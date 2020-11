Vota Juan: una divertida sátira política a la española

Javier Cámara en Vota Juan

Vota Juan (España, 2019). Creada por: Diego San José y Juan Cavestany. Elenco: Javier Cámara, María Pujalte, Adam Jezierski, Nuria Mencía. Disponible en: Flow. Nuestra opinión: buena

"Me llaman de Bruselas", dice Juan Carrasco cada vez que se encuentra en un aprieto del que no sabe cómo salir. Y sucede bastante a menudo porque el ministro de Agricultura, Pesca, Ganadería y Medioambiente que interpreta Javier Cámara en esta comedia española, no hace más que meterse en problemas creados por él mismo. Además, en el parlamento de la Unión Europea en Bruselas, probablemente no sepan quién es. La serie con dos temporadas disponibles toma mucho de la premisa de Veep, la sátira política protagonizada por JuliaLouis-Dreyfus, pero traslada la escena de Washington a Madrid. Y en ese viaje el programa gana la identidad y especificidad de la que su excusa inicial carece.

Cámara interpreta al ministro llegado de Logroño, en el norte de España, que aspira a destacarse en la política nacional y cuando se entera de la posibilidad de que el presidente no vaya a presentarse a la reelección decide que es su oportunidad para pasar al frente. Aunque no tenga ni la capacidad ni la experiencia que el alto cargo requiere. De hecho, apenas parece poder manejar el puesto que ya tiene.

Sin embargo, una serie de estrategias más torpes que maquiavélicas, aunque Juan lea o haga que lee sus enseñanzas, le permite al hombre avanzar acompañado por un equipo entre escéptico y desesperado. En la primera línea están Macarena, su secretaria de prensa desde los tiempos de la política provincial que aunque mucho más sagaz e inteligente que su jefe decide seguir sus locuras; Carmen, la jefa de gabinete del ministerio que busca su propios réditos, y Víctor, el joven asistente personal de Juan que se desvive por él sin que los principios o la honestidad formen parte de su repertorio.

El elenco de Vota Juan

Más allá de comenzar como una propuesta ya transitada, a medida que avanza su trama Vota Juan suma autenticidad y humor propio gracias a unos guiones precisos que logran construir un personaje principal tan despreciable, torpe y patético que sus desventuras y delirios de grandeza llegan a generar empatía. Un mérito enorme de Cámara, perfecto como el chapucero político, la brillante María Pujalte en el papel de Macarena, Adam Jezierski que le da su propio aire al personaje del asistente que por momentos parece calcado del que interpretaba Tony Hall en Veep y Nuria Mencía, como la jefa de gabinete inexpresiva y feroz.

La intención de construir la comedia dejando de lado toda corrección política aquí no siempre funciona. Especialmente cuando los creadores, también responsables de la incómoda pero interesante Vergüenza, utilizan la obesidad de la hija de Juan como el remate de una serie de chistes que no solo lo pintan a él como un miserable sino que confunden irreverencia con mal gusto.

