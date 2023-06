Tudum: el día que las estrellas de Netflix salieron de la pantalla para celebrar junto a sus fanáticos

escuchar

SAN PABLO, BRASIL.- La marea de gente que se mueve entre el verde y las imponentes construcciones del Parque Ibirapuera, el pulmón de San Pablo y polo cultural que diseñó el afamado arquitecto brasileño Oscar Niemeyer a mitad del siglo 20, sonríe de oreja a oreja. Suena a exageración generalizar sobre el estado de ánimo de las más de quince mil personas que circularon este sábado por el predio para participar de forma gratuita de Tudum, el evento para fanáticos que Netflix organizó en esta ciudad después de dos años de celebrarlo de manera virtual. Basta con observar el entusiasmo de chicos y grandes al franquear la entrada del Palacio de Industria, o la bienal como se la denomina usualmente, y las risas y las corridas con celulares en mano para intentar retratar cada uno de los stands de experiencias inmersivas dedicados a sus series y películas favoritas para entender que al menos acá y durante tres días la conexión entre el público y el servicio de streaming va más allá de un intercambio comercial.

Arnold Schwarzenegger en medio de la exhibición dedicada a los contenidos de la plataforma Prensa Netflix

La emoción contagiosa de ese grupo de adolescentes que apuraban el paso al descubrir que en la “pecera” gigante ubicada en el centro del salón de 3500 metros cuadrados repleto de curvas, rampas y detalles del estilo Niemeyer, estaban los protagonistas de la recientemente finalizada serie Yo, nunca se completaba con la visible alegría de aquellos que encontraron a una cosplayer de la reina Charlotte cerca de Nicola Coughlan, nada más y nada menos que la actriz que en Bridgerton interpreta a Penelope Featherington/Lady Whistledown, el personaje central de la tercera temporada que se estrenará este año. Claro que la verdadera locura estaba afuera, frente a la pantalla gigante y el escenario instalados en el enorme auditorio del parque transformado un recital para las más de 10 mil personas que ya antes del comienzo del show que se transmitió en vivo para todo el mundo, estaban casi afónicos por vitorear a sus estrellas favoritas presentes en el lugar, y a las que en el transcurso de dos horas aparecieron por mensajes grabados, para hacer grandes anuncios sorpresa, adelantar lo que vendrá en la plataforma y básicamente desmentir eso de que el consumo vía streaming es una experiencia solitaria y confinada al hogar. Cuando hacia el final del evento Arnold Schwarzenegger apareció sobre el escenario para confirmar la segunda temporada de Fubar-, la serie que protagoniza y produce recientemente estrenada en la plataforma- y anunciar que su gran amiga Linda Hamilton se incorporará al elenco de la quinta temporada de Stranger Things, el público ya se había transformado en una comunidad de sensaciones compartidas, casi como la audiencia de un show musical a la espera de que su banda favorita toque su canción más exitosa.

El show comenzó con la aparición de Chris Hemsworth sobre el escenario presente para promocionar Misión de rescate 2, la película ya disponible en la plataforma, y adelantar junto a Sam Hargrave, el director del film, que ya están pensando en la próxima nueva aventura de Tyler Rake, el personaje central de la historia de acción que a pocas horas de su estreno ya se ubicó en el primer puesto entre las preferencias del público global. Ese que hace tiempo espera impaciente por cualquier tipo de novedad sobre El juego del calamar, la serie fenómeno producida en Corea del Sur y que ahora debe respirar más tranquilo después de los anuncios de este sábado en San Pablo donde se vieron las primeras imágenes del programa de juegos inspirado en la ficción y se revelaron los nombres de algunos de las nuevas incorporaciones del elenco de la segunda temporada de la popular ficción coreana. Además, a través de un mensaje grabado Penn Badgley dio algunas pistas sobre la trama de la última temporada de You-Você para los locales- y se presentaron de los nuevos episodios de Elite en los que participarán Leonardo Sbaraglia, Maribel Verdú y Anitta, la estrella de la música brasileña con proyección internacional.

Solo para románticos

Nicola Coughlan, protagonista de Bridgerton, una de las más aplaudidas del evento Prensa Netflix

Aunque en lo que respecta a sus largometrajes Netflix confirmó en este nuevo Tudum-para los neófitos el nombre hace referencia al sonido que se escucha al conectarse a la plataforma en sincronía con la aparición de la N roja-, que su mirada está puesta en los relatos de acción de gran producción como la mencionada Misión de rescate 2, la comedia de robos Lift encabezada por Kevin Hart, Rebel Moon, la película de Zack Snyder y Heart of Stone, el relato de espías protagonizado y producido por Gal Gadot, también está claro que cuando se trata de sus series el romance ocupa un lugar de privilegio y acapara mucha de la atención de su audiencia. Así lo demostró el recibimiento que tuvo Coughlan cuando apareció sobre el escenario para revelar las primeras imágenes de la nueva temporada de Bridgerton. Antes, los más de 15 mil fanáticos presentes habían gritado emocionados cuando India Amarteifio y Corey Mylchreest, más conocidos como la reina Charlotte y el rey Jorge de la miniserie derivada de Bridgerton, aparecieron en persona para agradecerles por el éxito del programa. Una reacción similar a la que despertaron los adelantos de la cuarta temporada de Emily en París en la que el personaje de Lily Collins saldrá por fin de Francia para tomar unas vacaciones en Roma y de la quinta vuelta del reality show El amor es ciego. Claro que entre las propuestas románticas por venir las que se llevaron la mayor ovación de la tarde fueron sin dudas las primeras escenas de la segunda temporada de Heartstopper, la dulce historia de amor entre los adolescentes Nick (Kit Connor) y Joe (Charlie Spring), que ahora volverán a la escuela y a la pantalla ya como pareja.

Henry Cavill se despidió de los fanáticos de The Witcher Prensa Netflix - Getty Images South America

Mientras dentro de la bienal al ritmo del Tudum intervenido por el sonido de la samba, los visitantes posaban sonrientes con el doble local de Geralt of Rivia, extramuros Henry Cavill, el actor que interpreta al guerrero en la saga The Witcher, presentaba junto a sus compañeros de elenco un nuevo trailer de la tercera temporada-la última del intérprete de Superman-, de la serie y un video mostraba la primera lectura de guion de la sexta y última vuelta de episodios de Cobra Kai. Más allá de las despedidas también hubo espacio para un regreso que emocionó a muchos: después de mucho secreto y escasa información por fin se vieron las primeras imágenes de Berlín, la precuela de La casa de papel dedicada al personaje de Pedro Alonso. Además, en un nuevo paso para tener una producción original que sea tan internacional como su audiencia, se presentó la nueva serie The Archies, una nueva adaptación del cómic norteamericano, ésta vez situado en la India de los años sesenta y se vieron las nuevas imágenes de la serie francesa Lupin.

Clicks modernos

Uno de los espacios de la exhibición dedicado a Merlina Prensa Netflix

Para la generación acostumbrada a documentar su vida cotidiana con fotos y videos compartidos a través de las redes sociales, Tudum con sus carteles de colores estridentes y sus espacios pensados especialmente para el influencer de a pie debió ser algo parecido al paraíso. Por ahí iban las nenas disfrazadas como Merlina a sentarse en una reproducción gigante de Dedos para la foto o a aprender la coreografía que Jenna Ortega interpretó para la escena del baile estudiantil en la exitosa serie que aunque todavía no empezó a grabar su segunda temporada, aquí fue una de las claras favoritas de los visitantes. El ingreso a su stand que reproducía el patio del internado en el que transcurre la acción, la habitación de Merlina y su amiga Enid y el pasadizo secreto fundamental en la trama tuvo las filas más largas desde la apertura de la exhibición. Aunque también quedó cerca en popularidad la experiencia inmersiva que reproducía, y en el que se podía participar del momento más icónico de El juego del calamar con la muñeca gigante Younghee girando su letal cabeza para ir eliminando contendientes. De hecho, las producciones de Corea del Sur recibieron un lugar de privilegio dentro de la sala de exposiciones con un espacio reservado a series como Woo, una abogada extraordinaria dónde el público podía sacarse fotos con el fondo de las puertas giratorias escenario de las escenas más románticas de la ficción, jugar a ser la heroína -con paracaídas incluido- de Aterrizaje de emergencia en tu corazón o probar algunas de las especialidades de la cocina del país asiático que suelen verse en sus series. Además, en la pantalla gigante durante la transmisión del evento de presentación a todo el mundo a través de YouTube también hubo tiempo para presentar las nuevas temporadas y estrenos de series y películas coreanas de presencia cada vez más nutrida en la plataforma.

Los más esperados

De los creadores de Game of Thrones, llega una nueva serie que te va a volar la cabeza. ¿Estás? Así es 3 Body Problem. #TUDUM pic.twitter.com/4saRmYXV5V — CheNetflix (@CheNetflix) June 17, 2023

Entre gritos, celulares en alto y unos brazaletes con luces que repartían a la entrada del predio el público presente frente al escenario del auditorio al aire libre demostraba entusiasmo por todo lo que se presentaba allí aunque elevaron notablemente el volumen cuando llegó el turno de algunas de las series más anticipadas para los próximos meses. Entre ellas, una de las más festejadas fue The Three-Body Problem, la ficción que David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de Game of Thrones, adaptaron a partir de la celebrada novela de Cixin Liu que se estrenará en enero de 2024. El primer trailer de la serie se lllevó tantos aplausos como John Bradley, el queridísimo Sam Tarly de la serie de HBO, presente en Tudum junto a sus compañeros de elenco. Claro que para los muchos fanáticos del animé el mejor momento de todo el show llegó cuando por fin pudieron ver las primeras imágenes de One Piece, la adaptación con actores del cómic japonés que cuenta con una inmensa base de fanáticos en todo el mundo que con iguales medidas de ansiedad y preocupación el estreno de sus ocho episodios el 31 de agosto.

El actor Louis Hofman rodeado de fanáticos durante el evento Prensa Netflix

Como si se tratara del recital de un ídolo del pop, cuando el actor alemán Louis Hofman apareció en el escenario para hablar de la miniserie La luz que no puedes ver junto a su coprotagonista Aria Mia Loberti, llegaron también los carteles con declaraciones de amor para el intérprete que se hizo famoso gracias a su papel en la intrigante Dark. Entre gritos, el dúo hizo lo que pudo para hablar de la historia de Werner y Marie-Laure, los jóvenes protagonistas de la novela ganadora del premio Pulitzer adaptada en la miniserie de cuatro episodios que se estrenará en noviembre. Tal vez el entusiasmo adolescente del público presente no tuviera demasiada relación con la trágica trama ambientada durante la Segunda Guerra Mundial pero lo cierto es que esta nueva edición presencial de Tudum probó tener su propia lógica. Después de todo, como todo encuentro de fanáticos, más allá de los contenidos presentados lo más importante para sus asistentes fue la experiencia compartida de ver de cerca a quienes suelen acompañarlos desde la pantalla cuando suena aquello de Tudum y aparece la N roja que señalan el comienzo de una nueva aventura para los espectadores.