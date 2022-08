Series ocultas: qué ver más allá del algoritmo de Netflix

“No hay nada para ver”. “¿Ahora que terminé la serie X, qué puedo mirar?” “¿Está en Netflix?”. Todo el que alguna vez vio una serie, conversó sobre ella o comentó algo del tema en cualquier red social sabe que estas tres oraciones se repiten cuál mantra del espectador desorientado. Más allá del contenido que la plataforma de streaming considera exitoso y popular es usual llegar al vacío existencial del qué ver después. Las sugerencias que Netflix le hace a sus suscriptores, dicen sus responsables, son personales y únicas, cuidadosamente confeccionadas con herramientas de inteligencia artificial para reunir a los programas con sus espectadores naturales. En su fórmula existen más de dos mil grupos de interés segmentados que ayudan a elaborar el menú con los que sus suscriptores se encuentran al ingresar en la plataforma para guiarlos entre los miles de programas y películas disponibles. Según un artículo de la revista Wired más del ochenta por ciento de los programas que miran los suscriptores llegaron a ellos a través del sistema de recomendación que cruza lo que vieron en el pasado, por cuánto tiempo y sus menciones explícitas de interés a través del sistema de calificación, entre otras variables que los legos llamamos “el algoritmo”. Pero claro, si los espectadores deciden qué ver mayormente gracias a las recomendaciones de la plataforma eso implica que inevitablemente habrá series valiosas que se le pasarán de largo propiciando esa desagradable sensación de que “no hay nada para ver”. Es que hasta la más avanzada tecnología de personalización, la marca de Netflix según su mandamás, Ted Sarandos, puede perder el hilo ante la curiosidad y la impaciencia de los más dedicados espectadores de series. Por eso, para ellos, lo que sigue son cinco interesantes ficciones que probablemente para la mayoría de los suscriptores locales hayan quedado ocultas detrás del bosque de Stranger Things, Cobra Kai, The Crown, Gambito de dama y muchos otros fenómenos de espíritu generalista.

Como vuela el cuervo (2022)

Como vuela el cuervo Netflix

Esta miniserie turca de ocho episodios toma el espíritu del clásico film La malvada con Bette Davies y Anne Baxter y lo traslada al mundo actual en el que las redes sociales le facilitan mucho el trabajo a Asli (Miray Daner), una joven estudiante de periodismo que se las ingenia para infiltrarse en la vida de Lale (Birce Akalay), una de las presentadoras de televisión más respetadas y populares de su país. Por medio de subterfugios, medias verdades y mentiras completas, la chica siembra el caos en la vida profesional y personal de su supuesta ídola. Como explica el narrador en off, Como vuela el cuervo es una historia sobre una presa y su depredadora natural que utiliza los mecanismos del melodrama-por ahí aparece un romance del pasado para hacer tambalear el matrimonio supuestamente feliz de Lale-, para contar un relato ya conocido aunque muy efectivo y entretenido. Una temporada.

No me conocen (2021)

No me conocen Netflix

En la tradición de los policiales británicos esta miniserie narra las circunstancias que llevaron a una muerte violenta con una destreza visual y actoral superlativa. Aunque, a diferencia de tantas otras ficciones de su tipo y origen esta plantea una mirada nueva y transversal, sobre la víctima y su supuesto asesino. Todo comienza con el alegato final de la fiscal en el juicio que busca condenar a Hero (Samuel Adewunmi) por el asesinato de Jamil (Roger Jean Nsengiyumva). Todas las pruebas, indica la fiscalía, apuntan al acusado y hasta él mismo lo reconoce cuando ejerce su derecho a defenderse frente al jurado. “Tuve que despedir a mi abogado para poder hacer esta última cosa, dar este discurso”, dice Hero y comienza a relatar los hechos que lo llevaron hasta allí. Así, la narración deja de lado al policial para pasar a la comedia romántica y un tierno encuentro entre Hero y la mujer de su vida, Kyra (Sophie Wilde), catalizadora de todo lo que vino después. Del romance a la tragedia, la miniserie, producida por la BBC, hilvana el relato de Hero con precisión y propósito y gracias a la notable interpretación de Adewunmi logra un policial con tanta tradición como originalidad. Una temporada.

Tierra natal (2021)

Tierra natal Netflix

Bajo el disfraz de una historia familiar con tintes de comedia negra, esta serie belga también cuenta la historia de los inmigrantes musulmanes en ese país y más precisamente de aquellos llegados de Marruecos cuya tradición indica que a su muerte deberán ser repatriados para ser sepultados en su tierra natal. Una costumbre cultural que Ismael, el hijo menor de la familia Boulasmoum aborrece desde la infancia cuando su padre desoyó el pedido de su madre moribunda de ser enterrada en Bélgica cerca de sus hijos y envió su cuerpo a Marruecos. Claro que, además, la repatriación es el negocio familiar, uno del que Ismael no quiere saber nada. Asimilado a la cultura europea, el joven está siempre en busca de de trabajar poco y ganar mucho gracias a absurdos inventos como la tijera para cortar y servir pizza que creó junto a su amigo y compinche J.B. Bravucones y chantas, ambos descubren por casualidad y debido a uno de sus tantos enredos, el negocio que podría cambiarles la vida: la importación de tierra de Marruecos para realizar la ceremonia de sepultura de su comunidad sin tener que salir de Bélgica. Eso, siempre y cuando logren convencer a Omar, el pater familias, de la genialidad de la idea. Una temporada.

Oats Studio (2017)

Oats Studio Netflix

El director sudafricano Neil Blomkamp ( Sector 9 ) creó esta serie de antología de diez episodios o cortometrajes reunidos bajo el género de la ciencia ficción y el terror más sangriento. La experimentación visual y narrativa no suele tener demasiado espacio en el mundo del streaming actual y solo por eso ya valdría la pena entrar en estos relatos apocalípticos. De duraciones diferentes, pero ninguno más extenso que media hora, los episodios muestran, como en el caso del primero, un mundo devastado luego de una invasión extraterrestre que casi terminó con la humanidad y cómo la resistencia de unos pocos comandados por un personaje interpretado por Sigourney Weaver, apenas mantiene un hilo de esperanza. Con el recurso del material encontrado, en otro capítulo la acción transcurre durante la guerra de Vietnam cruzada por la aparición de fenómenos inexplicables que desconciertan a los dos bandos enfrentados. Aunque no todos los segmentos aciertan completamente sí cumplen con la misión de mostrar algo distinto a todo lo que está disponible en la plataforma . Una temporada.

Skins (2007)

Skins Netflix