Task: Mark Ruffalo protagoniza un policial de climas ásperos, tan dolorosamente fascinante como difícil de digerir

Task (Estados Unidos/2025) Creador: Brad Ingelsby. Fotografía: Alex Disenhof. Edición: Amy E. Duddleston. Elenco: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Raúl Castillo y Martha Plimpton. Disponible en: HBO Max. Nuestra opinión: buena.

La atmósfera es irrespirable. Los personajes circulan por escenarios que lindan con los márgenes y todos parecen esconder un pasado que los avergüenza, heridas abiertas que no dejan de sangrar, pero sobre las que prefieren guardar silencio. Los protagonistas están rotos, incompletos y resultan incapaces de alcanzar ya no la serenidad, sino al menos un atisbo de confort. Y con esos ingredientes, el guionista Brad Ingelsby escribe un policial difícil de digerir, por la espesura de las situaciones acumuladas.

Luego de una tragedia personal, el agente del FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo) se retira de la actividad de campo para ocuparse de tareas administrativas. La relación con su hija adolescente es distante, su hijo mayor está en prisión y la muerte de su esposa oculta un drama del que Brandis no quiere hablar.

En la vereda opuesta, un recolector de basura llamado Robbie (Tom Pelphrey) vive en la casa de su difunto hermano, junto a una sobrina con la que no tiene una buena relación, y a quien le carga con la responsabilidad de educar a sus pequeños hijos, luego de que su esposa abandonara el hogar intempestivamente. Y si bien Robbie de día se dedica a su trabajo, de noche se ocupa de cometer violentos asaltos a casas de narcotraficantes de baja escala, a los que roba y en caso de ser necesario, también asesina. Esos homicidios llaman la atención del FBI, dando inicio a una investigación liderada por Brandis. De ese modo, el planteo es el de dos personajes que, a pesar de encontrarse en extremos opuestos de la ley, tienen más coincidencias que diferencias en su forma desprolija de vivir su realidad laboral y familiar.

Tom Pelphrey y Raul Castillo, en una escena de Task HBO

En Task, el escritor Brad Ingelsby repite algunos aspectos que aparecían en una de sus ficciones previas, la galardonada Mare of Easttown. En esa miniserie, la actriz Kate Winslet componía a Mare, una detective cuya caótica vida personal indefectiblemente salpicaba su eficiencia en el trabajo. En esa serie, los traumas no resueltos se convertían en manchas de aceite que se expandían a paso acelerado, provocando una escalada de errores que sacudían la vida de la protagonista, como un efecto bola de nieve devastador. Y en Task sucede algo similar.

En sus episodios iniciales, Tom por un lado y Robbie por el otro, cargan con pesadas mochilas familiares que derrumbaron el statu quo en el que vivían, conduciéndolos a la toma de decisiones equivocadas. El dilema de estos personajes, entonces, se sitúa en la manera en la que ellos ven sus respectivas vidas y la necesidad (o no) de buscar una posible redención.

Mientras que el agente Brandis le huye a las responsabilidades profesionales, quizá para esforzarse en reconstruir el vínculo con su hija, Robbie pareciera poner el acento no en recomponer su vida familiar, sino en su vida criminal. A sí mismo, el recolector de basura devenido en verdugo de dealers, percibe que lo suyo son los delitos sin víctimas hasta que una víctima colateral lo obliga a replantearse el ángulo moral del asunto. Porque no, aunque se trate de narcotraficantes, Robbie pareciera no comprender que en el acto de matar irremediablemente se plantean una serie de graves consecuencias.

Brandis tiene que volver a trabajar en un caso porque la vida laboral no puede esperar por la resolución de sus asuntos familiares HBO

A su vez, Brandis tiene que volver a trabajar en un caso porque la vida laboral no puede esperar por la resolución de sus asuntos familiares, y ahí su profesionalismo consistirá en mantener separados ambos mundos. Y aunque sus vínculos afectivos se desmoronen, su tarea debe ser cumplida en tiempo y forma. Mare, en Mare of Easttown, parecía incapaz de mantener ambas realidades (la íntima y la profesional) separadas, así que será cuestión de tiempo ver si Brandis comete el mismo error, o si él es una versión depurada de esa imperfecta heroína.

Con el tablero establecido, y dos antagonistas que huyen del peligro corriendo hacia adelante, Ingelsby arma nuevamente una ficción de climas ásperos, en los que no hay nada parecido a un respiro, con historias que por momentos resultan sofocantes. Para algunos estómagos, y con razón, estos son mundos que terminan resultando pretenciosos y más preocupados en los premios que en el verosímil. Otros espectadores, sin embargo, se entregan plenos a estas ficciones que solo prometen tragedias in crescendo, hasta una desastrosa conclusión. Pero más allá de los paladares personales, es indudable que Task, en sus aplastantes climas, construye un mundo propio que termina por resultar dolorosamente fascinante.