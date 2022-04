Elisabeth Moss habló en profundidad de su vínculo con la cienciología y reveló por qué busca mantener en secreto su vida espiritual

Si bien hasta ahora nunca lo había ocultado, Elisabeth Moss decidió hablar abiertamente de su fe, de los problemas que ésta le generó en algunos de sus más exitosos trabajos y de por qué prefiere mantener su vida privada y espiritual de la manera más reservada posible.

En una extensa nota que publicó The New Yorker, la actriz y protagonista de Mad Men, El cuento de la criada y Shining Girls, la nueva serie de Apple TV+, reveló que se crio en la Iglesia de la Cienciología y se refirió al tema.

“No quiero parecer reservada” , explicó la actriz cuando le mencionaron el tema de la cienciología. “Si tú y yo nos conocimos y pasamos el tiempo como amigos, soy un libro abierto al respecto”, explicó. Sin embargo, agregó luego, “no quiero que la gente se distraiga con algo cuando me mira. Quiero que vea al personaje”.

Wagner Moura y Elisabeth Moss en una escena de la flamante Shining Girls, por Apple TV+

Moss contó que, para ella, las figuras de Hollywood revelan demasiado de sus vidas privadas y que muchas veces lo que a ella le sucede es que se encuentra mirando una película o una serie y pensando “`Ese actor acaba de romper con tal persona’ o ‘Sé que le encanta hacer hot yoga’, o lo que sea”.

Ficción vs realidad

Si bien nunca salió a contarlo a los cuatro vientos, Moss nunca ocultó su pertenencia a la cienciología . Y los fanáticos de June, su personaje de El cuento de la criada -uno de los papeles más trascendentales de su carrera- mostraron desde el vamos su desconcierto al respecto.

En la serie de Hulu, Moss interpreta a una mujer que logra escapar de una sociedad distópica patriarcal conocida como Gilead. Basada en la novela de Margaret Atwood de 1985, la serie imagina una teocracia represiva que derroca a Estados Unidos y obliga a las mujeres a asumir roles reglamentados. Las criadas son mujeres fértiles que son violadas por sus comandantes para tener hijos y poblar al mundo.

Elisabeth Moss, protagonista de El cuento de la criada

Durante mucho tiempo, los fans de Moss mostraron su desconcierto porque June es todo lo contrario a lo que profesaría una mujer de la cienciología : una guerrera feminista que lucha contra un gobierno opresor y sectario. El choque entre El cuento de la criada y la cienciología provocó incluso críticas contra Moss. Cuando el periodista de The New Yorker le preguntó al respecto, Moss fue categórica: “La gente obviamente puede tener en mente lo que quiera, y no puedo controlar eso. Si no es eso, será otra cosa”, sentenció.

“Obviamente, algo como la libertad de culto y la resistencia contra una teocracia es algo muy importante para mí. Simplemente alentaría a la gente a darse cuenta por sí misma. Yo misma he sido culpable de leer un artículo o ver algo y tomarlo como palabra santa”, concluyó el tema.

Sobre la cienciología en particular, expresó que no se trata de “una religión cerrada. “Es un lugar que está muy abierto a dar la bienvenida a alguien que quiera aprender más sobre él. Creo que eso es probablemente lo más incomprendido ”, explicó.

Elisabeth Moss y Jon Hamm en Mad Men Archivo

Por último, Moss recordó un incidente en el que, por la cienciología, dice haber quedado expuesta. El primero sucedió durante los Critics Choice Awards 2017. Moss estaba nominada por El cuento de la criada cuando la desertora de la Cienciología, Leah Remini, ganó un premio por su serie documental contra la cienciología.

En ese momento, se aseguró que Moss se había levantado de su silla por el discurso de Remini. “Fui al baño. Desearía que fuera más emocionante que eso”, aclaró . “Nunca recibí la orden de no hablar con ella”, agregó luego Moss sobre los dichos de Remini, quien aseguró que la cienciología alienta a Moss a no hablar con ella.

Además de su papel de June, Moss es recordada por su participación en Mad Men. En la famosa serie protagonizada por Jon Hamm interpretó a Peggy, una publicista inteligente y determinada que logró abrirse camino en un ambiente -la naciente industria publicitaria de los años 60- plenamente dominado por hombres.