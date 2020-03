The Plot Against America, miniserie basada en la novela de Philip Roth, estreno de HBO Fuente: Archivo

Marcelo Stiletano 17 de marzo de 2020 • 13:30

The Plot Against America (EE. UU./2019). Miniserie creada y escrita por David Simon y Ed Burns, basada en la novela homónima de Philip Roth. Fotografía : Martin Ahlgren. Edición : Joe Hobeck. Elenco : Winona Ryder, Anthony Boyle, Morgan Spector, Zoe Kazan, Azhy Robertson, John Turturro. Disponible en: HBO Go. Nuestra opinión: muy buena

David Simon y Ed Burns concibieron esta adaptación de la famosa novela de Philip Roth La conjura contra América (con este título fue editada en castellano) con deliberadas y explícitas alusiones a la situación actual de Estados Unidos, en especial a todo lo que envuelve a la fuerte consigna trumpiana "Make America Great Again".

Que quede claro que en el comienzo de esta atrapante miniserie de HBO no aparece ni un mínimo componente panfletario o elemento alguno que nos lleve a creer que los autores tienen en mente el planteo de un alegato político por encima de su versión de la obra de Roth. Lo que se desprende del tono narrativo elegido (calmo, meticuloso, preciso, detallista) no es otra cosa que plantear desde una mirada propia de los tiempos actuales aquéllas observaciones, hechos y realidades que podrían darle sentido a la ucronía propuesta en el libro.

Lo que Roth imaginó fue un vuelco asombroso en la situación política y social de Estados Unidos en 1940, cuando ese país todavía sostenía un papel de neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial . Con esa bandera, un héroe nacional como Charles Lindbergh (el primer hombre en la historia que cruzó en solitario desde el aire el Atlántico uniendo Nueva York y París) consigue como candidato republicano ganarle las elecciones a Franklin D. Roosevelt y convertirse detrás de su prédica aislacionista en un presidente pronazi.

El primer episodio de los seis que integran la miniserie esboza esa situación política desde la mirada de sus protagonistas, los Levin, integrantes de una familia de origen judío residente en Newark (Nueva Jersey). De ellos se vale Roth para narrar una historia autobiográfica vista desde sus propios ojos de niño, personificado aquí por el vivaz Azhy Robertson.

Lo que Simon y Burns proponen es integrar la trama política en un poderoso y denso drama familiar. La precisión narrativa de los autores es admirable. Hay varias subtramas paralelas que conviven bajo el mismo techo y que dejan a la vista la compleja relación de este grupo con la tierra que los cobija en el momento de una circunstancia histórica crucial.

La cuestión principal que los autores presentan aquí tiene que ver con el sentido de pertenencia en un lugar que para algunos es el definitivo espacio de arraigo y para otros está muy lejos de la verdadera patria. Y cómo se ponen en juego esos vínculos en la escuela, el trabajo, la convivencia barrial. Con sutileza, Simon y Burns se detienen en cada uno de los integrantes de esa familia prototípica y expone las dudas, las vacilaciones y los deseos de cada uno con una claridad envidiable.

El entorno político aparecerá de manera inevitable porque en la suma de todos esos comportamientos no existe otra cosa que la gran pregunta sobre la identidad de los Estados Unidos y los valores que ordenan y orientan esa convivencia. La serie viaja con esas preguntas inquietantes desde el corazón de la historia narrada por Roth hacia la actualidad y no al revés, lo que le otorga todavía más méritos a esta adaptación.