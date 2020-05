Thomas Middleditch y Ben Schwartz, improvisadores profesionales

Middleditch & Schwartz. En el amplio espectro de la producción humorística, la improvisación, por su propia naturaleza, parece la menos indicada para pasar a la pantalla. Es que con la espontaneidad y el repentismo como sus herramientas principales, son altas las posibilidades de que los espectáculos de improvisación pierdan la gracia al ser envasados. Por eso, alguno podrá mirar con recelo estos tres especiales, que intentan superar ese escollo de origen. Los actores Thomas Middleditch , conocido por su papel protagónico en Silicon Valley , y Ben Schwartz ( Parks & Recreation ) se formaron en el arte de la comedia que surge en el aquí y ahora, y a eso se dedica el dúo, en funciones con localidades agotadas por todos los Estados Unidos. Tres de ellas fueron filmadas para Netflix y, sorprendentemente, funcionan de maravilla. Al comienzo de cada uno de los episodios, los comediantes se presentan como si se tratara de un par de magos listos para sacar el conejo de la galera, y de alguna manera lo hacen. A partir de la sugerencia de un espectador, improvisan historias que pueden ir desde los enredos en una boda, una peculiar clase universitaria o las desventuras de un aspirante a su trabajo soñado. Con un par de sillas y una habilidad extraordinaria para inventar historias, el dúo demuestra que con imaginación el humor puede traspasar fronteras y pantallas. 1 temporada. Disponible en Netflix.

Trailer de la serie "Vergüenza" 00:29

Video

Vergüenza. Todos conocen a gente como Jesús y Nuria. Y si no es así, probablemente sea porque ellos son como Jesús y Nuria. Los protagonistas de esta comedia creada por Álvaro Fernández Armero, guionista responsable de Diarios de cuarentena, la serie de TVE grabada durante el período de aislamiento , son una pareja que hace una sinfonía de meter la pata. Desubicados y poco conectados con lo que pasa más allá de sus confundidos cerebros, el matrimonio pasa de una situación vergonzosa a la otra. Y todas creadas por su propio despiste. En el caso de Jesús (extraordinario Javier Gutiérrez), su pretensión de fotógrafo artístico lo suele meter en problemas cuando trabaja en eventos sociales, y su intento de hacer amigos termina en vecinos ofendidos y más dispuestos a denunciarlo a la policía que a invitarlo a tomar una cerveza. Y Nuria (Malena Alterio, hija de Héctor) no se queda atrás, siempre lista para dejarse llevar por sus fantasías e incomodar a quien se le ponga enfrente. Para algunos espectadores los constantes traspiés de los protagonistas, que rozan siempre el humor negro, serán demasiado, aunque los episodios duren alrededor de media hora. Para otros, los personajes y sus papelones serán la excusa perfecta para reírse por la vergüenza ajena que Vergüenza consigue provocar. 3 temporadas. Disponibles en Movistar Play

Trailer de la comedia Superstore - Fuente: YouTube 02:38

Video

Superstore . Las sitcoms ambientadas en lugares de trabajo son un clásico de la ficción televisiva. Y aunque la premisa sea siempre la misma, un grupo de individuos en un espacio profesional que se transforman en familia por afinidad, elección y exposición prolongada, lo que cambia son los personajes. Y en Superstore , cada uno de ellos podría ser el protagonista de su propia serie. Creada por Justin Spitzer ( The Office ), la comedia pone en el centro de las góndolas a Jonah (Ben Feldman), el nuevo empleado de Cloud 9 que en principio parece estar fuera de lugar. Universitario y de una familia acomodada, su llegada al supermercado conmoverá al grupo encabezado por Amy (America Ferrara), una empleada de larga data que enseguida choca con el novato. Se trata del cliché de los opuestos que se atraen, revitalizado por dos actores talentosos tanto para el drama como la comedia. Entre el resto del elenco del programa se destaca Mark McKinney. El legendario comediante canadiense, que integra la troupe de The Kids in the Hall, interpreta al gerente del supermercado; un jefe pesado y siempre fuera de sintonía con sus empleados que con sus buenas intenciones lograr equilibrar la balanza. 4 temporadas. Disponibles en Amazon Prime Video