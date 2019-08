Series para maratonear: Beat, Mejores que nosotros y Fosse/Verdon

Better Than Us Crédito: Netflix

30 de agosto de 2019

Mejores que nosotros. Ciencia ficción, drama familiar, thriller policial y comedia de situación. Todos esos elementos aparecen en esta serie de 16 episodios, la primera producción original realizada en Rusia para Netflix. Más allá de la curiosidad que genera ver una ficción del país que Hollywood gusta representar desde su particular punto de vista, lo cierto es que Mejores que nosotros tiene mucho para ofrecer para los seguidores de la ciencia ficción.

La acción transcurre en Moscú en 2029. Allí, aunque los autos no vuelen el futuro se parece bastante a lo anticipado por las novelas de Isaac Asimov. Es que además de que la comunicación por celular lo es en el más literal y corporal de los términos, la existencia de los robots en la vida cotidiana es una realidad. Asistentes, camilleros, servicio doméstico y, sí, trabajadores sexuales, los androides forman parte de la vida del médico forense Georgy Safronov (Kirill Kyaro), que evidentemente deprimido no parece tener mucho interés en nada hasta que se entera de que su exesposa planea mudarse a Australia con sus dos hijos, el adolescente Yego (Eldar Kalimulin) y la tierna Sonya (Vita Kornienko) que establecerá una peculiar amistad con Arisa (Paulina Andreeva), una robot último modelo que no se rige por las reglas establecidas. Disponible en Netflix. 1 temporada

Michelle Williams y Sam Rockwell como Gwen Verdon y Bob Fosse Crédito: Fox

Fosse/Verdon. Muchas veces las biopics, esas historias ficcionadas de personas reales, toman la vida y obra de gente reconocida y sobresaliente y las transforman en relatos bastante ordinarios. En el afán de resumir vivencias y recorridos, más que una narración compleja, esas películas suelen ser un compilado de anécdotas ordenadas para dar una explicación simplista al carácter de la persona que se está retratando. En el caso de las series esas limitaciones pueden esquivarse gracias a su extensión que permite darle más sentido a esas vidas en pantalla.

En el caso de Fosse/Verdon se trata de ocho episodios que consiguen hacerle justicia a la relación entre Bob Fosse y la bailarina Gwen Verdon, su esposa, musa inspiradora y arquitecta de buena parte de los éxitos del director y coreografo de Cabaret. Creada por Thomas Kai y Steven Levenson, dos experimentados productores de Broadway, la miniserie descorre el telón para que los espectadores sean testigos del proceso de creación del legendario Fosse y de la simbiótica relación que tenía con Verdon, un talento que según la serie explicita sin sutilezas, era el arma para nada secreta de la obra de él.

En los momentos en los que el guión exagera el didactismo ahí están Sam Rockwell y Michelle Williams (ambos nominados al Emmy por sus papeles), perfectos como los protagonistas del título. Disponible en Fox Premium Series/FoxPlay. 1 temporada.

Beat Crédito: Amazon

Beat. Vivir a contramano del mundo y sin reglas. O con reglas propias. Eso es lo que defiende Robert Schlag, más conocido como Beat (Jannis Niewöhner), el nombre con el que el protagonista de esta serie alemana se mueve en el mundo de la música tecno de Berlín. Un submundo en el que Beat es el rey, promotor de la discoteca de moda y descubridor de nuevos talentos de la música electrónica. Pero además de todo eso, el hombre vive de exceso en exceso, corriendo hacia adelante para dejar atrás un pasado traumático que la serie irá revelando de a poco. Claro que ni todas las drogas del mundo ni las más variadas combinaciones de encuentros sexuales consiguen que Beat pueda escapar de lo que se viene.

Por sus contactos en el mundo de la noche, quedará en la mira de la agencia de seguridad europea y de Jasper (Kostja Ullmann), un siniestro personaje que conoce sus secretos y lo llevará a probar los límites de su rebeldía y humanidad. Disponible en Amazon Prime Video. 1 temporada