Shailene Woodley, muy enamorada de una estrella de Emily en París

Shailene Woodley, la actriz protagonista de la saga Divergente, de Misántropo, la película de Damián Szifrón y de la serie Big Little Lies, parece haber encontrado nuevamente el amor de la mano del actor y modelo francés Lucas Bravo, conocido por interpretar al chef Gabriel en la exitosa serie de Netflix Emily en París.

Los actores fueron captados por los fotógrafos el pasado domingo 23 mientras paseaban de la mano por la capital francesa , sin intenciones de ocultar su romance al mundo.

Shailene Woodley y Lucas Bravo fueron captados por primera vez juntos mientras paseaban por el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés Best Image/The Grosby Group

La pareja, de la que no se sabía nada hasta el momento, fue vista por el barrio parisino Saint-Germain-des-Prés, donde visitó boutiques de decoración vintage.

Abrazados y muy abrigados por el frío de la Ciudad de la Luz, Woodley y Bravo se mostraron muy cercanos y cariñosos durante su salida, ya sea abrazados o tomados de la mano, y en ningún momento se separaron o intentaron disimular sus gestos románticos a pesar de la presencia de los paparazzi.

Al finalizar su recorrido, recogieron un pedido de comida de una reconocida aplicación de delivery y regresaron a la casa del actor francés.

La actriz de 33 años y el actor de 37 hicieron gala de su amor y no se ocultaron ante las cámaras Best Image/The Grosby Group

Durante su recorrido visitaron boutiques de decoración vintage y recogieron un paquete de comida antes de regresar a la casa de Bravo Best Image/The Grosby Group

Shailene Woodley y su difícil ruptura

A finales del año pasado, Woodley sorprendió al sincerarse sobre el impacto que tuvo en ella el fin de su compromiso con el jugador de fútbol americano Aaron Rodgers, y contó cómo logró superar esa etapa difícil de su vida marcada por la depresión.

“ No he compartido mucho sobre mi relación con Aaron porque hablar de ello siempre me hace llorar . Yo no estaba bien, pero fue hermoso”, reveló en una entrevista con la revista Outside.

La actriz, que dijo haber pasado por una etapa profundamente oscura en 2022, reconoció haber experimentado una sensación “realmente horrible y traumática” que coincidió con el final de su relación. “Sentí que perdí mi alma, mi ser, mi felicidad, mi alegría”, relató, describiendo un tiempo marcado por problemas de salud mental. “Realmente entendí lo que es el completo desapego del alma. Supe que estaba deprimida cuando miré un árbol y no sentí nada. Ese fue el momento más bajo de mi vida”, aseguró.

Shailene Woodley y el jugador de la NFL Aaron Rodgers| Matt Stroshane

Y si bien no dio mayores detalles sobre el final de su relación con Rodgers, habló de una ocasión en la que se encontró en una “situación tóxica” debido a su empatía respecto de los sentimientos de los demás. “La empatía en extremo me mantuvo en un ciclo de sentir todo por todos”, señaló.

Woodley y Rodgers comenzaron su relación en 2020 y su compromiso se hizo público en febrero de 2021. En ese entonces, la actriz hablaba con entusiasmo sobre su pareja, a quien describía como un “ser humano maravilloso e increíble”. Sin embargo, el romance llegó a su fin en febrero de 2022. Aunque el deportista la elogió públicamente tras la ruptura y expresó su gratitud por el amor compartido, una fuente cercana reveló que la actriz estaba muy afectada por la separación.

Lucas Bravo: una vida amorosa muy reservada

Poco se sabe de la vida amorosa de Lucas Bravo previo a su nuevo romance con la actriz de Divergente. En 2021 se lo relacionó con Alba Baptista (actualmente casada con Chris Evans), su compañera de elenco en la película La señora Harris va a París, con quien había forjado una estrecha relación, pero eso nunca fue confirmado.

Lucas Bravo, el primer galán de Emily en París Netflix

Tiempo después, los fans de Emily en Paris estuvieron convencidos de que algo pasaba entre él y Ashley Park (que interpreta a la mejor amiga de Emily en la serie), pero parece que las cosas no terminaron bien porque, según señalaron entonces algunos usuarios, los actores se habían dejado de seguir en Instagram. De hecho, en 2022, en una entrevista con InStyle, Bravo se refirió al flirteo característico de los hombres franceses y cómo eso puede ser malinterpretado por personas de otras nacionalidades. “Es parte de la cultura estar en constante comunicación seductora, lo cual no implica que haya un interés, sino que es más divertido, y eso es lo que hace a París tan romántico, filosófico y poético. Lo experimenté en el pasado, con este lenguaje [del amor]… y ser confrontado [por] alguien que malinterpretó mis intenciones. Creo que es una de las brechas culturales que tenemos entre Estados Unidos y Francia”, explicó en ese momento.

