los que rodean a la dactilógrafa. Entre ellos, su hermano Jo, interpretado por el actor Moritz Bleibtreu al que algunos reconocerán como el Manni de Corre, Lola, corre. Ambientada en Berlín y con una fotografía que aprovecha al máximo la arquitectura de la ciudad alemana para generar una atmósfera peculiar que, como Freya, en la superficie puede aparentar ser moderna y prospera pero que esconde una cara mucha más oscura. 1 temporada. Disponible en Europa Europa

David and Olivia?, una comedia romántica en las rutas escocesas

David & Olivia? Naked in Scotland. Un hombre maneja por una ruta con poco tránsito. A su lado está sentada una mujer con la que discute y le reclama por las mentiras que le dijo. La pelea termina cuando frena y la obliga a bajarse. Y a que le devuelva su ropa. Es que él, David (Sean Lerwill), tiene el torso desnudo y ella, parece no tener nada más para cubrirse que la camisa que debe devolver y un sobre de papel blanco que no consigue ocultar su desnudez. Así comienza esta comedia disponible en Amazon Prime Video que propone tanta intriga como una ficción de misterio. Luego del desencuentro la acción regresa a unas horas atrás y ahí se revela que David es el dueño del auto y que en camino a hacerle un favor a su exnovia, con la que desea reconciliarse, descubre a Olivia (Kate Braithwaite) desnuda en el asiento de atrás de su vehículo. Más allá del interés por descubrir qué circunstancias la llevaron a esconderse sin ropa en la camioneta de un desconocido, la serie grabada en Escocia ensaya con éxito algunos tópicos de la comedia romántica. 2 temporadas. Disponible en Amazon Prime Video