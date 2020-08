The Crown estrena su cuarta temporada el 15 de noviembre

Olivia Colman volverá a ser la reina en la cuarta temporada de The Crown

En un año con más inquietudes que certezas que el universo de las series mantenga cierta semblanza de normalidad es un alivio enorme para sus cultores, y que una de las ficciones más populares y esperadas tenga una nueva temporada terminada y lista para estrenar resulta un regalo para las almas ansiosas y desesperadas por un contenido a la altura de sus expectativas. Y la cuarta temporada de The Crown ciertamente lo está.

Hoy Netflix anunció a través de las redes sociales que los nuevos episodios de la serie creada por Peter Morgan se estrenarán el próximo 15 de noviembre. A pocos días de los anuncios del elenco para la quinta y sexta temporada que incluyeron la contratación de Jonathan Pryce como el príncipe Felipe de Edimburgo y la de la australiana Elizabeth Debicki para interpretar a Lady Di hasta el final de la serie, ahora se revelaron por fin las primeras imágenes de la cuarta temporada que se grabó a continuación de la tercera estrenada en noviembre del año pasado.

Gillian Anderson como Margaret Thatcher

El adelanto de los diez episodios que vienen confirma que la cuarta temporada transcurrirá durante la década del ochenta cuando Margaret Thatcher se convirtió en Primer ministro de Gran Bretaña y Diana Spencer pasó de ser una perfecta desconocida a la joya más preciada del público británico y de la prensa global.

Con una imagen de Olivia Colman como Isabel II vestida de uniforme y montando uno de sus adorados caballos y su voz en off advirtiendo que "algo tan importante como la monarquía simplemente no puede permitirse fallar", el trailer insinúa la presencia de Thatcher, encarnada por Gillian Anderson y de Lady Di (Emma Corrin), primero asediada por los fotógrafos y luego vistiendo su icónico vestido de novia. Un compilado perfectamente montado para entusiasmar a los fanáticos y tal vez hasta convencer a los incrédulos que The Crown es exactamente lo que todo espectador en cuarentena necesita.