Stranger Things: el cruel pedido de Maya Hawke y Millie Bobby Brown que incomoda a los fans de la serie

Stranger Things, la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, es una de las ficciones más populares del catálogo de Netflix, y la gran aceptación de su última temporada dejó en claro que los televidentes están muy entusiasmados con el desfile de monstruos que azotan al pueblo de Hawkins.

Maya Hawke como Robin y Joe Keery como Steve Netflix

Una de las características de la serie es su elenco numeroso. Y, en una nota para Vanity Fair, Hawke fue interrogada acerca de si consideraba que Eddie Munson (Joseph Quinn) merecía morir en el final de la cuarta temporada.

La intérprete entonces respondió: “No creo que él mereciera morir, pero sí pienso que la historia ya tiene demasiados personajes”. De esa forma, la actriz manifestó su apoyo a uno de los recursos que más le duele a los fans de la serie, y es la muerte de sus protagonistas favoritos.

Millie Bobby Brown pide más muertes en Stranger Things IMDB

Esa opinión está muy a tono con una declaración que hace poco tiempo hizo Millie Bobby Brown. En una oportunidad, la actriz que compone a Once aseguró: “Hay como 50 de nosotros. Yo creo que ya estamos necesitando empezar a matar gente. Pero los Duffer no quieren matar a nadie. Y por eso estamos necesitando ser más un Game of Thrones”.

Muy atentos a esa comparación, los creadores de Stranger Things aseguraron que no están dispuestos a aniquilar a sus protagonistas, aunque las actrices no opinen lo mismo. Y en un podcast llamado Happy Sad Confused, aseguraron: “Al momento de escribir los guiones, nosotros exploramos todas las opciones. Solo por ser hipotéticos, si matáramos a Mike, sería algo muy triste. Y nosotros no somos Game of Thrones. Esto es Hawkins, no Poniente”.

Los hermanos Duffer en rodaje

Mientras algunas voces consideran que es importante ver morir a los héroes y heroínas de esta ficción, el público sigue lamentando la muerte de Eddie Munson. Pero puede que haya algo de esperanza con respecto a ese carismático personaje. El productor ejecutivo y director de algunos capítulos de la serie, Shawn Levy, aseguró que están pensando seriamente en una nueva aparición en la última entrega de la saga.

“No hacemos Stranger Things para que sea elegante. No hacemos Stranger Things para obtener nominaciones al Emmy y críticas excelentes. Es increíble que obtengamos esas cosas, pero la hacemos para los fans”, dijo el productor y director en la alfombra roja de los Emmy, esta vez para The Hollywood reporter.

El personaje de Eddie Munson es uno de los más queridos de la nueva etapa Stranger Things 4 de Netflix

“Es importante sentir en todo el mundo esta conexión emocional y tan visceral con los personajes y la historia. ¡Mirá a Eddie! Mirá el fenómeno de Eddie, por ejemplo. Es un personaje inventado que se presentó en la cuarta temporada, y el mundo se enamoró de él”, añadió.

Finalmente, añadió: “Mucha gente, muchísima, ni siquiera puede soportar la idea de una temporada cinco sin alguna excusa para tener la presencia de Eddie. Es muy improbable. Altamente improbable. Pero los escuchamos, mundo. Lo sabemos, están obsesionados con Eddie. Nosotros también”.