Series: si te gustó Mad Men y Veep, te van a gustar Speakerine y Vota Juan

La más justa heredera de Los Soprano, esta serie creada por Matthew Weiner logró, entre muchas otras cosas, demostrar que un antihéroe no tenía que ser un criminal violento torturado por sus problemas familiares como lo fue Tony o lo sería Walter White en Breaking Bad. Su protagonista de moral cuestionable también podía ser un hombre inteligente, seductor y repleto de demonios internos cociéndose a fuego lento. Como personaje Don Draper fue también el representante de una época y su final. El hombre testigo del cambio de los tiempos que terminarían por resignificarlo todo. Con un elenco brillante desde la cúpula con Jon Hamm, Elisabeth Moss, Christina Hendricks, January Jones y John Sterling hasta cada intérprete secundario como Kiernan Shipka y Alison Brie, la ficción fue un fenómeno de nicho que se volvió tendencia global. 7 temporadas. Disponibles en Amazon Prime Video.

Te va a gustar Speakerine. Según sus productores esta miniserie francesa fue inspirada por Mad Men y en principio la conexión parece evidente. Aunque la acción se traslade de Nueva York a París, la época en la que transcurren los 6 episodios de Speakerine coincide con la de la serie de Weiner. Se trata de los primeros años sesenta, tiempos de gestación de la inquietud ciudadana mundial que haría eclosión hacia el final de la década y eso es lo que refleja la ficción francesa que cambia la agencia de publicidad por un canal de TV, más precisamente la emisora estatal de radio y televisión dónde se dirimen luchas de poder políticas y culturales que le dan forma a la narración. En el centro de la historia está Christine Beauval (Marie Gillian), la speakerine o locutora del título, una mujer con vocación para el periodismo que cree que llegó su momento para dejar de ser presentadora de los ciclos femeninos producidos por hombres. Claro que sus aspiraciones se chocan de frente con las imposiciones de la jerarquía del canal y con las expectativas de su marido, un ambicioso productor que está a punto de participar de un programa histórico fomentado por el gobierno francés y el estadounidense. En ese contexto el afán de libertad de su hija adolescente y las ideas revolucionarias de su hijo crecidas al calor de la Guerra de Argelia, completan un cuadro que combina el drama familiar con la exploración sociológica y una trama policial que cambiará la vida de todos. Disponible en Flow.

Si te gustó Veep...

Con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos transformadas en su propia parodia las locuras de esta comedia ambientada en el mundo de la alta política parecen cada vez menos absurdas. ¿Una vicepresidente incompetente y narcisista? Por supuesto. ¿Un grupo de asesores y esbirros, torpes y desesperados? Claro que sí. Más allá de su triste reflejo en la vida real, la serie de HBO creada por Armando Iannucci y protagonizada por la brillante Julia Louis-Dreyfus conserva el filo y la capacidad para provocar risas y horror en partes iguales. 7 temporadas. Disponibles en HBO Go.

Te va a gustar Vota Juan. Con una premisa inicial muy similar a la de Veep, lo que distingue a esta serie es su inconfundible marca de origen. Cada frase, cada remate y cada personaje de esta comedia son tan españoles como la paella. De hecho, en uno de los mejores episodios de la primera temporada Juan Carrasco, el ministro de agricultura, pesca, ganadería y medio ambiente que interpreta Javier Cámara, defiende la receta del plato como demostración de que su rival no es lo suficientemente nacionalista. Es que le pone cebollas a la paella y no le gusta el fútbol, un sacrilegio arriba del otro. Que Juan no sepa ni cocinar un huevo y los deportes le interesen menos que su hija adolescente no importa porque en la historia de esta comedia creada por Juan Cavestany y Diego San José lo único que interesa es la apariencia. Juan y su equipo integrado por su jefa de prensa Macarena (María Pujalte), su secretario Víctor (Adam Jezierski) y la jefa de gabinete Carmen (Nuria Mencía), se convencen de que tienen la posibilidad de llegar a la presidencia del país, una ilusión que cada uno de sus errores y traspiés se ocupa de desmentir. Sátira y estudio de personajes entre despreciables y patéticos, Vota Juan divierte e incomoda usando las estrategias de la comedia norteamericana, pero con un corazón más español que el turrón. Dos temporadas. Disponibles en Flow.

