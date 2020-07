Streaming: cinco series y películas con escritores como protagonistas

¿Podrás perdonarme?, la película que le valió una nominación al Oscar a Melissa McCarthy, disponible en streaming

*I MAY DESTROY YOU (HBO)

I May Destroy You Crédito: HBO

La comedia dramática de Michaela Coel es ágil, veloz, abrumadora, triste y reveladora, todo eso al mismo tiempo y en menos de media hora por capítulo. La actriz y creadora de Chewing Gum se basó en una experiencia que vivió mientras escribía la segunda temporada de aquella serie, cuando decidió tomar aire y salir a un bar. Allí, le pusieron droga en su vaso y Coel fue abusada sexualmente horas más tarde. I May Destroy You comienza con lo que sucedió aquella noche y con el registro que hace el álter ego de la showrunner, Arabella, quien tarda en reconstruir ese traumático episodio al que luego le empieza a dar forma a través de la escritura. Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg de esta serie -para quien escribe, una de las mejores del año-, que lidia con micromachismos, y situaciones que exceden a la protagonista, como las que viven sus amigos, todas ellas muy complejas y llenas de matices que garantizan una posterior introspección por parte del espectador.

*VIDA PRIVADA (Netflix)

Vida privada Crédito: Netflix

La realizadora de la extraordinaria La familia Savage, Tamara Jenkins, estuvo más de una década sin filmar, hasta que hizo su gran regreso en 2018 con otra de esas joyitas indies a las que nos tiene acostumbrados . Vida privada pone el foco en la vida de dos escritores, Rachel y Richard, interpretados por los brillantes Kathryn Hahn y Paul Giamatti , quienes no pueden tener hijos y acuden a diversas vías para poder ser padres. Cuando el tratamiento de inseminación artificial falla y una posible adopción, también, la pareja recibe la inesperada propuesta de la sobrina postiza de Richard, Sadie (Kayli Carter), quien le ofrece a la pareja donar sus óvulos. Jenkins logra, como siempre, crear personajes de carne y hueso, quienes buscan aquello que los haga sentir completos, pero no siempre consiguiéndolo. En este aspecto, el final abierto le hace justicia a la historia general que nos habla de una cotidianidad que nunca es como quisiéramos que fuera, y cuyos momentos de felicidad son, muchas veces, efímeros.

*GIRLS (HBO GO)

Girls Crédito: HBO

Si bien en sus seis temporadas Girls presentó numerosos altibajos, en gran medida por haber estirado lo que fue un verdadero éxito para HBO y para la creadora y protagonista, Lena Dunham, lo cierto es que la serie, en una suerte de profecía autocumplida, consiguió en 2012 lo que la joven escritora Hannah Horvath (Dunham) clamaba ser desde un principio: la voz de una generación. Al momento de su estreno, la comedia dramática producida por Judd Apatow se presentaba como la respuesta a Sex and the City, como la contracara de ese grupo de amigas que disfrutan de los placeres de la vida neoyorkina pero sin el foco en los detalles, en lo desprolijo, en la incomodidad. Dunham hizo lo contrario: a partir de las diferentes historias de esas jóvenes que todavía no sabían qué querían para sus vidas, puso al sexo en primer plano, aludió a la amistad sinuosa que está sujeta a diversos cambios y enfrentamientos, e hizo referencia a la esencia del escritor a través de Hannah y su principal problemática : luchar hasta encontrar un estilo propio, algo que la distinga del resto: ser, en esencia, la voz de quienes no son escuchados.

*¿PODRÁS PERDONARME? (DirecTV Go)

¿Podrás perdonarme?

¿Podrás perdonarme? es melancolía en estado puro, ya desde la fotografía de Brandon Trost, que muestra con un tinte nostálgico la Nueva York de comienzos de los 90. La biopic de Marielle Heller se centró en un período en la vida de la escritora Lee Israel (la gran Melissa McCarthy, en una actuación que le valió su segunda nominación al Oscar), quien, al no poder avanzar con su nuevo libro (Israel se especializaba en biografías), toma la decisión de falsificar cartas de figuras famosas y venderlas a coleccionistas. Basada en la obra de la escritoria -quien en el libro de 2008, Can You Ever Forgive Me?, relata con humor ese momento tan particular que la puso en el camino de la ilegalidad producto de la desesperación-, los guionistas Nicole Holofcener y Jeff Whitty le suman un personaje secundario que no está en el material de base, y dan en el clavo. Estamos hablando de Jack Hock, interpretado por el también nominado al Oscar Richard E. Grant, con quien McCarthy forma una dupla encantadora que, eventualmente, mutará en otra cosa. Si algo nos deja el film, también como sucede en Vida privada, es que no es fácil moverse en el mundo cuando se tiene todo en contra, y que el cine se enriquece cuando esa complejidad es retratada.

*ANTES DEL ATARDECER (HBO GO)

Antes del atardecer

La secuela del realizador Richard Linklater de Antes del amanecer logró lo imposible: superar a la maravillosa primera parte de lo que luego se convertiría en una trilogía sobre la historia de amor de Jesse (Ethan Hawke) y Celine (Julie Delpy). Antes del atardecer demuestra que hay pocos directores como Linklater para aludir al tiempo, al comenzar su film de 2004 con una secuencia ambientada en la librería Shakespeare & Co. de París, donde Jesse está presentando su libro, titulado This Time. La primera referencia al tiempo del film yace en esa maravillosa secuencia en la que Celine ingresa al lugar y cambia la vida de ambos para siempre. Hawke y Delpy escribieron el guion junto a Linklater como harían nueve años después con Antes de la medianoche, y en ambos casos recibieron una nominación al Oscar.

