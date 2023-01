The Last of Us: con solo dos episodios al aire, HBO confirmó la segunda temporada de la exitosa serie

escuchar

Estrenada el domingo 15 de enero, The Last of Us se convirtió en el primer suceso televisivo de 2023. La serie basada en la popular saga homónima de Playstation, logró unos números muy positivos en materia de televidentes, mientras que la crítica especializada elogió la calidad de sus episodios. Por ese motivo, HBO anunció una muy buena noticia para los seguidores de la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

El adelanto de HBO sobre el segundo episodio de The Last of Us

Según confirmaron fuentes oficiales de la señal, la tira fue renovada para una segunda temporada. Teniendo en cuenta que aún no se estrenó su tercer episodio, el anuncio da cuenta del gran apoyo que cosechó esa propuesta. El productor ejecutivo y director artístico de los videojuegos en los que se basa la serie, Neil Druckman, expresó a través de un comunicado: “Me honra, y francamente me abruma que tantas personas hayan sintonizado y conectado con nuestra narración sobre el viaje de Joel y Ellie. Colaborar con Craig Mazin, con nuestro maravilloso equipo técnico y elenco, y con HBO, superó por mucho mis expectativas, que de por sí eran altas”. Y concluyó: “¡Y ahora tenemos el placer absoluto de poder hacer esto una vez más en la segunda temporada! En nombre de Naughty Dog y Playstation, les agradecemos!”.

Por su parte, Craig Mazin, showrunner de esta ficción y un guionista muy reconocido gracias a su trabajo en la miniserie Chernobyl, también celebró la buena noticia: “Estoy muy agradecido a Neil Druckman y a HBO por esta sociedad, pero les estoy más agradecido a las millones de personas que se nos sumaron a este viaje. El público nos dio la posibilidad de continuar, y como un fan más de los personajes y del mundo creado por Neil y que Naughty Dog, no podría estar más preparado para sumergirme nuevamente en esto”.

Pedro Pascal como Joel Hbo Max

Según datos relevados por HBO, solamente en Estados Unidos, el segundo capítulo alcanzó un registró de 5,7 millones de espectadores, superando la cifra de 4,7 millones que había obtenido el debut de la ficción.

De qué trata The Last of Us

La trama en The Last of Us comienza con la aparición de un hongo que convierte a las personas en “zombies” y provoca la muerte de millones, dejando a la humanidad al borde de la extinción. Años después, los últimos humanos se agrupan en precarias comunidades haciendo frente a la escasez de recursos.

Joel (Pedro Pascal, The Mandalorian) es un contrabandista que carga con el dolor de una muerte muy cercana, y que se muestra escéptico y reacio a establecer cualquier tipo de vínculo. A él no le interesa más que subsistir, pero su conocimiento sobre rutas y caminos ocultos lo convierten en la opción ideal para una tarea muy importante: atravesar lo que solía ser Estados Unidos junto a una niña llamada Ellie (Bella Ramsey). Esa preadolescente esconde un secreto muy valioso: es inmune a la mordida de los infectados y, debido a eso, su sangre podría esconder el secreto para elaborar una vacuna que le ponga un fin a ese apocalipsis. Como es habitual en este tipo de relatos, la relación inicial de Joel y Ellie será fría y distante, pero a medida que los kilómetros avancen y los peligros aumenten, ambos terminarán por conformar un vínculo familiar, y los unirá un afecto que será un salvavidas en la desolación de su mundo.

Joel y Ellie, en el videojuego posapocalíptico The Last of Us.

“Tenemos un gran guion, y una materia prima increíble” le reconoció el chileno Pascal a LA NACION y detalló: “Mi primer acercamiento a The Last of Us fueron los libretos de Craig y Neil, y de esa forma este mundo se abrió ante mí. Esos guiones fueron de gran ayuda, y en última instancia el desafío fue respetar la historia original. Yo me sentí muy apoyado por mi coestrella, por nuestros guionistas, nuestros directores y todo el equipo de producción”.

Por su parte, y con respecto a la serie, Bella Ramsey le dijo a LA NACION: “El covid fue una experiencia universal, todos estuvimos en eso, y aunque aquí todo lo que sucede es mucho más extremo, creo que persiste una idea sobre la posibilidad de que ciertos escenarios ya no se sienten tan imposibles. Y por eso creo que este show es tan excitante, porque con el covid tuvimos una muestra gratis de todo esto”.

