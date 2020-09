Una nueva serie revelará detalles nunca contados del rodaje de El Padrino

Marlon Brando, en El Padrino (1972)

15 de septiembre de 2020 • 17:38

Una serie dramática de 10 episodios que ya está en marcha promete detalles reveladores del detrás de escena del rodaje de El Padrino. Esta producción formará parte de la programación original de la plataforma Paramount +, título global elegido por el holding Viacom CBS en el futuro para su propuesta online de contenidos integrada, entre otros, por los catálogos de MTV, Nickelodeon, Comedy Central y otros.

La serie llevará el título de The Offer (La oferta) y contará cómo fue la filmación de la premiada película de Francis Ford Coppola en 1971 desde la perspectiva y los recuerdos de Albert Ruddy, uno de sus productores. El proyecto todavía no tiene ni director ni elenco confirmados, y lo único que se sabe hasta ahora es que Michael Tolkin (Escape to Dannemora) será el responsable de los guiones y se sumará, junto a Ruddy, a la producción ejecutiva. Se espera que llegue a la plataforma el año que viene.

La prensa de Hollywood, a partir de lo dicho en los últimos años por el propio Ruddy, ya está especulando sobre los temas que la serie podría abordar, entre ellos cómo el productor terminó convenciendo a Marlon Brando para que aceptara el papel de Vito Corleone, uno de los más importantes de la carrera del actor. También se esperan detalles acerca de las dudas del Hollywood de entonces (y en particular de los estudios Paramount) para darle luz verde a una película sobre la mafia con alguna expectativa de éxito, y datos sobre el conflicto poco mencionado entre la producción del film y la comunidad ítalo-americana, disconforme desde el vamos con el retrato del crimen organizado manejado por apellidos italianos.

En una entrevista, el canadiense Ruddy (que hoy tiene 90 años) había contado que antes de iniciarse el rodaje de El Padrino mantuvo una reunión con Joseph Colombo, un reconocido referente de la mafia italiana (era el jefe de una de las Cinco Familias que controlaban Nueva York, y al mismo tiempo fundador de la Italian-American Civil Rights League, Liga ítalo-norteamericana por los derechos civiles). Al parecer, apenas se tuvo conocimiento del proyecto aparecieron reacciones muy vehementes por parte de figuras clave de esa comunidad, que Colombo se encargó de compartir con los productores del film.

En ese momento, el diario The Atlanta Constitution informó que Ruddy y Colombo acordaron tres puntos al término del encuentro: se eliminarían de El Padrino todas las alusiones a la mafia, a la Cosa Nostra y a otras palabras de origen italiano, la producción aceptaría que la Liga presidida por Colombo revisara el guion y eliminara cualquier referencia considerada ofensiva para los ítalo-estadounidenses y se donaría la recaudación del estreno de la película al fondo hospitalario de la entidad.

Esa conversación siempre se mantuvo en la nebulosa, sobre todo después del atentado que sufrió Colombo en junio de 1971, mientras el rodaje de El Padrino estaba en pleno desarrollo. Un sicario en apariencia enviado por una familia rival (los Gallo) le disparó tres veces. Colombo sobrevivió, pero con una parálisis corporal irreversible. Murió en 1978 de un ataque cardíaco. Ruddy también había contado que en ese tiempo, como los enfrentamientos entre las familias mafiosas estaba de nuevo al rojo vivo, llevar adelante un proyecto de las características de El Padrino era más riesgoso que nunca.

El anuncio de esta serie se produjo pocos días después de que Coppola anunciara que está trabajando en un nuevo montaje de El Padrino III, en coincidencia con el trigésimo aniversario del cierre de la historia escrita por Mario Puzo. La película volverá a los cines con la promesa de Coppola de que tendrá un final distinto al que conocemos hasta ahora.

Todos los contenidos de El Padrino se sumarán en el futuro al catálogo de Paramount +, la plataforma de streaming que lleva por ahora esa denominación solo en América Latina. A partir de 2021 la nueva marca será global y reemplazará a la que tiene actualmente en el mercado de los Estados Unidos: CBS All Access.