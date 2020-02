Gillian Anderson encarnará a la ex primera ministra británica Margaret Tatcher en The Crown Crédito: Instagram

Margaret Thatcher vuelve a la vida, está vez en la piel de Gillian Anderson. Tal como se anunció a mediados del año pasado, la actriz representará a la ex primer Ministro británica en The Crown , y se sumará así a Olivia Coleman y a Emma Corrin,que interpretará a la difunta Lady Di, madre del príncipe William y el príncipe Harry.

En la foto que trascendió este martes, se puede ver a Anderson caracterizada, recreando el momento en que Tatcher se asoma a la puerta de su domicilio para hablar con la prensa, tras ganar la elección. El peinado y el maquillaje la hacen muy parecida a la líder conservadora que gobernó entre 1979 y 1990, conocida por su severo estilo de conducción política que le valió el apodo de "La Dama de Hierro".

Anderson representará a la expremier británica en la cuarta temporada de la serie de Netflix

El rol de Anderson en The Crown, que termina en la quinta temporada, se confirmó en septiembre del 2019. "Estoy muy emocionada de unirme al elenco y al equipo de The Crown y tener la oportunidad de retratar a una mujer tan complicada y controvertida. Thatcher fue indudablemente formidable, pero estoy disfrutando de explorar debajo de la superficie y, me atrevo a decir, enamorarme del ícono que, ya sea amado o despreciado, definió una era", expresó la actriz en un posteo de Instagram cuando se realizó el anuncio.

La tercera temporada de The Crown tuvo un cambio muy importante en su elenco debido a que, por el paso del tiempo, los actores fueron cambiados para dar espacio a versiones mayores de sus personajes. Claire Foy le cedió el lugar a la ganadora al Oscar Oliva Coleman como la reina Isabel II, Matt Smith fue reemplazado por Tobias Menzies como el esposo de la reina, el príncipe Felipe, y Elena Bonham Carter ocupó el rol que tenía Vanessa Kirby como la princesa Margarita.