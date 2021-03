Héloïse Godet cuenta todos los secretos sobre The Attaché, la nueva serie de Starzplay

En tan solo 10 episodios, que se estrenan hoy por la plataforma de streaming Starzplay, The Attaché, la serie escrita, dirigida y protagonizada por Eli Ben-David, aborda múltiples temas en simultáneo, que se benefician por la precisión narrativa de su creador.

La producción israelí comienza con un capítulo donde la tensión está puesta en el ataque terrorista en París de noviembre de 2015 para mostrar lo macro -hay una recreación de los hechos más bien austera, para no caer en golpes bajos y sensacionalismo-, y en la dinámica de un matrimonio para ir al conflicto micro: la adaptación de Avshalom (Ben-David), un judío israelí de ascendencia marroquí, que se muda a París dejando a su banda atrás, por el trabajo de su esposa Annabelle (la actriz francesa Héloïse Godet), una agregada de la embajada de Israel en la ciudad.

Trailer de The Attaché - Fuente: Starzplay

A medida que Annabelle empieza a sentirse presionada en su nuevo cargo -la serie no solo enfoca los atentados sino también la crisis de inmigración en Europa-, su esposo comienza a padecer el súbito cambio de vida y las dificultades de cómo navegar la paternidad. Sin embargo, más allá del dilema interno de Avshalom, The Attaché sigue con detenimiento a Annabelle, esa mujer a la que no se le permite ser profesional y madre al mismo tiempo, y a quien se le niega -de forma velada y no tanto- la posibilidad de delegar en su esposo tareas compartidas.

En diálogo con LA NACION vía Zoom, Héloïse Godet habló sobre cómo creció su pasión por el proyecto al punto tal de ser convocada para coescribir los guiones, ahondó en el rol de la mujer en la sociedad actual y en qué tiene The Attaché para cautivar a la audiencia.

Héloïse Godet en el primer y contundente episodio de The Attaché Starzplay

-Todos los personajes tienen muchas capas, ¿cómo presentarías a Annabelle desde ese costado?

-Como una mujer fuerte e independiente, pero que a la vez está luchando con su familia y quiere progresar en la “Ciudad de la Luz”, convertirse en una persona con sus propios recursos en su tierra. The Attaché retrata la manifestación de un deseo femenino por ser libres, por tener autonomía y por no perder esa fortaleza.

-¿Pensás que todavía queda mucho trabajo por hacer para no ser etiquetadas como una sola cosa: “la esposa de”, “la madre”, etcétera? Es uno de los puntos que aborda la serie, el que no se obligue a las mujeres a elegir entre tener una vida personal y una carrera.

-Creo que todavía hay un camino para recorrer en este sentido. En cuanto a The Attaché, el objetivo era mostrar un amplio espectro de historias y una de ellas es la de Annabelle y su dificultad para equilibrar todos los aspectos de su vida. Como actriz, yo también tuve que encontrar ese equilibrio; por ejemplo, mientras filmaba la serie tenía que cuidar de mi hija, y eso lo trasladamos a la serie, ese peso de tener que lidiar perfectamente con cada situación, peso que se le nota a Annabelle cuando se muda a París. En The Attaché todos se están adaptando, todos hacen lo posible para conseguirlo.

-Como título, The Attaché puede trascender el significado literal del cargo de Annabelle, ¿hubo una intención de darle ese doble sentido?

-Sí, y lo interesante es que puede aplicarse a Avshalom también. Es decir, es su esposa quien trabaja como embajadora cultural, pero es él quien está atado a un mundo nuevo, a otra cultura, es como si hubiese sido metido dentro de un tornado. La idea era que se enfoque a este matrimonio familiarizándose en un escenario desconocido, sobre todo para el marido.

-¿Cómo fue el proceso de escritura del guion? ¿En qué instancia te sumaste a lo que estaban concibiendo Eli y Ori Elon?

-Ellos empezaron a escribir la serie y cuando fui convocada me sugirieron que adapte a Annabelle a mi persona y los ayudé a reescribir algunos aspectos sobre ella, siempre teniendo en mente que el personaje tenía que reflejar algo muy íntimo. Eli buscaba que The Attaché fuera una serie que hablara desde lo más personal, por eso me sumaron al equipo de escritura.

La actriz francesa habló con LA NACION sobre la serie que coescribió Starzplay

-Ya habías escrito el guion del cortometraje Boy: We Were Here, ¿te gustaría seguir escribiendo o incluso filmar un largometraje?

-Definitivamente. The Attaché es una serie sobre las mujeres recuperando la confianza en sí mismas, y eso es algo que me toca muy de cerca. Hay grandes directoras en la actualidad, pero podríamos ser más, podría haber más productoras, más guionistas, entonces me quiero sumar porque hay muchas cosas que me gustaría explorar ¿Quién podría detener esa necesidad? ¿Quién me va a frenar? Lo primero que tengo en mente es dirigirlo a Eli porque me encanta como actor y además me gustaría llevarlo nuevamente a París, así que estoy pensando en algunas cosas, incluso para actores que en este contexto de pandemia no pudieron trabajar. Me encantaría reunirme con ellos, que volvamos a la vida y contar nuevas historias. Tenemos que concebir algo.

-¿Cómo fue el trabajo con Eli? Tienen escenas muy duras, ¿el período de ensayo fue largo?

-Sí, claro. En realidad, el proceso de preparación lo fue porque yo estaba tomando clases de hebreo, trabajé muchísimo en eso, en aprender mis líneas sin que resultaran forzadas y después vino la parte de reescribir el guion para Annabelle, así que nos tomamos un largo tiempo para que toda saliera bien. En el medio, me desesperé un poco porque a la hora de actuar tenía que estar involucrada emocionalmente en las escenas y en simultáneo tenía algunas clases de hebreo, hubo muchas cosas que manejar. Finalmente, me ordené, y como el rodaje se pospuso por un tiempo corto, con Eli nos hicimos un espacio para ensayar, sobre todo esas secuencias que mencionás, las más intensas. Por lo tanto, cuando llegó el momento de filmar, ya no había nada en lo que pensar y simplemente lo hicimos. Nos beneficiamos de la preparación previa.

-Volviendo a lo emocional, ¿cómo viviste el rodaje de las escenas del ataque terrorista en París? ¿Te costó distanciarte?

-Como parisina, me ayudó el pensarlo de este modo: no quisimos mostrar exactamente lo que sucedió sino una representación de eso. Por eso es muy importante aclarar para quienes sobrevivieron a los ataques que no buscábamos hacer un retrato de tinte documental, sino abocarnos a la percepción de una sola de persona de lo que sucedió esa noche. Quien se ve involucrado es solo Avshalom en la serie, un hombre israelí que experimenta algo completamente opuesto a lo que vive Annabelle esa noche. De esta forma, contamos un evento horrible pero a través de una relación muy íntima, proyectando, buscando lo dramático, reinterpretando lo que pasó. Espero que la gente lo perciba de este modo porque es un tema muy delicado y porque las vidas de todos cambiaron después de ese día y quedaría devastada si se pensara que le estoy faltando al respeto a las víctimas y a los sobrevivientes.

Eli Ben-David en The Attaché Starzplay

-El último episodio deja la puerta abierta para una segunda temporada, ¿lo hablaron?

-¡Esa es la esperanza que tenemos! Queremos que la serie continúe, pero no sabemos todavía, aunque sí se ha hablado porque la intención está.

-Saliendo un poco de The Attaché, ¿cómo fue haber sido dirigida por uno de los grandes de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, en el film Adiós al lenguaje?

-Fue maravilloso. Jean-Luc es un caballero. Además el rodaje fue realmente una experiencia única. Cuando recuerdo ese momento [Adiós al lenguaje se estrenó en 2014] me emociono mucho porque siento que Godard me dejó, en cierto modo, entrar a su cueva. Aprecié cada segundo en el que fui dirigida por él.

La primera temporada de The Attaché ya se encuentra disponible en Starzplay.