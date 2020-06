Series: dos propuestas para fanáticos de Succession y Big Little Lies

Brian Cox y Matthew MacFayden en Succession

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020 • 00:38

Si te gustó Sucession ... Una familia con personajes dignos de una tragedia de Shakespeare puestos a funcionar en el competitivo mundo de los multimedios mediáticos, reino moderno de Logan Roy, el monarca absoluto que encarna el excepcional actor irlandés Brian Cox. Las intrigas palaciegas, la lucha por el poder, la ambición desmedida y la desesperación por la aprobación y aceptación paterna se acumulan en esta serie de HBO hasta forman un polvorín siempre a punto de estallar. Y la mecha siempre se enciende del lado de Kendall (Jeremy Strong), el conflictivo hijo y heredero aparente del imperio. En el enrarecido universo de privilegios que viven los Roy cada personaje aporta una alta cuota de locura, excentricidad y malicia que hacen de las escenas de la ficción un collage de géneros. El drama, la tragedia y la comedia combinados para formar una obra fascinante. 2 temporadas. Disponibles en HBO Go.

El Presidente Crédito: Amazon Prime

Te va a gustar El presidente . Si muchos ven en los tejes y manejes de la familia Roy una apenas velada referencia a los poderosos Murdoch, en esta nueva serie creada por Armando Bó la conexión con la historia real está al descubierto. Aquí se trata de reconstruir con los elementos de la ficción el escándalo de coimas que sacudió a la FIFA, conocido como el FIFAGate, cinco años atrás. Los detalles reales de la trama de negociados, corrupción, sobornos y lavado de dinero llevados a cabo en el corazón del mundo del fútbol por muchos de sus dirigentes más encumbrados son el material ideal para que los autores -encabezados por el propio Bo y Mariana Levy- construyeran una narración que hace equilibrio entre la denuncia y la sátira sin perder pie. Con el personaje de Sergio Jadue (brillante Andrés Parra ), presidente con fecha de vencimiento de la Asociación Chilena de Fútbol como protagonista y el de Julio Grondona ( Luis Margani) como narrador y dueño del circo, El presidente atrapa desde su primer episodio. Jadue, un mentiroso consumado pero poco exitoso, un pusilánime con algunos destellos de dignidad que su ambición de poder y estatus se ocupan de extinguir, se disputa con el Tom de Matthew Macfayden de Succession , el puesto del personaje más adorablemente patético de los últimos años. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

Big Little Lies

Si te gustó Big Little Lies ... Adaptada de la exitosa novela escrita por Liane Moriarty, la miniserie que se volvió serie después del suceso de su primera temporada fue producida y protagonizada por Reese Witherspoon y Nicole Kidman . El dúo de estrellas, cansadas de las propuestas mediocres que les acercaban otros, decidieron ponerse al frente de una historia que les interesaba contar. En este caso, se trataba del relato de cuatro mujeres vinculadas por el colegio de sus hijos y una muerte que habilitaba a los guiones escritos por D avid E. Kelley a explorar la vida de cada una de ellas. Con una estructura narrativa que jugaba con el misterio y las expectativas de los espectadores, lo más destacado de la serie fueron sus actrices. Las interpretaciones de Kidman y Whiterspoon junto a las de Zoe Kravitz, Shailene Woodley y la siempre excelente Laura Dern le dieron fuerza, sensibilidad y drama a los conflictos y secretos que se escondían detrás de las puertas de sus lujosas casas a la orilla del mar. Dos temporadas. Disponibles en HBO Go

Little Fires Everywhere

Te va a gustar Little Fires Everywhere . Otra producción de Witherspoon, otra adaptación de una obra literaria, en este caso la novela de Celeste Ng, y otra madre suburbana a la que la actriz le presta su enorme talento .Esta miniserie utiliza el melodrama para poner la lupa sobre las diferencias raciales, sociales y económicas en los Estados Unidos. Ambientada en un pequeño pueblo durante los años 90 donde todo el mundo se conoce, la historia -como en el caso de Big Little Lies- comienza con un evento traumático cuyos motivos empezarán a dilucidarse cuando la narración retroceda en el tiempo hasta el momento en que Mia ( Kerry Washington ) y su hija Pearl ( Lexi Underwood ), llegan al lugar. Forasteras, desconocidas y negras, su presencia alterará la aparente tranquilidad del pueblo y especialmente a la familia Richardson que Elena (Witherspoon), conduce con mano de hierro y menos éxito de lo que ella misma supone. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video