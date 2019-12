Series: Por qué hay que ver Nadie nos mira, The Good Doctor y The Twilight Zone

Bajo la mirada de nadie Crédito: Netflix

Bajo la mirada de nadie. Darse cuenta de que el gas quedó prendido gracias a el ruido de una puerta que se cierra; esquivar una maceta que cae de un balcón para atarse los cordones; una escoba que se cruza en el camino para advertir que la vereda está mojada. Según esta comedia brasileña lo que solemos llamar suerte o casualidad no es más que el trabajo de los angelus, unos seres celestiales que se ocupan de cuidar a los humanos. Por voluntad divina- y un sistema bastante burocrático- a cada uno se le asigna una persona por día. Su misión es clara: ayudar, no aparecerse ante los humanos y nunca intervenir en sus vidas más allá del horario de trabajo. Claro que las reglas están hechas para romperse o al menos ser cuestionadas. Que es lo que hace Ulises, el primer angelus nuevo en 300 años. Curioso e inocente, el novato cree que los humanos son fascinantes. Una apreciación que su jefe Fred no comparte en absoluto y que desconcierta a sus supervisores Chun y Greta. El espíritu inquisitivo de Uli-así elige llamarse-, crea conflictos menores y un cataclismo. Resulta que "el jefe" detrás de la puerta que los angelus tienen prohibido abrir, no existe. Y las asignaciones de trabajo son aleatorias. Bajo la mirada de nadie es una comedia inteligente, repleta de chistes efectivos y unos personajes que causan gracia y generan empatía. 1 temporada. Disponible en Netflix.

Jordan Peele, productor y presentador de The Twilight Zone

The Twilight Zone. Para los seguidores de las series interesados en el terror psicológico y la ciencia ficción el nombre de Rod Serling equivale a leyenda. El productor, guionista y presentador de La dimensión desconocida -título con el que se emitió el programa en la Argentina-, creó un ciclo de sus 156 episodios, repartidos en cinco temporada, que comenzó en 1959 y culminó en 1964. Una serie antológica y de culto que luego tuvo una nueva versión en los años 80 y que varios productores intentaron revivir los últimos años. Quién finalmente pudo hacerlo fue Jordan Peele. El comediante y director de la celebrada película ¡Huye! tomó la posta de Serling y ahora presenta y produce una nueva temporada del programa que ya tiene una segunda confirmada. En diez episodios, Peele homenajea directa e indirectamente al ciclo original con historias que refieren a algunas de sus preocupaciones como el racismo y los conflictos sociales que también están presentes en su cine. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

The Good Doctor. Entre la nutrida oferta de series ambientadas en hospitales, un género que suele tener buenos resultados de rating y una larga vida en pantalla, esta serie que emite Sony basada en una miniserie coreana, cuenta con muchos elementos que explican su continuo éxito. Para empezar el material original emitido en 2013 en Corea del Sur ya contenía una premisa novedosa y bien ejecutada: el personaje central de la trama es un médico cirujano residente que debe pelear contra los prejuicios que sufre por ser autista. Un genio para diagnosticar pero con dificultades severas para relacionarse con los demás, el papel pedía de un actor talentoso que pudiera equilibrar los extremos del doctor Shaun Murphy, un balance que Freddie Highmore ( Bates Motel) consigue en cada escena. El tercer ingrediente fundamental que hace de The Good Doctor uno de los programas más vistos de la TV abierta norteamericana es David Shore. El showrunner de la inolvidable Doctor House, también produce esta nueva serie con un personaje bastante más simpático pero igual de complicado que el que interpretaba Hugh Laurie. 1 temporada disponible en Sony/Flow/Amazon Prime Video.