Para descubrir y volver a ver: Downton Abbey, Chernobyl y ¿Por qué no te vas?

30 de mayo de 2019

¿Por qué no te vas? Una aclaración necesaria: esta serie cómica creada por Tim Robinson, uno de los guionistas principales de Saturday Night Live, utiliza el formato de sketch para darle rienda suelta a un estilo de humor que no es para todo el mundo. Siempre en la línea de la exageración y el absurdo, el programa del que participan muchos integrantes actuales y otros ya graduados del legendario SNL, ¿Por qué no te vas? utiliza poco más de quince minutos cada episodio para presentar personajes y situaciones tan absurdas como graciosos. Ahí aparece Robinson interpretando al tipo que va a una reunión de trabajo y que arruina sus posibilidad de ser contratado cuando no puede aceptar que para abrir la puerta tiene que empujar en lugar de tirar; o ese que no logra defenderse a tiempo de las hirientes bromas de un mago que destrozan su matrimonio. Una vez que se ingresa en el delirante código de la serie resulta difícil elegir una viñeta por sobre la otra. 1 temporada. Disponible en Netflix

Chernobyl. ¿Cómo contar una historia de la que los espectadores saben el final y no es precisamente feliz? ¿De qué modo reconstruir una de las tragedias nucleares más devastadoras del siglo 20 sin caer en recursos melodramáticos ni minimizar la tragedia ocurrida? Esos son los interrogantes que Chernobyl, la miniserie de cinco episodios producida por HBO y la señal británica Sky intentan-y en gran medida logran- contestar. El prodigioso trabajo de diseño de producción y la ambientación de época que ayuda a comprender la lógica detrás de las acciones del gobierno soviético en 1986 luego del estallido del reactor nuclear ubicado en lo que ahora es Ucrania, la ficción cuenta con un trío de actores veteranos que logran que el relato vaya más allá del genero catástrofe. Jared Harris ( Mad Men), interpreta al físico Valery Legasov, uno de los primeros, junto al personaje de Emily Watson, en reconocer la magnitud del desastre y en hacerle frente al burócrata encargado de contenerlo que encarna Stellan Skarsgård . 1 temporada. Disponible en HBO/HBO Go

Downton Abbey. Una de las actividades más nobles para el serieofilo y menos comprendidas para quien apenas le interesan las series es el repaso de ficciones del pasado. Con tantas novedades cada semana, cada día, optar por volver a ver una historia ya conocida tiene algo de reconfortante. Especialmente si se trata de un relato como Downton Abbey . Con la excusa de refrescar los detalles del programa creado por Julian Fellowes antes de su estreno en los cines en septiembre, es un gran momento para regresar a la mansión de la familia Crawley, para recordar cómo era todo la primera vez que el conde de Grantham (Hugh Boneville), su esposa Cora (Elizabeth McGovern) sus hijas Mary ( Michelle Dockery ), Edith (Laura Carmichael) y Sybil (Jessica Brown Findlay) y su madre, la condesa viuda ( Maggie Smith ) aparecieron en pantalla. Un relato que comenzaba con el hundimiento del Titanic y recorría las vidas de la aristocracia británica y sus sirvientes, elementos que para sorpresa de todos impulsaron un fenómeno global que todavía continúa . 6 temporadas. Disponible en Amazon Prime Video

